‘La moitié d’Instagram est aux mariages’ Joke Users après que leurs flux aient été inondés de messages Shaadi

Instagram est l’une des plateformes de médias sociaux les plus célèbres avec des personnes partageant leurs moments heureux et mémorables avec des personnes en ligne. Pas seulement positif, mais tout ce qui est viral est dû à ces sites où les gens partagent la plupart de leur temps dans une journée. Qu’il s’agisse d’individus publiant un message d’appréciation pour eux-mêmes après avoir cuisiné Maggi ou de marques lançant leurs campagnes via des créations, la plateforme de partage de photos a tout pour plaire !

Avec la saison des mariages en Inde, plusieurs utilisateurs ont tendance à utiliser leur flux IG pour partager des photos de leurs réceptions récentes. Qu’il s’agisse du mariage d’un ami ou de ‘Ghar ki Shadi’, les gens sont très intéressés à afficher leurs OOTD, ce qui inspire parfois les internautes à la recherche de quelque chose dans ce sens. Même les messages de félicitations avec de jolies légendes pour le couple marié sont repris sur la plateforme de partage de photos pendant la saison Shaadi qui se déroule entre novembre et février en Inde.

Cependant, la tendance humaine à s’ennuyer avec quelque chose de cohérent qui apparaît tous les jours frappe fort car les gens en ont souvent «fini» avec de tels messages liés à Shaadi qui inondent leurs flux Instagram comme n’importe quoi. “Peut-être qu’ils sont jaloux ou simplement sadiques” disent certains qui pensent que les gens ne respectent pas les autres. Ou peut-être est-ce simplement que la patience de l’utilisateur n’est pas aussi élevée que le nombre de mariages qui ont lieu pendant cette période dans le pays !

De là, plusieurs mèmes et blagues ont éclaté sur Internet alors que les utilisateurs anticipent une augmentation des photos de mariage qui seront inondées sur les histoires Instagram en un rien de temps !

“La moitié d’Instagram est lors de mariages, l’autre moitié est lors de concerts”, a commenté un utilisateur à propos de la prochaine tendance Instagram sur Twitter.

La moitié d’Instagram est aux mariages, l’autre moitié est aux concerts.— Abhishek (@MSDianAbhiii) 27 novembre 2022

Un autre Twitterati s’est exclamé: “La fête du mariage arrive bientôt sur les histoires Instagram près de chez vous”.

La fête du mariage arrive bientôt sur les histoires Instagram près de chez vous — Shubhi T (@shubhi_takkar) 25 novembre 2022

Avec des mèmes hilarants et des blagues humoristiques apparaissant sur les réseaux sociaux, ils servent définitivement de préparation ultime pour ceux qui attendent de visiter quelques mariages ou pas cette année. Frappe fort, n’est-ce pas?

