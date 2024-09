La moitié des hommes homosexuels noirs seront diagnostiqués avec le VIH, malgré des traitements préventifs très efficaces. Pourquoi ?

Dans une pharmacie de l’Iowa, un homosexuel noir de 42 ans n’a pas trouvé le médicament dont il avait besoin. La pharmacienne, une femme blanche, lui a dit qu’ils n’avaient pas ce médicament en stock. Mais alors qu’il attendait de payer ses autres achats, il a vu un autre client déposer le médicament qu’il venait de demander sur le comptoir.

« Je me suis senti vraiment mal », a-t-il déclaré. « Je pense que lorsque les gens mettent leurs préjugés en parallèle avec leur profession, cela rend l’accès aux services (de santé) difficile. »

L’un de ces services comprend la PrEP, ou prophylaxie pré-expositionun médicament sur ordonnance très efficace qui empêche la propagation du VIH.

Les hommes noirs homosexuels et bisexuels se sont réconciliés environ 38% des 37 981 nouveaux diagnostics de VIH estimés aux États-Unis en 2022. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que environ 50 % de ces hommes recevront un diagnostic de VIH au cours de leur vie.

Bien qu’ils soient touchés de manière disproportionnée par le VIH, les hommes noirs homosexuels et bisexuels ont l’un des taux les plus bas d’utilisation de la PrEP Les personnes atteintes du VIH sont nombreuses dans tous les groupes d’âge. Beaucoup d’entre elles vivent dans le Sud, où le nombre de personnes vivant avec le VIH est le plus élevé aux États-Unis, mais où le recours à la PrEP est très faible en raison de la stigmatisation, du coût et de l’homophobie. Parmi les autres obstacles figurent le manque de confiance dans le système de santé, la discrimination, la pauvreté et les connaissances limitées des médecins sur la PrEP.

La PrEP se heurte à des obstacles importants pour une utilisation généralisée parmi les populations les plus vulnérables. En 2022, seulement 36 % des 1,2 million de personnes qui pourraient bénéficier de la PrEP se sont vu prescrire les médicaments. chercheurs en santé publique étudier pourquoi Les hommes noirs homosexuels et bisexuels ont un accès limité à la PrEP dans l’Iowa – un État rural où les taux d’infection par le VIH augmentent, en particulier parmi les minorités sexuelles et de genre – nous avons récemment publié une étude qui a mis en évidence quelques pistes pour améliorer la prévention.

Confiance et discrimination

Les Noirs non hispaniques ne représentent que 4 % de la population estimée de l’Iowa, soit 3,1 millions de personnes. Cependant, ils représentaient 24 % des personnes vivant dans l’Iowa vivent avec le VIH en 2022.

Un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Iowa a révélé que seulement un peu plus de 23 % des personnes ayant besoin de PrEP dans l’Iowa avait des ordonnances actives en 2021. Un autre rapport a révélé qu’un programme d’État conçu pour élargir l’accès à la PrEP par télésanté, appelé TelePrEP, a vu des disparités importantes dans l’initiation du traitement. Seulement 10 % des personnes ayant commencé la PrEP par le biais du programme étaient noires. En revanche, 83 % de celles qui ont commencé la TelePrEP étaient blanches.

Pour mieux comprendre les facteurs qui entravent ou aident les hommes noirs homosexuels et bisexuels de l’Iowa à accéder à la PrEP, nous interviewé 12 membres de la communauté séronégatifs Ils ont parlé de leurs expériences avec le médicament. Ils avaient entre 20 et 42 ans et vivaient dans les comtés de Johnson et Black Hawk, où les taux d’infection par le VIH sont parmi les plus élevés de l’État. Nous les avons recrutés via des applications de rencontres, des plateformes de médias sociaux et des organisations locales.

Certains hommes craignaient que le recours à la PrEP puisse créer de la méfiance dans leurs relations intimes.

