La moitié des démocraties du monde en déclin : rapport

La moitié des pays démocratiques du monde connaissent une érosion de la démocratie, accentuée par la guerre en Ukraine et la crise économique, a déclaré mercredi un groupe de réflexion international dans un rapport.

“Nous assistons actuellement à des vents contraires extraordinairement graves pour la démocratie, intensifiés par les retombées politiques de la crise économique qui a commencé avec la pandémie et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine”, a déclaré à l’AFP le secrétaire général d’International IDEA, Kevin Casas-Zamora.

« Il se peut que la crédibilité des élections soit remise en cause. Il se peut que l’État de droit soit attaqué. Il se peut que l’espace civique soit restreint », a-t-il expliqué.

Le nombre de démocraties connaissant l’érosion démocratique la plus grave – un groupe surnommé les pays “régressifs” qui comprend les États-Unis depuis l’année dernière – est passé de six à sept en 2022 avec l’ajout d’El Salvador à la liste.

Les autres sont le Brésil, la Hongrie, l’Inde, Maurice et la Pologne.

Casas-Zamora a désigné les États-Unis comme particulièrement préoccupants.

“Je suis très préoccupé par ce que nous voyons aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Le pays est confronté à une polarisation politique, à des dysfonctionnements institutionnels et à des menaces pour les libertés civiles, selon le rapport.

“Il est maintenant assez clair que la fièvre n’a pas cessé avec l’élection d’une nouvelle administration”, a-t-il déclaré, soulignant “les niveaux de polarisation galopants (et) les tentatives de saper la crédibilité des résultats électoraux sans aucune preuve de fraude”. “.

Casas-Zamora a noté que les États-Unis avaient également fait un “pas en arrière visible” en matière de droits sexuels et reproductifs, “ce qui est très exceptionnel car la plupart des pays, à peu près tous les autres pays, progressent en termes d’élargissement des droits sexuels et reproductifs”.

“Les États-Unis reculent”, a-t-il déclaré.

– Plus d’autoritarisme –

Sur les 173 pays couverts par le rapport d’International IDEA, 104 étaient des démocraties et 52 d’entre eux étaient en déclin.

Pendant ce temps, le nombre de pays évoluant vers l’autoritarisme, 27, était plus du double du nombre évoluant vers la démocratie, à 13.

Près de la moitié de tous les régimes autoritaires sont devenus encore plus répressifs en 2022, l’Afghanistan, la Biélorussie, le Cambodge, les Comores et le Nicaragua étant désignés comme connaissant un “large déclin”.

En Asie, où seulement 54 % de la population vit dans une démocratie, l’autoritarisme se solidifie, selon le rapport, tandis que l’Afrique, malgré une myriade de défis, reste « résiliente » face à l’instabilité.

Une décennie après le printemps arabe, le Moyen-Orient continue d’être « la région la plus autoritaire du monde ». Il n’a que trois démocraties – l’Irak, Israël et le Liban.

En Europe, près de la moitié des démocraties, soit 17 pays, ont subi une érosion démocratique au cours des cinq dernières années.

Le rapport disait :

Les démocraties ont du mal à équilibrer efficacement des environnements marqués par l’instabilité et l’anxiété, et les populistes continuent de gagner du terrain dans le monde alors que l’innovation et la croissance démocratiques stagnent ou déclinent.