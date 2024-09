La moitié des femmes voient leur sommeil perturbé par la ménopause : voici à quoi cela ressemble

La ménopause est en train de faire peau neuve, alors que les millennials se dirigent vers la longue phase tant redoutée que leurs mères et grands-mères ont dû traverser avec peu d’aide. Parallèlement à cela, il y a eu une recrudescence des recherches et des analyses sur ce que vivent réellement les femmes pendant cette transition hors des années fertiles, notamment sur l’étendue de certains des symptômes les plus difficiles.

Cela inclut les perturbations du sommeil, au moins pour la moitié des femmes, selon une nouvelle étude de l’American Academy of Sleep Medicine (AASM). Le enquête a révélé que 50 pour cent des femmes âgées de 45 à 64 ans subissent des troubles du sommeil en raison de la ménopause. (1) L’enquête a été menée en ligne et a été complétée par 2 006 adultes vivant aux États-Unis. Il a été demandé aux participants à l’enquête à quelle fréquence leur sommeil était perturbé en raison de la ménopause. Les options de réponse comprenaient : parfois, souvent ou toujours ; toujours; souvent; parfois; rarement; jamais ou je ne sais pas.

Sur l’ensemble des personnes interrogées, 32 % ont déclaré qu’elles étaient parfois, souvent ou toujours réveillées à cause de la ménopause. Cela s’appuie sur des recherches antérieures récemment menées pour mieux comprendre l’impact de la ménopause. UN Sondage Gallup 2024 ont constaté que 36 pour cent des femmes ont déclaré qu’elles dormaient suffisamment. (2) UN Etude 2022 ont constaté que 35 à 60 pour cent des femmes ménopausées souffraient de troubles du sommeil. (3) Enfin, un Etude mondiale 2023 a constaté que les choses ne s’améliorent pas beaucoup après la ménopause – que 51,6 pour cent des femmes ménopausées souffraient de troubles du sommeil. (4)

Alors, que se passe-t-il pendant la ménopause pour provoquer ces perturbations du sommeil, l’un de nos luxes les plus essentiels dans la vie ? Beaucoup. Selon le Guide ultime de la ménopause et du sommeil de Sleepopolis, les changements hormonaux entraînent des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, des changements dans les rythmes circadiens et bien plus encore. Cette transpiration embêtante vient du corps qui essaie de se rafraîchir.

Les femmes courent également un risque accru d’apnée du sommeil pendant et après la ménopause, encore une fois en raison des hormones. L’œstrogène est responsable du maintien de la force des muscles de la gorge et la progestérone favorise la respiration, y compris la nuit. Ainsi, les changements dans ces hormones s’accompagnent d’un risque accru d’effondrement des voies respiratoires et de problèmes respiratoires nocturnes. N’attendez pas pour contacter votre médecin si cela devient un problème, ainsi que tout autre symptôme gênant.

La vieille question qui suscite de plus en plus d’intérêt aujourd’hui est de savoir ce que les femmes peuvent faire à ce sujet. Une pilule expérimentale visant à améliorer le sommeil et à réduire les symptômes de la ménopause se profile à l’horizon, tout comme une multitude d’options de remplacement hormonal. De plus, l’exercice et un faible stress peuvent contribuer à rendre la ménopause un peu plus supportable, et les femmes peuvent activement éviter les déclencheurs de bouffées de chaleur, notamment les vêtements serrés, le tabac et la boisson, la caféine, les environnements chauds et les aliments épicés.

Plus important encore, n’ayez pas peur de consulter un médecin lorsque ces symptômes affectent votre vie, y compris votre sommeil. La dette de sommeil et le manque de sommeil sont liés à une multitude de problèmes supplémentaires auxquels vous ne voulez pas avoir à faire face, en plus des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur.

Sources

