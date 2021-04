La moitié des Britanniques ont maintenant reçu un vaccin Covid dans la lutte historique contre le virus.

Plus de 33,4 millions de Britanniques ont reçu leur coup de pouce vital dans le déploiement de nos vaccins – ce qui a permis au pays d’assouplir les restrictions de verrouillage.

La moitié de tous les adultes au Royaume-Uni ont maintenant reçu leur vaccin Covid Crédits: Getty

Les statistiques officielles montrent que 517 914 nouvelles doses en Angleterre et en Irlande du Nord ont été distribuées hier, ce qui porte le nombre total au Royaume-Uni à 33 906 551.

Cela signifie que la moitié des 66,65 millions d’habitants du Royaume-Uni ont eu leur premier coup.

Et cela n’inclut pas les chiffres de vaccination de l’Écosse et du Pays de Galles pour vendredi – ce qui signifie que le nombre réel peut être plus élevé.

Le Royaume-Uni a devancé tous les autres pays de l’UE dans la course aux vaccins – tandis que le bloc a continué à semer la peur sur la sécurité des jab et à hésiter sur l’administration des doses.

Et par rapport à la taille de notre population, la Grande-Bretagne n’est que derrière une poignée de pays dans le blitz mondial de vaccination.

Il a été annoncé cette semaine que Covid est tombé au troisième rang des tueurs en Angleterre pour la première fois en six mois – grâce au déploiement.

Et grâce à notre grand nombre de vaccinations, les Britanniques pourront passer leurs vacances en Espagne, au Portugal et en Grèce cet été, a révélé en exclusivité The Sun.

Le voyage historique pour vacciner la Grande-Bretagne a commencé le 8 décembre 2020 avec la grande britannique Margaret Keenan.

Le jour du V, la femme de 90 ans est devenue la première personne au monde à se faire piéger par le vaccin Pfizer, qui lui a sauvé la vie, dans son hôpital local de Coventry, West Mids.

Et depuis le premier geste courageux de Margaret, plus de 33 MILLIONS de Britanniques à travers le pays ont répondu à l’appel lorsque c’était à leur tour de se faire vacciner.

Depuis décembre, notre programme de vaccination de classe mondiale n’a cessé de se renforcer – avec trois vaccins sûrs et efficaces proposés au Royaume-Uni.

Pfizer, Oxford Astra-Zeneca et les jabs salvateurs de Moderna ont blindé les Britanniques dans la lutte contre le coronavirus, ce qui nous permet de redémarrer la vie et de faciliter le verrouillage.

Dans l’état actuel des choses, le pays est sur la bonne voie pour offrir à chaque adulte un vaccin Covid d’ici juillet – ce qui, espérons-le, nous permettra de revenir à une vie normale dans le cadre de la feuille de route de Boris Johnson.

Actuellement, tous les adultes britanniques âgés de plus de 50 ans se sont vu proposer la première dose du vaccin Covid, a annoncé le gouvernement la semaine dernière.

Le Premier ministre Boris Johnson a salué une autre « étape extrêmement importante » dans le programme de protection du pays contre le virus meurtrier.

Et le gouvernement a atteint avec succès son objectif d’offrir le vaccin à tous ses neuf principaux groupes prioritaires trois jours avant la date cible du 15 avril.

M. Johnson a déclaré: «Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le déploiement du vaccin qui a déjà sauvé des milliers de vies.

« Nous allons maintenant aller de l’avant avec l’achèvement des secondes doses essentielles et faire des progrès vers notre objectif d’offrir à tous les adultes un vaccin d’ici la fin du mois de juillet. »

À MI-CHEMIN!

Et si 50% de la population adulte a maintenant reçu sa première dose, un sur cinq est complètement vacciné, selon les données publiées cette semaine.

Plus de deux millions et demi de secondes doses ont été délivrées au cours des sept derniers jours, selon les derniers chiffres.

Un total de 11,1 millions de personnes ont maintenant reçu les deux coups – soit plus de 20% de la population adulte.

Mais même le fait d’avoir une dose réduit le risque d’hospitalisation chez les Britanniques âgés de 98%, selon des données réelles.

Dans une vague de bonnes nouvelles, l’analyse des admissions à la pandémie du NHS montre que les vaccinations peuvent être plus efficaces pour prévenir les maladies graves qu’on ne le pensait auparavant.

Public Health England a révélé le mois dernier que le risque d’hospitalisation avait chuté d’au moins 80% pour les plus de 80 ans, trois semaines après leur première injection.

Mais le conseiller scientifique du gouvernement, le professeur Calum Semple, a déclaré que les données réelles montrent que les vaccins sont encore meilleurs.

Le membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences a déclaré que les premières découvertes étaient «de très bonnes nouvelles».