Un nouveau sondage a révélé qu’environ la moitié des républicains pensent que l’émeute du 6 janvier au Capitole américain était principalement une manifestation non violente, et 60% pensent que l’élection a été «volée» à Donald Trump.

Alors que l’émeute du Capitole américain a fait cinq morts, dont un officier, et de nombreux autres blessés, environ la moitié des républicains pensent qu’il s’agissait d’une manifestation principalement pacifique, et en partie de la faute des militants de gauche qui se sont impliqués « Faire paraître Trump mauvais, » selon un nouveau sondage Reuters / Ipsos.

À la suite de l’émeute, les autorités ont arrêté de nombreux participants, la Chambre des représentants a voté la destitution de Trump pour «Incitation à une insurrection» (un effort qui a échoué au Sénat), et l’ancien président a été expulsé des principales plateformes de médias sociaux pour avoir répandu des allégations selon lesquelles l’élection présidentielle avait été truquée en faveur de Joe Biden.

Le rôle et la responsabilité de Trump dans les débats de la journée (il s’est entretenu avec une foule de partisans à DC quelques heures avant l’émeute et a déclaré qu’ils devaient « Se battre comme un enfer ») a également divisé les Américains en fonction de leurs affiliations politiques, selon le sondage.

Alors que 59% des Américains dans l’ensemble considèrent l’ancien président comme «Porter une certaine responsabilité», seuls trois républicains sur dix pensent que cela est vrai. Parmi les démocrates, huit sur dix le considèrent comme partiellement responsable, tandis que six indépendants sur dix pensent la même chose.

Certains législateurs républicains, comme le sénateur Ron Johnson (R-Wisconsin), ont émis la théorie selon laquelle des manifestants de gauche étaient impliqués dans l’émeute, tandis que Trump a critiqué les autorités fédérales pour «Persécuter» de nombreux manifestants qui ont posé «Zéro menace.»

«Certains d’entre eux sont entrés et ils étreignent et embrassent la police et les gardes. Vous savez, ils avaient d’excellentes relations. Beaucoup de gens ont été invités à entrer, puis ils sont entrés et sont sortis, » il a récemment déclaré à Laura Ingraham de Fox News. Il a cependant reconnu qu’ils « Ne devrait pas avoir » est entré dans le Capitole alors que les législateurs travaillaient pour certifier les résultats des élections contestés par lui.

Des centaines de personnes ont depuis été identifiées et arrêtées pour leur participation aux événements du 6 janvier.

Alors que 60% des républicains considèrent l’élection comme étant « volé » Selon le sondage, 60% des Américains dans l’ensemble pensent que Biden était le gagnant légitime. Trump reste une figure populaire parmi sa base (il a obtenu le plus de votes de tout président sortant lors des dernières élections), car huit sur 10 ont toujours une opinion favorable de lui, et plus de la moitié veulent le voir se présenter à nouveau à la présidence en 2024. .

Le sondage Reuters / Ipsos a été mené auprès de 1005 adultes entre le 30 et le 31 mars.

Les libéraux se sont tournés vers les médias sociaux pour affirmer que le sondage confirmait que les conservateurs étaient tombés amoureux « la propagande, » et cela « désinformation » alimentait le parti autrefois dirigé par Trump.

La propagande fonctionne.

La désinformation fonctionne.

Le racisme est réel. Les deux côtés ne sont pas les mêmes. La moitié des républicains croient à de faux récits d’émeute meurtrière au Capitole américain: sondage Reuters / Ipsos | Article [AMP] | Reuters https://t.co/OFlXrZ5jTC – Steven Pasquale (@StevePasquale) 5 avril 2021

Mais comment? Comment la moitié des républicains pense-t-elle que c’était non violent? Et pourquoi croient-ils encore Trump? Dans quelle réalité alternative vivent-ils? https://t.co/oqulq8WsHd – Malynda Hale (@MalyndaHale) 5 avril 2021

Un triomphe de la propagande républicaine https://t.co/cU9a8BhOSJ – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 5 avril 2021

Des utilisateurs plus conservateurs de Twitter, cependant, ont mis en doute l’exactitude du sondage et la formulation des questions (car on peut croire que l’émeute est devenue violente mais était également principalement pacifique), et ont fustigé les médias pour avoir auparavant fait apparaître d’autres manifestations plus de gauche comme non. -violents quand ils se sont tournés vers les émeutes et les pillages.

«Je souhaite que cet article soit lié au sondage proprement dit, car la façon dont la question semble être formulée est très étrange. Ce qui s’est passé le 6 janvier était «en grande partie une manifestation non violente» – les assaillants du Capitole ne représentaient qu’une fraction de la foule. Qu’est-ce que cela fait dans le mensonge du faux drapeau? Andrew Egger du Dispatch tweeté.

* 60% des républicains croient l’affirmation de Donald Trump selon laquelle l’élection a été volée. * La moitié des républicains croient que «l’insurrection» était non violente. 100% des démocrates croient tout ce que les médias leur disent. – Être libertaire (@beinlibertarian) 5 avril 2021

Selon les propres normes éditoriales de CNN, c’était extrêmement pacifique pic.twitter.com/DoW0qiv4av – Frère Seamus (@WaynePelota) 5 avril 2021

