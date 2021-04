Près de la moitié des républicains interrogés dans un nouveau sondage ont déclaré qu’ils pensaient que l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, avait été condamné à tort pour le meurtre de George Floyd.

Pendant ce temps, seulement 10% des démocrates ont dit la même chose, selon l’enquête CBS News-YouGov.

Près de la moitié des républicains disent que le jury Chauvin a rendu un mauvais verdict Crédit: AP

Chauvin a été reconnu coupable mardi dernier de deux chefs d’accusation de meurtre Crédits: Rex

En mai dernier, George Floyd a été assassiné après que Chauvin se soit agenouillé au cou pendant plus de neuf minutes. Crédit: Document

Chauvin a été reconnu coupable mardi dernier de deux chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable.

À la suite du verdict, Joe Biden a déclaré que les États-Unis devaient apporter un «vrai changement» aux Noirs américains, affirmant que «le racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation.

Les législateurs démocrates, quant à eux, espèrent que sa condamnation donnera un élan aux efforts visant à adopter des réformes policières globales.

Mais un total de 46 pour cent des répondants au sondage CBS qui se sont identifiés comme républicains ont déclaré que le jury du comté de Hennepin avait abouti au « mauvais verdict ».

Parmi tous les répondants, 75% ont déclaré que le jury avait rendu le bon verdict.

Les 25% d’Américains qui ont déclaré croire que le jury avait rendu le mauvais verdict ont également déclaré qu’ils n’étaient pas du tout d’accord avec les idées du mouvement Black Lives Matter, a rapporté CBS News.

L’enquête a été menée par YouGov auprès de 2527 résidents aux États-Unis interrogés entre le 21 et le 24 avril.

La marge d’erreur de est de 2,3 points de pourcentage.

La mort de Floyd a déclenché une vague de protestations et de rage à travers les États-Unis lorsque la vidéo du moment horrible a balayé le monde l’été dernier – avec ses supplications de « Je ne peux pas respirer » devenant un symbole de l’injustice raciale.

Chauvin est devenu le premier policier blanc du Minnesota à être inculpé et condamné pour la mort d’un civil noir.

Les autres agents sur les lieux – J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao – font également face à deux chefs d’accusation d’aide et d’encouragement – un pour meurtre au deuxième degré et un pour homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Chauvin risque un maximum de 75 ans de prison pour les crimes, mais purgerait probablement chaque peine consécutivement – 40 ans pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, 25 ans pour meurtre au troisième degré et l’homicide involontaire coupable au deuxième degré est de 10 ans.