Les ministres disent que le feu vert de la mine est une question locale et refusent d’intervenir et d’annuler le conseil du comté de Cumbria, qui lui a donné le feu vert l’année dernière.

Ils soutiennent que la mine créera des emplois localement et que le charbon devra de toute façon être importé pour produire de l’acier pendant un certain temps.

Phil MacDonald, analyste britannique principal du groupe de réflexion sur l’énergie propre Ember, a déclaré L’indépendant: «Une nouvelle mine de charbon au Royaume-Uni ne fournira pas les emplois qu’elle promet. La dernière utilisation du charbon est l’acier – mais la transition vers la production d’acier propre à partir d’hydrogène et d’énergies renouvelables a déjà commencé. En Suède, la production commerciale d’acier à partir d’énergies renouvelables n’est qu’à 5 ans – et le Royaume-Uni ne sera pas loin derrière.

«Le Royaume-Uni ne peut pas atteindre ses objectifs climatiques si nous continuons à autoriser l’extraction du charbon – et cela envoie un terrible signal au reste du monde au moment même où nous accueillons la conférence sur le climat à Glasgow en novembre. Le gouvernement britannique doit soutenir des emplois verts et stables dans les énergies renouvelables dans le nord-ouest – et non des emplois dangereux de courte durée. «