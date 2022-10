La moitié des électeurs conservateurs soutiennent les élections générales alors que la pression monte sur Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Selon un nouveau sondage, deux Britanniques sur trois veulent des élections générales maintenant, alors que la pression monte sur le nouveau Premier ministre Rishi Sunak pour qu’il appelle à un vote rapide et tente de remporter son propre mandat.

Le dernier Premier ministre conservateur britannique – le troisième en trois mois – n’a pas demandé l’approbation de son programme, citant les élections générales des conservateurs de 2019 remportées sous Boris Johnson.

Mais une nouvelle enquête a révélé que 64% des électeurs – dont la moitié des électeurs conservateurs de 2019 – disent que M. Sunak devrait déclencher des élections générales.

Le sondage Redfield et Wilton Strategies réalisé après l’entrée de M. Sunak dans Downing Street a révélé que 50% des partisans conservateurs veulent une élection maintenant, contre seulement 40% qui ne veulent pas se rendre aux urnes plus tôt.

Il marque le plus haut niveau de soutien aux élections anticipées parmi tous les électeurs et parmi les partisans conservateurs, depuis l’arrivée de Liz Truss au n ° 10 et la tourmente du mini-budget désastreux.

Il est venu comme le nombre de signatures sur L’indépendantLa pétition de pour une élection immédiate a dépassé 460 000, dans le cadre de notre campagne Election Now arguant qu’il est temps pour les électeurs de décider qui devrait gouverner le pays.

Plus de 500 personnes se sont inscrites pour faire pression sur les députés sur la nécessité d’une nouvelle élection lors d’une série de réunions au parlement mercredi, avant un rassemblement «élections générales maintenant» dirigé par le TUC. On s’attend à ce que des centaines d’autres se joignent à la marche de l’Assemblée du peuple pour une élection le 5 novembre.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré L’indépendant: “Ce mercredi, nous invitons tous ceux qui pensent que la Grande-Bretagne mérite mieux de se joindre à nous lors d’un rassemblement à Westminster pour exiger des élections générales maintenant.”

Elle a ajouté: «Avec des écoles et des hôpitaux désespérés pour plus de financement juste pour rester immobiles, et des millions de travailleurs avec des salaires en chute libre, le Royaume-Uni réclame un changement. Nous avons besoin d’élections générales.

Les travaillistes et les libéraux démocrates – tous deux exhortant M. Sunak à briguer son propre mandat – affirment que les députés ont été inondés de courriels et d’appels d’électeurs disant qu’ils voulaient de nouvelles élections.

Jacob Abbott, candidat travailliste à Ipswich, a déclaré dimanche: “Hier à maintes reprises sur le pas de la porte, les gens me disaient qu’ils voulaient des élections générales.”

Il y avait des signes, cependant, que l’arrivée de M. Sunak au n ° 10 a aidé son parti à riposter dans les cotes d’approbation. Un sondage Opinium publié dimanche a montré que l’avance du Labour a chuté de six points de pourcentage, passant de 27% à 16, tandis que les conservateurs ont gagné cinq points.

Plus dans les sessions de groupes de discussion communes dans les sièges à mur rouge du nord et des Midlands – partagées avec The Independent ce week-end – ont montré que les électeurs restent sceptiques quant à l’homme qui dirige le pays.

La plupart des participants étaient conscients de son énorme richesse, du statut fiscal antérieur de non-dom de sa femme – tel que révélé par The Independent – ​​et se demandaient s’il pouvait comprendre leurs difficultés financières.

“Quand vous êtes aisé et riche comme lui, il est difficile de comprendre, disons, une facture de gaz et d’électricité de 200 £”, a déclaré Mark, qui travaille dans les ventes – ajoutant que M. Sunak semblait être le genre de politicien qui avait ses repas servis sur un plateau d’argent.

La pétition indépendante appelant à des élections générales

C’est un principe simple et fondamental que le gouvernement tire sa légitimité démocratique du peuple. L’avenir du pays ne doit pas être décidé par des complots et des demi-tours à Westminster ; il doit être décidé par le peuple lors d’élections générales. Et pour cette raison, The Independent demande la tenue d’élections. Exprimez-vous et signez notre pétition électorale en cliquant ici