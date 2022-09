La moitié des législateurs au pouvoir au Japon sont liés à l’Église de l’Unification

TOKYO (AP) – Le parti au pouvoir au Japon a déclaré jeudi qu’une enquête interne a révélé que près de la moitié de ses législateurs nationaux avaient des liens avec l’Église de l’Unification, dans une controverse croissante qui a émergé après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Abe a été abattu lors d’un discours de campagne dans la ville de Nara, dans l’ouest du pays, en juillet. Le suspect, Tetsuya Yamagami, aurait déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de son lien apparent avec l’Église de l’Unification. Une lettre et des publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées indiquaient que d’importants dons de sa mère à l’église avaient mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

Cela a conduit à des révélations sur les liens répandus entre le Parti libéral démocrate au pouvoir et l’église basée en Corée du Sud, qui, selon les experts, exhorte les fidèles japonais à faire des dons importants pour réparer leurs péchés ancestraux, y compris la colonisation passée de la péninsule coréenne par le Japon.

Le secrétaire général du LDP, Toshimitsu Motegi, a déclaré dans l’enquête que 179 des 379 parlementaires du parti ont signalé des liens avec l’église et les organisations connexes. Les relations allaient de la participation à des événements religieux à l’acceptation de dons et à la réception d’un soutien électoral. Cependant, Motegi a nié l’existence de liens entre le parti conservateur au pouvoir en tant qu’organisation et l’église.

“Je prends au sérieux les résultats de l’enquête du parti”, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida aux journalistes. “À l’avenir, le parti rompra les liens avec les organisations ayant des problèmes sociaux connus et en fera une politique de parti, afin de ne pas éveiller les soupçons du public.”

L’Église de l’Unification a été accusée de recrutement et de tactiques commerciales inappropriées et d’avoir fait pression sur les adhérents pour qu’ils fassent des dons importants, ce que l’Église nie.

Quatre-vingt-seize des législateurs du PLD ont déclaré avoir assisté à des événements organisés par l’église ou ses affiliés, tandis que 20 ont déclaré avoir prononcé des discours. Près de 50 ont déclaré avoir versé de l’argent lors d’événements, tandis que 29 ont accepté des dons. Le frère cadet d’Abe, l’ancien ministre de la Défense Nobuo Kishi, et l’ancien ministre de l’Économie et de l’Industrie Koichi Hagiuda faisaient partie des 17 personnes qui ont accepté des fidèles d’église comme volontaires pour la campagne électorale.

Abe, un nationaliste conservateur qui était l’un des politiciens les plus influents du Japon, a enregistré l’année dernière un message vidéo pour la Fédération pour la paix universelle, un groupe affilié à l’église, dans lequel il a félicité le cofondateur de la fédération Hak Ja Han Moon, qui dirige également l’Unification Church, pour ses efforts dans la promotion des valeurs familiales traditionnelles.

Les législateurs de l’opposition ont critiqué l’enquête pour avoir exclu Abe parce qu’il est décédé. L’enquête n’a pas non plus inclus les législateurs du PLD dans les assemblées locales, où les fidèles de l’église sont également actifs pour influencer les politiques, disent les critiques.

L’Église de l’Unification a été fondée en Corée du Sud en 1954 et est arrivée au Japon une décennie plus tard. Il a noué des liens étroits avec les législateurs du PLD sur des intérêts communs dans des causes conservatrices, y compris l’opposition au communisme. Le grand-père d’Abe, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi, a aidé à fonder l’unité politique de l’église à Tokyo en 1968.

Kishida, malgré un remaniement ministériel en août au cours duquel il a purgé sept ministres ayant des liens reconnus avec l’Église, dont Kishi, s’est retrouvé avec plus dans son nouveau cabinet.

Le soutien au gouvernement de Kishida a chuté dans les récentes enquêtes médiatiques, apparemment à cause des liens religieux des membres du parti et des plans pour de rares funérailles d’État pour Abe.

Des funérailles familiales pour Abe ont eu lieu en juillet dans un temple de Tokyo, mais Kishida souhaite organiser des funérailles d’État le 27 septembre à l’arène d’arts martiaux de Budokan avec environ 6 000 invités. Les seules autres funérailles nationales d’un ancien Premier ministre au cours des dernières décennies ont été celles de Shigeru Yoshida en 1967. Elles ont été critiquées comme ayant été décidées de manière antidémocratique et comme une utilisation inappropriée de l’argent des contribuables.

Les critiques disent que la décision de Kishida d’organiser des funérailles d’État pour Abe est une tentative de plaire aux législateurs appartenant à l’ancienne faction d’Abe au sein du parti au pouvoir pour maintenir l’unité du parti et renforcer l’emprise de Kishida sur le pouvoir. Il a déclaré qu’Abe méritait des funérailles d’État en tant que dirigeant le plus ancien de l’après-Seconde Guerre mondiale et pour ses réalisations diplomatiques et économiques.

Le gouvernement de Kishida a initialement estimé le coût des funérailles à 250 millions de yens (1,7 million de dollars), mais a récemment déclaré qu’il faudrait au moins 1,4 milliard de yens (9,7 millions de dollars) de plus pour la sécurité, le transport et l’accueil des dignitaires étrangers et autres invités. Certains disent que le coût pourrait encore augmenter.

Mari Yamaguchi, Associated Press