«[F]« Si vous voulez avoir des relations sexuelles avec un partenaire, il faut qu’il y ait un certain niveau de confiance », a déclaré un participant. « Le fait que vous deviez prendre un médicament avant de vous engager dans des activités sexuelles montre que vous n’avez pas confiance en votre partenaire. »

D’autres hommes craignent d’être stigmatisés et discriminés. Certains membres de la communauté homosexuelle associent l’utilisation de la PrEP à la promiscuité sexuelle, ce qui fait craindre d’être jugés pour avoir utilisé ce médicament.

« Si vous n’avez pas de relations sexuelles, quelle serait la raison pour laquelle vous prendriez la PrEP ? », a demandé un participant.

Certains hommes ont également eu des expériences négatives avec les services de santé, se voyant notamment refuser l’accès aux médicaments en raison de leur race.

La plupart des hommes ont estimé que l’insuffisance de l’assurance médicale constituait un obstacle majeur à l’utilisation de la PrEP. Cinq de nos participants n’avaient pas d’assurance médicale et seulement deux bénéficiaient d’une couverture médicale publique. Certains des participants étaient des étudiants ayant un accès limité à une assurance privée.

« Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assurés », a déclaré un participant. « Il serait bien que le gouvernement puisse réellement rendre ce service accessible à tous, comme le kit d’auto-dépistage du VIH. »

Beaucoup d’hommes n’avaient que peu ou pas de connaissances préalables sur la PrEP. « Oui, je ne connais pas très bien la PrEP », a déclaré l’un des participants. « C’est pourquoi j’ai décidé de participer à cette étude, pour en apprendre davantage sur le sujet. »

Certains hommes avaient peur des effets secondaires potentiels des médicaments. Un participant s’inquiétait du risque de développer un cancer à long terme en utilisant ces médicaments. aucune preuve que la PrEP augmente le risque de cancer, mais une L’infection par le VIH peut.

Enfin, certains hommes s’inquiétaient également de l’efficacité des médicaments et de la possibilité de s’y fier s’ils avaient un partenaire vivant avec le VIH. Cependant, lorsqu’elle est prise correctement, la PrEP peut réduire le risque d’infection sexuellement transmissible par le VIH d’environ 99 %.

Les populations interrogées pour d’autres études ont soulevé des préoccupations similaires concernant le traitement, notamment femmes transgenres en Colombie et hommes gays et bisexuels dans le Midwest américain.

Améliorer l’accès à la PrEP

Malgré les obstacles importants auxquels sont confrontés les hommes noirs homosexuels et bisexuels pour accéder à la PrEP dans l’Iowa, notre étude a également a mis en évidence les solutions possibles.

La plupart des participants ont convenu que la sensibilisation et l’éducation en matière de santé publique sur la PrEP étaient essentielles. « On pourrait faire de la sensibilisation par le biais de la radio et de dépliants. On pourrait les placer dans les salons de coiffure, les salons de coiffure, les supermarchés », a suggéré un participant. « Je pense que ce sont des lieux publics auxquels les gens pourraient vraiment avoir accès. »

Certains ont souligné l’importance de développer des programmes éducatifs adaptés à la culture sur diverses plateformes afin de mieux mobiliser la communauté. Comme l’a indiqué un participant, « organiser des séminaires et des discussions de groupe et informer les gens sur la PrEP pourrait vraiment aider ».

Les participants ont également suggéré que la fourniture de la PrEP, quel que soit le statut d’assurance, contribuerait à éliminer les obstacles financiers à l’accès à ce médicament préventif. Par exemple, un accès gratuit ou bon marché à toutes les formes de PrEP, en particulier pour les personnes à faible revenu exposées au VIH, pourrait changer la donne.

Nos participants ont également souligné le rôle que pourraient jouer les médecins de confiance.

« Pour me convaincre de commencer un traitement comme la PrEP, il faudrait que je le fasse par quelqu’un en qui j’ai déjà confiance », a déclaré un participant. « Son expertise et sa connaissance personnelle de ma santé rendraient ses conseils particulièrement convaincants. »