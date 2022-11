La moitié des centrales nucléaires françaises sont hors ligne

Les analystes affirment qu’une récession probable en Europe l’année prochaine, bien que malvenue, pourrait contribuer à réduire la demande d’énergie en amenant les entreprises énergivores à réduire leur production. La compression du pouvoir a déjà contraint les sidérurgistes, les chimistes et les verriers à réduire leur production et à licencier des travailleurs en France et ailleurs en Europe.

Mais la France devra encore réparer ses réacteurs, dont la plupart ont été construits dans les années 1980, et qui ont été gâchés pendant des décennies par un manque d’investissements. Les experts disent que la France a perdu une précieuse expertise en ingénierie au fil des ans, avec des répercussions sur la capacité d’EDF à entretenir les centrales électriques existantes.

Dans le cadre de son effort plus large de réparation et de maintenance, EDF a déclaré avoir fait appel à des centaines d’ingénieurs qualifiés pour compenser le manque de main-d’œuvre dans la main-d’œuvre nucléaire française. Les experts comprennent des soudeurs et des tuyauteurs de Westinghouse, ainsi que des entrepreneurs français et canadiens.

Mais même les réparations critiques doivent être surveillées. EDF a indiqué qu’une fuite radioactive s’est produite ce mois-ci lors d’un essai hydraulique sur le circuit principal de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux 1. EDF avait passé des mois à réparer les tuyaux de refroidissement corrodés, en utilisant de nouvelles technologies, notamment des ultrasons et des robots de soudage qui n’ont pas de limites d’exposition aux rayonnements.

EDF a déclaré qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité lié à cette fuite et qu’aucune radioactivité n’a été détectée à l’extérieur de celle-ci. Mais l’épisode est susceptible de retarder la réouverture de la centrale au-delà de la date de démarrage prévue le 8 janvier, ajoutant aux malheurs du parc nucléaire.