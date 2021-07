La moitié des travailleurs à domicile sont prêts à retourner au bureau le 19 juillet

PLUS de la moitié des personnes travaillant à domicile sont prêtes à retourner sur le lieu de travail – mais un tiers sont toujours inquiets, selon un sondage.

Une enquête menée auprès de 5 000 employés qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie a révélé que les deux cinquièmes – 43 % – disent qu’ils souffrent de « fatigue de la FMH ».

La moitié des Britanniques travaillant à domicile sont prêts à retourner au bureau – bien que beaucoup disent qu’ils craignent toujours d’être de retour Crédit : Alamy

Avec des restrictions prenant fin le 19 juillet, l’employé de bureau typique veut aller au bureau entre deux et trois jours par semaine.

Mais 60% pensent que l’entreprise pour laquelle ils travaillent doit améliorer l’environnement de travail pour éviter que le personnel ne tombe malade à l’avenir.

Et un tiers – 35% – craignent que leur lieu de travail n’ait pas été rendu «sécurisé par Covid».

L’étude réalisée par les experts en gestion des installations Mitie a également révélé les principales fonctionnalités que les employés souhaitent pour améliorer la sécurité au travail.

Cela comprend un désinfectant pour les mains à chaque bureau, des toilettes nettoyées plus fréquemment, une meilleure ventilation et plus d’espace entre les postes de travail.

Parmi les autres changements suggérés, citons un nettoyage accru des «points de contact» sur les rampes, les poignées de porte et les boutons d’ascenseur, les systèmes de passerelle à sens unique et l’investissement dans des technologies telles que les systèmes de désinfection aux ultraviolets.

Dan Guest, directeur de l’exploitation chez Mitie Technical Services, a déclaré : « Bien que le travail à domicile ait été un succès pour beaucoup, il est clair que les gens sont prêts à retourner au bureau.

« Cependant, les employés doivent être rassurés sur le fait que leur lieu de travail est propre et sûr.

« Il est important que les entreprises écoutent les préoccupations de leurs collègues et s’assurent que le lieu de travail est un environnement sûr, prêt pour leur retour.

« Cela peut inclure de petits gestes comme un désinfectant pour les mains sur les bureaux et des masques gratuits, mais aussi investir dans la technologie.

« Les systèmes qui utilisent la lumière ultraviolette pour tuer les germes, ou les caméras thermiques pour détecter lorsque les gens ont une température élevée, contribueront grandement à garantir que les collègues sont confiants de revenir au bureau. »

LA MOITIÉ DES JEUNES TRAVAILLEURS craignent un préjudice à leur carrière

L’étude a également révélé que plus d’un tiers – 35 pour cent – des travailleurs pensent que leur carrière a été affectée négativement par le travail à domicile – ce chiffre atteignant près de la moitié – 47 pour cent – parmi les 18 à 34 ans.

Le processus de travail a également été affecté négativement pour 55% qui pensent que la collaboration et la créativité en équipe ont été entravées par le travail à domicile.

Il est également apparu que 82 pour cent des travailleurs sont désormais plus susceptibles de se rendre malades ou de travailler à domicile que de se traîner au bureau, car ils sont plus conscients du risque de propagation des germes.

Et 87 pour cent veulent un modèle de travail flexible qui leur permet de travailler à domicile ou au bureau en fonction de la tâche.

Les trois quarts – 74 pour cent – ne travailleraient pas pour une entreprise qui ne leur permettrait pas de travailler de manière flexible, tandis que 81 pour cent éviteraient un rôle si l’entreprise avait de mauvaises installations de bureau.

Plus des trois quarts – 79 % – seraient également attirés par le travail pour une entreprise qui investit dans la technologie pour assurer leur retour au bureau en toute sécurité.

M. Guest a ajouté : « Les entreprises qui investissent dans leurs lieux de travail auront non seulement un personnel plus heureux qui voudra retourner au bureau, mais elles attireront également les meilleurs nouveaux talents à venir rejoindre leur entreprise. »