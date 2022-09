La moitié des Britanniques “déçus” par Truss en tant que Premier ministre – sondage

Seuls 4% des Britanniques se disent “très heureux” de voir Liz Truss comme nouveau Premier ministre, selon un sondage YouGov

Les Britanniques ne semblent pas particulièrement enthousiastes à l’idée que la ministre des Affaires étrangères Liz Truss prenne la relève en tant que nouveau Premier ministre, selon un sondage YouGov publié lundi. La moitié des personnes au Royaume-Uni ont déclaré qu’elles étaient “désappointé” de savoir que Truss formerait le prochain cabinet et qu’un troisième était “très déçu” sur une telle perspective.

Seuls quatre pour cent des répondants ont salué le développement en disant qu’ils étaient “très content” pour voir Truss à Downing Street, 10 et 18% des Britanniques ont déclaré qu’ils étaient “plutôt content” avec un tel résultat.

La plupart des gens au Royaume-Uni (67%) semblaient particulièrement sceptiques quant à la capacité de Truss à faire face à la hausse du coût de la vie – un problème majeur à l’ordre du jour des Britanniques, selon un autre nouveau sondage YouGov. Près de 40 % des répondants ont déclaré avoir “pas de confiance” du tout quand il s’agit du potentiel du nouveau Premier ministre à s’attaquer au problème.

Truss a battu sa rivale, l’ancienne chancelière de l’Échiquier Rishi Sunak, lors de l’élection à la direction des conservateurs, car elle était soutenue par 81 326 conservateurs tandis que Sunak a obtenu le soutien de 60 399 membres du Parti conservateur. Pourtant, son soutien parmi les électeurs conservateurs semble être loin d’être universel non plus, selon YouGov.

Seuls quatre électeurs conservateurs sur dix se disent satisfaits de sa victoire et environ un tiers d’entre eux ont confiance en sa capacité à faire face à la crise du coût de la vie. Plus de la moitié d’entre eux (54%) n’ont pas beaucoup confiance en ses compétences à cet égard et environ un tiers sont déçus qu’elle dirige le gouvernement.

Environ 40 % des Britanniques pensent que Truss serait “à peu près la même chose” en tant que Premier ministre sortant, Boris Johnson, qu’elle est sur le point de remplacer. Un peu plus d’un quart (27%) pense qu’elle pourrait être encore pire et seulement 14% sont enclins à lui accorder plus de crédit.

Truss est la troisième femme à devenir Premier ministre britannique après la géante politique de l’époque de la guerre froide Margaret Thatcher et la prédécesseure de Johnson, Theresa May. Elle prendra officiellement ses fonctions mardi après une rencontre avec la reine Elizabeth II au château de Balmoral en Écosse.