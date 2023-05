La moitié des plus grands lacs du monde, des réservoirs qui perdent de l’eau – étude

Plus de la moitié des grands lacs et réservoirs du monde ont rétréci depuis le début des années 1990, principalement à cause du changement climatique.

La consommation humaine non durable, les changements dans les précipitations et la hausse des températures ont fait baisser le niveau des lacs à l’échelle mondiale.

Les lacs naturels et les barrages stockent environ 87 % de l’eau douce de la Terre, bien qu’ils ne couvrent que 3 % de la surface de la planète.

Une équipe de chercheurs internationaux a rapporté jeudi que certaines des sources d’eau douce les plus importantes au monde – de la mer Caspienne entre l’Europe et l’Asie au lac Titicaca en Amérique du Sud – ont perdu de l’eau à un rythme cumulé d’environ 22 gigatonnes par an pendant près de trois décennies.

C’est environ 17 fois le volume du plus grand réservoir des États-Unis, le lac Mead.

L’étude publiée dans le journal La science a découvert que l’utilisation humaine non durable a asséché des lacs, tels que la mer d’Aral en Asie centrale et la mer Morte au Moyen-Orient, tandis que des lacs en Afghanistan, en Égypte et en Mongolie ont été touchés par la hausse des températures, ce qui peut augmenter la perte d’eau dans l’atmosphère.

Les niveaux d’eau ont également augmenté dans un quart des lacs, souvent à la suite de la construction de barrages dans des régions éloignées telles que le plateau tibétain intérieur.

Fangfang Yao, hydrologue de surface à l’Université de Virginie qui a dirigé l’étude, a déclaré que 56 % du déclin des lacs naturels était dû au réchauffement climatique et à la consommation humaine, le réchauffement « en grande partie ».

Les climatologues pensent généralement que les zones arides du monde deviendront plus sèches en raison du changement climatique et que les zones humides deviendront plus humides, mais l’étude a révélé une perte d’eau importante même dans les régions humides.

« Cela ne doit pas être négligé », a déclaré Yao.

Les scientifiques ont évalué près de 2 000 grands lacs à l’aide de mesures satellitaires combinées à des modèles climatiques et hydrologiques. Ils ont constaté que l’utilisation humaine non durable, les changements dans les précipitations et le ruissellement, la sédimentation et la hausse des températures ont fait baisser le niveau des lacs à l’échelle mondiale, 53 % des lacs affichant une baisse de 1992 à 2020.

L’Espagne a récemment signalé que les réservoirs de la région nord-est de la Catalogne sont remplis à environ 26 % après des mois de sécheresse. En comparaison, ce chiffre était plein à 58 % en 2022.

En Italie, des niveaux d’eau inhabituellement bas ont été récemment enregistrés pour le lac de Garde par rapport à la même période en 2022. Le niveau d’eau était inférieur de 50 % par rapport à l’année précédente.

Le niveau d’eau du lac de Garde a chuté de manière critique en 2022 à la suite d’une grave sécheresse qui a entraîné l’émergence de roches autour des rives de la ville de Sirmione [File: Antonio Calanni/AP Photo]

Les scientifiques et les militants disent depuis longtemps qu’il est nécessaire d’empêcher le réchauffement climatique au-delà de 1,5 degrés Celsius pour éviter les conséquences les plus catastrophiques du changement climatique. Le monde se réchauffe actuellement à un rythme d’environ 1,1 °C.