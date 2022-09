La moitié des Britanniques pensent qu’ils ne seront jamais victimes d’une arnaque – mais ne s’en protègent pas correctement

PLUS de la moitié des adultes pensent qu’ils ne seront jamais victimes d’une escroquerie, même si 43 % d’entre eux connaissent quelqu’un qui l’a fait.

Une étude portant sur 2 000 Britanniques a révélé que 52 % sont convaincus qu’ils ne seront jamais pris au dépourvu par un SMS ou un e-mail frauduleux, car ils ne réutilisent pas le même mot de passe sur plusieurs sites (29 %) et gardent leurs comptes de réseaux sociaux privés. (22 pour cent).

Au cours d’un mois typique, les adultes reçoivent six e-mails suspects de spam, cinq SMS et cinq appels téléphoniques. Crédit : Getty

Et 16 % de naïfs pensent simplement que “cela ne m’arrivera pas” tandis que 17 % pensent que les gens sont stupides de se faire escroquer.

Mais 31% des personnes interrogées ont elles-mêmes été victimes de fraude, tandis que 43% connaissent quelqu’un d’autre qui en a été victime.

Cela a laissé les victimes se sentir agacées (41 %), en colère (34 %) et contrariées (34 %).

Liam Rawsthorne, responsable de la fraude chez Virgin Media O2, qui a commandé l’étude, a déclaré : « Il est inquiétant que tant de gens pensent que cela ne leur arrivera jamais et ne prennent pas leur sécurité aussi au sérieux qu’ils le devraient.

« En utilisant les informations personnelles de leur victime, les fraudeurs tenteront de vider les comptes bancaires, d’accumuler des milliers de livres de dettes et de souscrire des contrats de téléphonie mobile – avant de disparaître et de laisser derrière eux une traînée de destruction.

“Avec la fraude en augmentation et les escrocs utilisant des astuces de plus en plus sophistiquées pour escroquer les victimes, n’importe qui peut devenir une victime, il est donc plus important que jamais que les gens sachent comment rester en sécurité.”

L’étude a également révélé que 52% des personnes ont répondu à un appel téléphonique d’un numéro inconnu et 35% ont cliqué sur un lien dans un e-mail sans le reconnaître.

Alors que 34% ont cliqué sur un lien via un SMS sans reconnaître le numéro de téléphone ou le lien.

En conséquence, un quart s’est vu retirer de l’argent de son compte bancaire, tandis que 35 % reçoivent de nombreux spams et 33 % ont été appelés à plusieurs reprises.

Au cours d’un mois typique, les adultes reçoivent six e-mails suspects de spam, cinq SMS et cinq appels téléphoniques.

Mais 81 % sont convaincus de pouvoir détecter les messages frauduleux et affirment qu’ils ne répondent pas aux e-mails douteux (47 %), changent régulièrement de mot de passe (32 %) et ne quittent jamais les comptes connectés (37 %).

Trois sur 10 pensent que le fait d’être à l’aise avec la technologie les aide à se protéger de la fraude, mais 22 % des personnes interrogées via OnePoll ont admis qu’elles utilisent des mots de passe simples et faciles à retenir.

Et 23 % écrivent leurs mots de passe.

Plus d’un sur cinq a également déclaré qu’il était pratique pour les autres d’avoir accès à leurs comptes et de partager les informations de connexion pour leur ordinateur portable (17 %), leurs e-mails personnels (17 %) et les services bancaires en ligne (15 %).

Liam Rawsthorne, de Virgin Media O2, a ajouté : “Nous nous engageons à lutter contre les fraudeurs et aidons les clients à éviter les escroqueries avec des trucs et astuces.”

En août 2022, une femme a révélé qu’elle avait été victime d’une arnaque en donnant 2 400 £ à des fraudeurs se faisant passer pour des gagnants du loto.

Clare O’Connor, 50 ans, du Kent, croyait parler aux gagnants de l’EuroMillions, Jess et Joe Thwaite, après avoir trouvé un groupe de discussion sur Facebook appelé “Joe Hess Thwaite Help Foundation”.

Mme O’Conner a payé les escrocs plus de deux mille dollars avant de décider de signaler l’arnaque sur les conseils d’un ami.

Elle a déclaré: “Je voulais juste aider ma mère et payer les factures.

“Elle est retraitée et avait besoin d’aide pour le coût de la vie en ce moment – j’avais besoin de m’organiser aussi.”

Plus tôt cette année, Paula Boughton a été amenée à envoyer 16 000 £ à des fraudeurs via WhatsApp alors qu’elle croyait communiquer avec sa fille.

Paula a expliqué: “J’ai reçu un SMS de ce que je présumais être ma fille, me demandant de supprimer l’ancien numéro de téléphone car elle avait reçu un nouveau numéro.”

Sa fille Sam a décrit comment elle “s’est sentie malade” lorsque Paula l’a informée qu’elle avait été escroquée pour près de 16 000 £.

Elle a dit: “Pourquoi diable, quand je sais qu’elle est avertie des choses et de la technologie et que vous savez, sachant qu’il y a beaucoup de fraudes et de fausses escroqueries, pourquoi paierait-elle autant d’argent?

“Puis quand je suis arrivé ici et que j’en ai appris plus sur la situation, j’ai réalisé comment elle l’avait payé et comment elle en était arrivée là.”

Heureusement, sa banque, Santander, a pu arrêter la dernière transaction et a remboursé à la mère le reste de l’argent.