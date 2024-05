La moitié des otages restants sont considérés comme morts alors que Tsahal conclut l’opération Jabalya.

L’armée israélienne a conclu vendredi sa deuxième invasion de Jabalya, dans le nord de Gaza, après environ trois semaines, remontant aux environs du 11 mai.

Selon l’armée israélienne, au cours de l’opération, elle a détruit 12 kilomètres de tunnels du Hamas, tué entre 300 et 500 terroristes et, comme déjà indiqué, trouvé et restitué les restes de sept otages qui avaient été pris et tués par le Hamas le 7 octobre.

Auparavant, l’armée israélienne avait combattu à Jabalya de novembre à fin décembre, l’armée déclarant son contrôle opérationnel sur l’ensemble de la zone nord de Gaza à la mi-janvier.

Malgré cette déclaration, Tsahal a dû retourner deux fois dans le nord de Gaza avec des forces importantes : une fois à la mi-mars à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza et la deuxième fois à Jabalya.

Plus de la moitié des otages restants présumés morts

Bien que Tsahal ait célébré le retour des sept corps d’otages israéliens, les déclarations des commandants de Tsahal selon lesquelles les opérations en cours rapprochaient Israël d’un retour de dizaines ou plus d’otages vivants (plus de la moitié des 130 otages restants sont présumés morts selon des sources qui avons discuté de la question avec le Jerusalem Post sous couvert d’anonymat) semblait contredite par l’absence de progrès réels dans ce domaine depuis fin novembre.

La fumée s’élève à la suite d’une frappe israélienne, au milieu du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 18 mai 2024. (crédit : REUTERS/Rami Zohod MEILLEURE QUALITÉ DISPONIBLE. IMAGES TPX DU JOUR)

De plus, le Hamas semble avoir durci sa position de négociation alors même que Tsahal a repris la majeure partie de Rafah, y compris les derniers tunnels du Hamas à réarmer, qui traversaient l’Égypte.

L’armée israélienne a déclaré que les combats à Jabalya comprenaient plus de 341 attaques contre les forces de Tsahal au cours de la première semaine, au moyen de missiles antichar et de grenades propulsées par fusée.

Au cours des cinq premiers jours seulement, les forces de Tsahal ont été touchées par plus de 120 missiles antichar.

Une partie importante des combats s’est déroulée sous terre, l’armée israélienne affirmant que Jabalya possédait le plus grand réseau de tunnels du Hamas à Gaza.

Malgré la suppression d’une grande partie du réseau, les responsables de Tsahal ont déclaré que l’élimination de l’intégralité du réseau pourrait prendre des années.

En outre, Tsahal a déclaré avoir mené plus de 200 frappes aériennes contre le Hamas lors de l’opération Jabalya.