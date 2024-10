La moitié des patients atteints de sepsis décèdent en seulement 2 ans

Des chercheurs danois ont découvert que la moitié des patients atteints de sepsis sont décédés dans les deux ans suivant leur admission aux urgences, identifiant des facteurs de risque clés tels que l’âge, les hospitalisations antérieures pour sepsis et les maladies chroniques.

Cette étude, présentée au Congrès européen de médecine d’urgence, souligne la nécessité de soins ciblés et de recherches supplémentaires pour améliorer les résultats du sepsis.

Taux de mortalité élevé chez les patients atteints de sepsis

Selon des chercheurs danois, la moitié de tous les patients atteints de sepsis admis dans un service d’urgence sont décédés dans les deux ans.

Dr Finn E. Nielsen, chercheur principal au Département d’épidémiologie clinique de Université d’Aarhus Hospital, Danemark, a déclaré aujourd’hui (mardi 15 octobre) au Congrès européen de médecine d’urgence :[1] que lui et ses collègues ont examiné les décès sur une longue période de suivi dans le cadre d’une étude prospective portant sur 714 patients adultes admis aux urgences pour un sepsis. Leurs résultats ont révélé plusieurs facteurs de risque associés aux décès liés à la septicémie.

Facteurs de risque identifiés

« Nous avons constaté que certains facteurs augmentaient le risque de décès après une septicémie, notamment, sans surprise, l’âge avancé. De plus, des affections telles que la démence, les maladies cardiaques, le cancer et les hospitalisations antérieures pour sepsis au cours des six mois précédant l’admission ont également augmenté le risque de décès au cours d’une période de suivi médiane de deux ans », a-t-il déclaré.[2]

Dans un rapport de 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné les limites et les lacunes des connaissances sur les conséquences du sepsis, les études existantes présentant un mélange de conceptions, de différences dans les sources de données et de définitions différentes du sepsis, qui ont toutes produit des variations considérables dans estimations de l’incidence et des décès dus à cette maladie. L’OMS a appelé à des études prospectives pour étudier les résultats à long terme pour les patients atteints de sepsis.

Informations de la base de données Sepsis

Le Dr Nielsen, spécialiste en médecine d’urgence, en cardiologie et en médecine interne, a créé le groupe de recherche sur le sepsis dans son service des urgences en 2017. L’étude actuelle a examiné les résultats chez les patients admis pour sepsis entre octobre 2017 et fin mars 2018.

« Notre étude s’est appuyée sur une base de données sur le sepsis, qui a fourni des informations précieuses basées sur des données de patients collectées de manière prospective. Contrairement aux données de registre de routine fréquemment utilisées, cette approche a minimisé les erreurs et a permis d’obtenir des informations plus précises et plus détaillées sur les effets du sepsis.

Mortalité et épidémiologie

Au total, 2 110 patients suspectés d’infections ont été inclus dans l’étude, parmi lesquels 714 ont développé une septicémie. Les chercheurs ont obtenu des données sur les décès auprès des systèmes d’enregistrement danois, qui fournissent des informations à jour sur tous les citoyens danois. Ils ont constaté qu’après une période médiane de deux ans, 361 (50,6 %) des patients atteints de sepsis étaient décédés, quelle qu’en soit la cause, y compris la sepsie. L’âge avancé augmente le risque de décès de 4 % pour chaque année d’âge supplémentaire.

De plus, des antécédents de cancer ont plus que doublé le risque (121 %), les cardiopathies ischémiques (une maladie dans laquelle les artères irriguant le cœur se rétrécissent ou sont bloquées par une accumulation de graisse) ont augmenté le risque de 39 %, la démence augmentait le risque de 90 %, et une admission antérieure pour sepsis au cours des six derniers mois augmentait le risque de 48 %.

Implications pour la pratique clinique

« Notre étude identifie plusieurs facteurs de risque qui devraient être priorisés par le personnel médical en matière d’information, de soins et de contrôles de suivi. Nous pensons que ces connaissances sont utiles tant aux cliniciens qu’aux chercheurs dans le domaine de la médecine aiguë », a déclaré le Dr Nielsen. « Il est crucial de reconnaître que le sepsis est une maladie grave avec une mortalité élevée. »

Comme l’étude a été réalisée dans un seul centre, des recherches plus approfondies dans le cadre d’études prospectives plus vastes sont nécessaires.

Modèles prédictifs à long terme

« Dans cette étude, nous avons tenté de combler certaines des lacunes dans notre compréhension de l’épidémiologie du sepsis. Nous avons contribué à une enquête qui, contrairement à de nombreuses autres études, est basée sur une recherche prospective basée sur les dossiers de santé électroniques. Des études similaires mais plus vastes sur les résultats liés au sepsis doivent être répétées dans tous les départements, régions et pays pour obtenir un tableau épidémiologique complet du sepsis, y compris les aspects pronostiques à long terme des troubles physiques, mentaux et cognitifs, et l’impact potentiel du sepsis. ces facteurs sur le risque de décès », a-t-il déclaré.

Résumé et orientations futures

Le Dr Nielsen et ses collègues ont tenté de développer un modèle capable de prédire le risque de décès à long terme, mais ont constaté que son pouvoir prédictif n’était pas suffisant.

« Bien que nous ayons identifié plusieurs facteurs de risque qui augmentaient clairement le risque de décès et qui devraient servir de point de mire aux cliniciens et aux chercheurs pendant le processus de planification du congé, ainsi que pour développer de futures études de prédiction, nous n’avons pas été en mesure de construire un modèle global adapté pour prédire la mortalité. dans la pratique clinique », a-t-il déclaré. « Des études prospectives sont nécessaires sur l’effet d’autres facteurs qui ne sont pas examinés dans notre étude, notamment diverses complications pouvant survenir après l’hospitalisation et après la sortie. »

Le Dr Nielsen a ajouté : « Nous présenterons des données supplémentaires à la conférence. L’inclusion d’un score de défaillance organique dans un modèle plus complexe a amélioré la capacité de prédire le risque de décès à long terme après une hospitalisation. Cela a des applications potentielles dans la pratique clinique et la recherche future.

Informations supplémentaires d’EUSEM

Le Dr Barbra Backus est présidente du comité de sélection des résumés d’EUSEM. Elle est médecin urgentiste à Rotterdam, aux Pays-Bas, et n’a pas participé à la recherche. Elle a déclaré : « La septicémie est une maladie grave et potentiellement mortelle. L’incidence du sepsis augmente dans plusieurs pays, mais jusqu’à présent, les informations fiables sur les résultats à long terme pour les patients qui développent un sepsis sont limitées. Cette étude a mis en évidence certains facteurs de risque qui devraient alerter les cliniciens sur le risque accru de décès des patients atteints de sepsis, afin qu’ils puissent les surveiller et les suivre de plus près. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour nous aider à mieux comprendre les facteurs de risque d’un risque accru de mourir d’une septicémie, ce qui peut contribuer à améliorer le traitement.

Remarques