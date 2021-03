Un porte-parole du CPS a déclaré: «Nous nous engageons à apporter des améliorations réelles et durables à la manière dont les crimes contre les femmes et les filles sont traités, afin que chaque victime se sente en mesure de se manifester en toute confiance et de savoir que sa plainte fera l’objet d’une enquête approfondie et, où les preuves soutiens, inculpés et poursuivis.

Kate Ellis, avocate au Center for Women’s Justice, a déclaré: «Il est extrêmement triste et inquiétant, bien que cela ne soit pas surprenant, de voir les répercussions que les taux record de poursuites commencent à avoir sur la confiance du public, et notamment car cela se traduira probablement par une diminution du nombre de victimes disposées à se présenter à la police et par des taux plus élevés d’attrition des victimes. Ce que tout cela signifie dans la pratique, c’est que moins de victimes obtiennent justice et que plus de délinquants violents sont libres de récidiver. »

