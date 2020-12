La moitié des États américains mentionnent mettre l’accent sur les minorités raciales et ethniques dans les plans décidant quelles personnes devraient avoir la priorité dans le déploiement du vaccin contre le coronavirus.

Selon la Kaiser Family Foundation, 25 États dont le déploiement est publiquement disponible font «au moins une mention de l’intégration de l’équité raciale dans leurs considérations de ciblage des populations prioritaires».

Certains États ont élaboré des plans encore plus spécifiques pour donner la priorité aux communautés de couleur.

Au total, 12 États «mentionnent ou envisagent spécifiquement les efforts visant à inclure les prestataires qui seront nécessaires pour atteindre des populations diverses», indique le rapport.

Celles-ci incluent le Nouveau-Mexique, où la collaboration avec les Amérindiens est prioritaire; La Californie, qui s’est engagée à garantir aux Noirs et aux Marrons un meilleur accès au vaccin; et l’Oregon, où les responsables de la santé ont déclaré que les minorités ethniques avaient un «accès équitable» au vaccin.

Aux États-Unis, les Noirs et les Hispaniques sont presque trois fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les Blancs.

Cela survient alors que les États-Unis ont ajouté un deuxième vaccin COVID-19 à leur arsenal vendredi, renforçant les efforts pour repousser une épidémie si grave que le pays enregistre régulièrement plus de 3000 décès par jour.

Les doses indispensables devraient arriver lundi après que la Food and Drug Administration a autorisé le déploiement d’urgence du vaccin développé par Moderna Inc. et les National Institutes of Health.

Dans la première étape du déploiement du vaccin, la plupart des États ont suivi la recommandation des Centers for Disease Controls selon laquelle les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers reçoivent les toutes premières doses.

Cependant, les variations d’un État à l’autre sont susceptibles d’augmenter dans les groupes prioritaires suivants, a déclaré Jennifer Kates de la Kaiser Family Foundation, qui a analysé les plans de vaccination des États.

«Je pense que nous allons voir les États se désagréger de différentes manières», certains faisant passer les personnes âgées avant les travailleurs essentiels, a déclaré Kates.

Ces différences peuvent également être observées dans la manière dont les États décident de donner la priorité à des segments de la population en fonction de la race.

Alors que le rapport Kaiser a déclaré que de nombreux plans d’État faisaient état de méthodes plus «générales ou indirectes» pour se concentrer sur les groupes minoritaires, plusieurs États les ont déjà alignés comme prochains groupes cibles de vaccins.

Une étude récente de la National Governors Association a également montré que «de nombreux États ont incorporé des principes d’équité en santé dans leurs plans de vaccination à des degrés divers».

Il a rapporté que la Californie, la Louisiane, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord et l’Indiana ont inscrit la justice, l’équité ou les deux comme principes clés de la distribution des vaccins.

L’Oregon met également l’accent sur l’équité en santé en tant que pilier central de son déploiement, tandis que la Caroline du Nord «a spécifiquement cité les populations historiquement marginalisées comme un groupe de population critique en phase précoce».

En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que les experts « s’assurent que les communautés noires et brunes bénéficient de manière disproportionnée » du déploiement du vaccin.

En Oregon, l’autorité sanitaire a déclaré que « les communautés noires, autochtones, latino / latines / latines, insulaires du Pacifique et tribales [will] avoir un accès équitable à la vaccination », après que le chef du département de santé publique, Rachael Banks, ait annoncé que les vaccins seraient « particulièrement axés sur nos communautés de couleur qui ont vu un impact disproportionné injuste du COVID-19 ».

Le Nouveau-Mexique donne la priorité à la collaboration avec les Amérindiens tandis que le New Hampshire a également élaboré une stratégie d’équité en santé.

Le New Jersey et la Californie prévoient d’accorder la priorité aux minorités en s’efforçant d’éliminer les obstacles à l’accessibilité tels que le transport et les temps d’attente.

Les Latinos représentent 60% des cas de Covid dans l’État, même s’ils représentent 40% de la population, selon le Guardian, les travailleurs agricoles étant considérablement affectés.

Le gouverneur Andrew Cuomo a fait écho à ces réflexions à New York.

«Nous savons que nos communautés noires, brunes et plus pauvres ont moins d’établissements de santé», a-t-il déclaré le mois dernier. «Leurs communautés ont trop souvent des déserts de soins de santé.

Le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a émis une recommandation selon laquelle les familles multigénérationnelles vivant dans le même ménage font partie des priorités de vaccination, car elles comprendront les « familles des nations hispaniques, noires et tribales »

Et au Kansas, les responsables de la santé ont déclaré qu’ils garderaient à l’esprit les communautés de couleur alors qu’ils prendraient de nouvelles décisions sur le vaccin, selon 41 Action News.

«Nous avons une large représentation d’organisations tribales, de groupes minoritaires ethniques et raciaux», a déclaré le Dr Lee Norman, secrétaire du ministère de la Santé et de l’Environnement du Kansas.

« Différents groupes socio-économiques et au-delà, les chefs religieux, les bioéthiciens médicaux pour le regarder avec de nombreux ensembles d’optiques. »

Aux côtés de la Californie et du New Jersey, le Kansas se concentrera également sur les problèmes d’accessibilité en ciblant les centres de transport pour diffuser des informations sur le vaccin et en envisageant l’envoi d’unités mobiles de vaccination dans des communautés où de nombreuses personnes n’ont peut-être pas de voiture.

