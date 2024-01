La moitié des expéditions de smartphones d’Apple en Inde sont désormais des iPhone 15

“/>

Crédits images : Firdous Nazir /Eyepix Group/Future Publishing / Getty Images

L’iPhone 15 et ses nombreuses itérations représentaient plus de la moitié des expéditions de smartphones d’Apple au quatrième trimestre, soit près de 2,8 millions d’unités en Inde, selon Canalys. dit dans son rapport trimestriel. Le téléphone a connu un succès remarquable en Inde alors qu’Apple a présenté les derniers modèles lors des soldes festives, qui se déroulent sur les canaux en ligne et hors ligne du pays, tandis que sa grande population célèbre Diwali au dernier trimestre de l’année et propose des réductions et des offres pour attirer les clients. .

Alors que Diwali – la fête de la lumière – a généralement lieu en octobre, il a eu lieu en novembre de l’année dernière, selon le calendrier hindou, ce qui a donné à Apple la possibilité de pousser l’iPhone 15 pendant les ventes du festival, a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys, à TechCrunch.

Apple a présenté la série iPhone 15 avec quelques changements notables par rapport aux générations précédentes, notamment l’USB-C, l’îlot dynamique en forme de capsule et la finition arrière mate sur tous les modèles. Ces changements ont attiré des acheteurs d’iPhone nouveaux et existants en Inde, où Android domine avec plus de 95% de part de marché.

Outre les changements au niveau de la conception, un financement facile, un meilleur environnement de consommation et une présence croissante dans le commerce de détail ont aidé Apple à rendre la série iPhone 15 plus attrayante pour les clients indiens que n’importe laquelle de ses générations précédentes, a déclaré Chaurasia.

Apple a commencé à vendre la série iPhone 15 en Inde dès le premier lot de disponibilité en septembre. Pour la première fois, le premier lot d’iPhone mis en vente a été assemblé localement dans le pays, car la société de Cupertino, à l’instar d’autres fabricants de smartphones, considère la nation sud-asiatique comme son centre de fabrication mondial et a étendu sa production locale.

Apple n’est toujours pas l’un des principaux fournisseurs de smartphones sur le deuxième marché mondial des smartphones et a capturé une part négligeable – 7 % en particulier – au quatrième trimestre, selon Canalys.

Chaurasia a déclaré à TechCrunch que les expéditions d’Apple avaient augmenté de près de 32 % en rythme trimestriel au quatrième trimestre.

Samsung et Xiaomi sont devenus les deux principaux fournisseurs de smartphones sur le marché indien au quatrième trimestre, avec respectivement 21 % et 17 % de part de marché. Néanmoins, Vivo a assuré sa deuxième position après Samsung en termes de livraisons sur l’ensemble de l’année, avec une croissance annuelle de 3 % en expédiant 26,1 millions d’unités de smartphones en 2023, contribuant ainsi à capter une part de 18 %, soit seulement 1 % de moins que la société sud-coréenne, qui a vu sa croissance annuelle baisser de 1% en expédiant 28,4 millions d’unités.

“/>

La principale raison pour laquelle Apple n’est pas encore l’un des principaux fabricants de smartphones en Inde du point de vue des livraisons est le prix élevé des modèles d’iPhone dans le pays, qui abrite un grand nombre d’acheteurs sensibles aux prix. Malgré l’assemblage local, le prix de détail de l’iPhone en Inde est toujours nettement plus élevé qu’aux États-Unis. Par exemple, l’iPhone 15, qui commence à 799 $ aux États-Unis, se vend à 79 900 roupies indiennes (961 $). Cependant, le prix de vente moyen d’un smartphone sur le marché indien est d’environ 250 dollars, contrairement à 790 $ aux États-Unis

Néanmoins, Apple devient une marque familière sur le marché indien des smartphones et développe rapidement sa présence locale. La société a enregistré les expéditions trimestrielles d’iPhone les plus élevées jamais enregistrées dans le pays au troisième trimestre, avec plus de 2,5 millions d’unités d’iPhone expédiées entre juillet et septembre, selon Counterpoint. Le fabricant d’iPhone a également ouvert deux de ses magasins physiques en Inde l’année dernière pour étendre ses efforts de marketing et attirer davantage de consommateurs indiens.

Dans l’ensemble, les expéditions indiennes de smartphones ont repris leur cours après avoir connu une baisse pendant cinq trimestres, avec une croissance de 20 % sur un an au quatrième trimestre, avec près de 39 millions d’unités expédiées, a noté Canalys. Cependant, le pays a connu une baisse annuelle minime de 2 %, avec 148,6 millions d’unités de smartphones expédiées en 2023.

“En 2023, l’investissement croissant dans les espaces de vente au détail des grandes lignes s’est avéré bénéfique non seulement pour les vendeurs, mais a également permis à l’ensemble du marché de se stabiliser”, a déclaré Chaurasia dans le rapport. « Canalys s’attend à ce que le marché indien des smartphones connaisse une croissance d’environ 5 % en 2024, grâce à une 5G abordable et au cycle de remplacement de la période pandémique. Mais le plus grand défi pour les fournisseurs cette année sera de gérer l’augmentation des coûts de nomenclature.