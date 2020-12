La moitié des Britanniques disent qu’ils ne rencontreront pas de parents à l’intérieur à Noël malgré le relâchement de la «bulle».

Un sondage pour MailOnline a révélé qu’un tiers seulement prévoyait de profiter de l’exemption des restrictions relatives aux coronavirus pour se mélanger à l’intérieur pendant la saison des fêtes.

Les résultats de l’enquête de Redfield & Wilton Strategies soulignent les nerfs persistants du public face à la pandémie.

Quelque 45% disent avoir « peur » de contracter la maladie à chaque fois qu’ils sortent – et la moitié pensent que le verrouillage de l’Angleterre a pris fin trop tôt le 2 décembre.

Le gouvernement a établi des plans pour des «bulles» spéciales pendant la saison des fêtes qui permettront à jusqu’à trois ménages de se mélanger librement en Angleterre entre le 23 et le 27 décembre. L’assouplissement s’appliquera quel que soit le niveau des zones.

Mais les propres médecins du gouvernement ont exhorté les gens à ne pas utiliser la flexibilité nécessaire pour embrasser des proches «si vous voulez qu’ils survivent».

Les résultats de l’enquête de Redfield & Wilton Strategies soulignent les nerfs persistants du public face à la pandémie

Boris Johnson a refusé de dire s’il embrassera personnellement une famille en dehors de son propre foyer, No10 insistant sur le fait que c’est une question de choix personnel.

La recherche pour MailOnline, menée la semaine dernière, a révélé que seulement 34% prévoyaient de rencontrer des personnes d’un autre ménage à l’intérieur pendant la période de relâchement.

La moitié ont dit qu’ils ne le feraient certainement pas. Quelque 16 pour cent ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs.

Un tiers serait moins susceptible de voter pour un parti politique lors d’une élection future s’il préconisait d’abandonner complètement les verrouillages – comme le préféreraient certains députés conservateurs.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient « activement peur » de contracter un coronavirus lorsqu’ils quittaient leur domicile, 45% ont répondu qu’ils l’étaient et la même proportion a répondu qu’ils ne l’étaient pas.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street le mois dernier, le médecin-chef Chris Whitty a déclaré: « Voudrais-je que quelqu’un voie sa famille? Bien sûr, c’est ce qu’est Noël.

«Mais est-ce que j’encouragerais quelqu’un à embrasser et à embrasser sa famille? Non, je ne le ferais pas. Ce n’est pas contraire à la loi, et c’est tout l’intérêt – vous pouvez le faire dans le respect des règles en vigueur, mais cela n’a pas de sens car vous pourriez être porteur du virus.

« Et si vous avez un parent âgé, ce ne serait pas la chose que vous voulez faire dans une période où nous courons jusqu’à un point où nous pourrions réellement être en mesure de traiter les personnes âgées.

«Je pense donc que les gens doivent juste avoir du bon sens et je pense que c’est ce que je pense que les gens vont faire.

«Le fait que vous puissiez faire quelque chose, cela est vrai dans tant d’autres domaines de la vie, ne signifie pas que vous devriez le faire.

Le directeur scientifique, Sir Patrick Vallance, a ajouté: « Pour réduire les chiffres, ne faites pas des choses inutiles ce Noël, essayez de vous assurer d’éviter les comportements qui propageraient la maladie.

Boris Johnson (photo de gauche la semaine dernière) a refusé de dire s’il embrassera personnellement une famille en dehors de son propre foyer, No10 insistant sur le fait que c’est une question de choix personnel. Chris Whitty (à droite) a exhorté les gens à ne pas utiliser la flexibilité nécessaire pour embrasser leurs proches « si vous voulez qu’ils survivent »

Assurez-vous que si vous êtes dans une maison avec d’autres ménages, vous l’avez bien ventilée et prenez les précautions.

«Gardez vos distances là où vous le pouvez, ce sont les mêmes règles de base que nous devons appliquer et je pense que c’est difficile.

« Ce ne sera pas un Noël normal, mais si vous voulez établir ces liens avec la famille, cela doit être fait de manière à essayer de vous assurer de ne pas augmenter le risque de, je pense que Chris a dit le risque. embrasser des parents âgés n’est pas quelque chose à faire.

Le professeur Whitty intervint sinistrement: «Si vous voulez qu’ils survivent, soyez à nouveau embrassés.