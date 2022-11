La moitié des familles avec des enfants handicapés ont faim tandis que les réductions des prestations et des services de soutien laissent les parents au chômage

LA MOITIÉ des familles avec des enfants handicapés ont faim alors qu’elles luttent pour couvrir leurs factures.

Alors que 70% des parents se sont retrouvés dans l’incapacité de travailler en raison de la réduction des services de soutien et de la réduction des prestations, selon les chiffres de l’association caritative Family Fund.

Les familles difficiles avec des enfants handicapés ont du mal à mettre de la nourriture sur la table, selon Family Fund Crédit : Getty

Leur enquête sur le coût des soins a révélé que la crise du coût de la vie frappe plus durement les familles déjà épuisées qui élèvent des enfants handicapés et gravement malades.

Le Sun’s et le Disability Children’s Partnership ont fait campagne pour que le gouvernement restitue une réduction annuelle du financement des soins et services vitaux – qui s’est élevé l’année dernière à 573 millions de livres sterling.

La PDG Cheryl Ward a déclaré: «La majorité des familles qui ont été soutenues par Family Fund nous ont expliqué comment elles ont du mal à couvrir des dettes croissantes et s’inquiètent constamment de la façon dont elles vont habiller et nourrir leurs enfants, financer le transport pour les rendez-vous médicaux et chauffer leur maison.

“Nous faisons tout notre possible pour soutenir les familles dont les coûts sont déjà trois fois plus élevés pour s’occuper et élever leurs enfants handicapés que les coûts pour les autres enfants.”

Les statistiques déchirantes surviennent alors que le chancelier Jeremy Hunt s’apprête à publier jeudi un budget “très horrible”.

Hunt devrait annoncer une augmentation des droits sur le carburant et de la taxe d’habitation tout en mettant fin aux paiements ponctuels pour aider à payer les factures d’énergie.

Family Fund a mené des sondages trimestriels depuis la pandémie, mais avertit que le dernier sondage montre une image désastreuse.

Le revenu moyen des familles d’enfants handicapés a chuté de 660 £ au cours des 12 derniers mois, selon leurs statistiques.

Neuf répondants sur dix déclarent avoir du mal à payer des factures qui ont augmenté en moyenne de 100 £ par mois.

Plus de la moitié ont réduit ou sauté des repas au cours de l’année écoulée et 40 % ont eu faim alors qu’ils avaient du mal à joindre les deux bouts.

Une famille sur cinq déclare que ses dettes ont grimpé à plus de 1 000 £.

L’enquête a révélé que 63% des familles ont dû réduire les jeux et les activités récréatives avec leur enfant handicapé – et un tiers ont réduit les jouets sensoriels.

Dix pour cent ont dit qu’ils aimeraient un manteau d’hiver chaud pour leur enfant et 16 % ont dit qu’ils aimeraient des fruits et légumes frais tous les jours.

L’année dernière, Family Fund a accordé plus de 170 919 subventions pour des articles et services essentiels, d’une valeur de plus de 37 millions de livres sterling, à des familles à faible revenu à travers le Royaume-Uni.