La moitié des Canadiens perdent le sommeil à cause de problèmes d’argent: sondage

Les gens perdent le sommeil pour beaucoup de choses différentes, des relations au COVID-19. Même le lent démarrage des Canucks de Vancouver empêche certaines personnes de dormir ces jours-ci.

Ajoutez les problèmes d’argent à cette liste, selon un nouveau sondage Research Co.

Les résultats du sondage montrent qu’un énorme 50 pour cent des Canadiens interrogés ont déclaré qu’ils avaient de la difficulté à se reposer chaque nuit à cause de l’anxiété financière. Les résultats sont en hausse de sept points depuis un sondage similaire réalisé en mai 2021, selon Research Co.

Selon Santé Canada, les gens devraient dormir entre sept et neuf heures par nuit, mais près des deux tiers des Canadiens (64 %) dorment moins de sept heures par jour de semaine ou de travail.

Seulement 35 pour cent des Canadiens disent dormir entre sept et neuf heures au cours d’une journée de semaine ou de travail typique, a déclaré Research Co. Mais en Colombie-Britannique, ce nombre a chuté à seulement 28 pour cent.

Une partie de l’anxiété financière est liée aux problèmes d’emploi, en particulier chez les jeunes.

«Deux Canadiens sur cinq âgés de 18 à 34 ans perdent le sommeil en raison de problèmes d’emploi», a déclaré Mario Canseco, président de Research Co., dans un communiqué de presse. « Moins de Canadiens de 35 à 54 ans (33 %) et de 55 ans et plus (14 %) partagent la même expérience.

Les nouvelles ont été remplies ces derniers temps d’inquiétudes concernant une récession mondiale imminente, ainsi que des entreprises telles que Facebook et Twitter licenciant des milliers de travailleurs.

Un tiers des Canadiens disent que les préoccupations concernant les relations et la famille (33 %) et la santé (également 33 %) rendent plus difficile pour eux de s’endormir la nuit, a déclaré Canseco. Moins de Canadiens ont perdu le sommeil à cause du travail (28 %), de la politique et des enjeux canadiens (10 %) et de la politique et des enjeux internationaux (10 %) au cours des quatre dernières semaines.

Un Canadien sur quatre (25 %) affirme n’avoir « jamais » de difficulté à s’endormir le soir au cours d’une semaine moyenne.

Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 18 au 20 novembre auprès de 1 000 adultes au Canada.