La décision de faire des Noirs et des Hispaniques une priorité a été soutenue par le CDC, qui a également recommandé de mettre l’accent sur l’équité raciale dans le prochain groupe de vaccin, suggérant que les familles multigénérationnelles vivant dans le même ménage devraient être incluses.

«Souvent, nos familles hispaniques, noires et tribales s’occupent de leurs personnes âgées dans des foyers multigénérationnels et elles courent également un risque important», a déclaré le directeur du CDC, Robert Redfield.

Le CDC a précédemment déclaré que la race et l’origine ethnique sont des marqueurs de risque pour d’autres conditions sous-jacentes qui affectent les résultats de santé globaux, y compris l’accès aux soins médicaux et l’exposition au coronavirus au travail.

Aux États-Unis, les Noirs – et les Latinx – sont presque trois fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les Blancs. Sur la photo ci-dessus, le nombre total de décès jusqu’au 8 décembre

Décès de coronavirus sur la photo à l’échelle nationale par race et origine ethnique

Il suit également les recommandations de Melinda Gates qui a affirmé que « les Noirs (seraient) les suivants, très honnêtement » après que les travailleurs de la santé aient reçu le vaccin, car « ils ont des effets disproportionnés du COVID-19 ».

Dans l’interview avec Time en juin, Gates a ajouté: « Nous voyons des hommes noirs mourir à un rythme disproportionné. Nous savons que le moyen de sortir du COVID-19 sera un vaccin, et il doit sortir équitablement.

Le président élu Joe Biden a également montré dans ses choix pour son équipe de soins de santé qu’il mettait peut-être l’accent sur l’équité raciale en ce qui concerne le déploiement du vaccin.

En plus d’un politicien latino pour le secrétaire à la Santé, la sélection par Biden de la Dre Marcella Nunez-Smith de l’Université de Yale est considérée comme un signe que son administration travaillera pour une distribution équitable des vaccins et des traitements parmi les minorités raciales et ethniques.

« Nous ne pouvons pas maîtriser cette pandémie si nous ne traitons pas de front les problèmes d’iniquité dans notre pays », a déclaré Nunez-Smith mardi. ‘Il n’y a pas d’autre moyen.’

Ce défi se heurte au scepticisme répandu parmi les minorités quant au fait que le système de soins de santé a leurs meilleurs intérêts à l’esprit.

Les premières indications sont que les vaccins sont très efficaces, a déclaré Altman de la Fondation Kaiser. Mais les sondages indiquent un fort ressac de doutes, en particulier parmi les Afro-Américains.

« Alors que les États seront en mesure de prendre les décisions finales sur qui recevra le vaccin, il doit y avoir des orientations concernant ces décisions afin qu’elles soient justes et équitables dans tout le pays », a déclaré Altman. «Vous ne voulez pas avoir le genre de variations que les gens vont regarder et dire:« Ce n’était tout simplement pas juste.

Les travailleurs de la santé ont été les premiers à être vaccinés dans tous les États américains. Sur la photo, l’infirmière Debra Henry fait vacciner l’infirmière Janine Harvey mercredi

Les taux d’hospitalisation et de décès dus au Covid-19 chez les Noirs, les Latinos et les Amérindiens sont également deux à quatre fois plus élevés que chez les Blancs.

Pourtant, une récente enquête Kaiser a montré que plus d’un tiers des Noirs américains hésitent encore à se faire vacciner.

Il a révélé que les Noirs américains font partie des groupes les moins susceptibles de vouloir se faire vacciner contre le coronavirus, même si un scientifique juge que les vaccins sont sûrs, efficaces et que les vaccins sont administrés gratuitement.

Le paradoxe troublant n’est pas perdu pour les autorités de santé publique, les politiciens ou les hôpitaux.

Les deux premiers Américains à recevoir le vaccin contre le coronavirus, en direct à la télévision, étaient des soignants noirs, des optiques qui illustrent un défi de taille auquel fait face la campagne nationale: persuader les Afro-Américains sceptiques de se faire vacciner.

La méfiance parmi les Noirs est profondément ancrée. Les experts l’attribuent en grande partie aux expériences médicales qui ont été menées à l’époque de l’esclavage et de la ségrégation.

Pourtant, si les États décident de donner la priorité aux minorités raciales, cela pourrait potentiellement conduire à une action en justice pour discrimination à rebours qui ralentirait la distribution à tous.

Un article récent dans le Journal of the American Medical Association des experts Lawrence Gostin de l’Université de Georgetown, Harald Schmidt de l’Université de Pennsylvanie et Michelle Williams de l’Université de Harvard, a noté que le plan pourrait ne pas réussir à contester la Cour suprême.

Le groupe suggère qu’au lieu de cela, il devrait y avoir des «critères d’attribution des vaccins racialement neutres» qui se concentreraient sur «la géographie, le statut socio-économique et la densité de logement», tout en continuant à aider les minorités.

Dans tout le pays, il y a eu plus de 17,4 millions de cas et 313 669 décès.