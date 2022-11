La moitié des milléniaux disent que les mariages entravent leurs objectifs

Quelques facteurs hors de leur contrôle peuvent rendre plus difficile pour les jeunes de garder leurs finances sur la bonne voie, mais bon nombre de ces consommateurs pourraient en faire plus pour éviter de se soucier de l’argent.

Les jeunes générations étaient beaucoup plus susceptibles que la génération X et les baby-boomers de dire que les mariages ou d’autres événements affectent leurs objectifs financiers personnels, notamment posséder une maison ou avoir des enfants.

En fait, 46 % des milléniaux et 48 % des membres de la génération Z affirment que les dépenses pour les mariages, les baby showers ou d’autres célébrations d’amis et de membres de la famille nuisent à leurs objectifs personnels, selon une enquête récente de Prudential .

L’enquête a également révélé que 39 % des milléniaux déclarent ne pas avoir d’épargne d’urgence, et la moitié disent qu’ils manquent régulièrement d’argent et doivent compter sur les cartes de crédit ou la famille pour un soutien financier.

“Je pense que c’est une combinaison de tout ce qui nous arrive avec Covid, en particulier ces deux dernières années, c’est peut-être pourquoi vous voyez un nombre plus élevé [of millennials] puisant dans l’épargne à cause de ces événements, par rapport aux autres générations », explique Brandon Goldstein, un planificateur financier chez Prudential qui est lui-même un millénaire et dit qu’il a assisté à 10 mariages jusqu’à présent cette année.

La fréquence des événements peut certainement avoir un impact sur la génération Y, mais les jeunes peuvent également être en retard sur l’épargne parce qu’ils n’ont pas travaillé – et donc épargné – depuis aussi longtemps que les générations plus âgées. Le ralentissement économique causé par la pandémie a également plus touché la génération Y que les autres générations.

Cependant, les problèmes d’argent ne sont pas seulement un problème pendant la saison des mariages. La moitié des milléniaux déclarent perdre le sommeil à cause du stress financier, mais 70 % déclarent ne pas utiliser de budget formel pour gérer leur argent.

Goldstein demande à tous ses clients de remplir une feuille de budget avant de pouvoir offrir des conseils sur la façon d’atteindre leurs objectifs financiers. Savoir où va votre argent est la première étape, mais beaucoup de gens l’évitent, dit-il.

“Je pense que les gens pourraient avoir peur de voir les chiffres réels”, dit-il. “Une fois que c’est sur papier, ça devient presque une réalité. C’est réalité, mais une fois que vous l’avez mis sur papier, c’est une révélation.”

Il peut être intimidant de s’asseoir et de voir combien vous avez déboursé en Ubers, plats à emporter ou autres petites folies en un mois. Mais il est important de savoir où va votre argent et combien vous pouvez raisonnablement dépenser pour vos désirs – y compris ces mariages et fêtes – après avoir couvert vos besoins essentiels, dit Goldstein.

Au lieu de cela, essayez de planifier à l’avance et de décider à quels mariages et événements vous devez absolument assister. Ensuite, faites un plan suffisamment à l’avance pour ne pas vous endetter pour célébrer, conseille Goldstein. Une fois que vous avez additionné tous les coûts de chaque événement, il vous conseille de vérifier votre budget.

“Si vous n’avez pas cela dans vos économies en ce moment, vous devez regarder votre variable [expenses] et dire: “OK, je ne voyage qu’une fois par an et je vais devoir couper ça cette année et dépenser cet argent pour ce mariage à la place”, a déclaré Goldstein.

Trouver des domaines dans lesquels apporter des ajustements à votre budget peut ne pas sembler amusant, mais c’est une étape importante vers l’atteinte de vos objectifs financiers à court et à long terme.

