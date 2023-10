La moitié des Britanniques changent leur mode de vie pour être plus respectueux de l’environnement… mais cela coûte toujours trop cher

PLUS de la moitié des adultes ont apporté des changements pour être plus durables au cours des 12 derniers mois, selon une étude.

Un sondage mené auprès de 1 000 adultes a révélé que de nouvelles habitudes incluent la limitation du gaspillage alimentaire (66 pour cent), l’utilisation de sacs à vie au supermarché (64 pour cent) et l’extinction des lumières dans la maison (64 pour cent).

D’autres lavent leur linge à froid (45 pour cent), cultivent leurs propres fruits et légumes (30 pour cent) et font davantage de vélo (18 pour cent).

Un tiers d’entre eux ont même modifié leurs habitudes alimentaires pour devenir plus respectueuses de l’environnement, notamment en achetant uniquement des produits locaux, en n’achetant pas d’articles dans des emballages plastiques et en pratiquant des lundis sans viande.

Mais 68 % d’entre eux se considèrent déjà comme respectueux de l’environnement – ​​avec en moyenne cinq habitudes durables à leur actif.

L’étude a été commandée par Hyundai pour lancer la première fête automobile au monde, utilisant 12 des véhicules électriques de la marque pour montrer le rôle que l’innovation peut jouer dans une vie plus durable.

Il est également apparu que quatre habitants sur dix vivant à la campagne ont du mal à maintenir des mesures respectueuses de l’environnement, contre seulement 16 pour cent des citadins.

Le coût (48 pour cent) et la médiocrité des transports publics (45 pour cent) se sont révélés être les principaux obstacles empêchant les habitants des campagnes de mener une vie plus durable.

La moitié des habitants des zones rurales souhaitent faire mieux mais trouvent cela difficile en raison du manque d’infrastructures.

En conséquence, seulement huit pour cent des habitants des campagnes se considèrent comme « très respectueux de l’environnement », même si 72 pour cent ont essayé de limiter leur gaspillage alimentaire et 69 pour cent recyclent tout ce qui est possible.

Malgré cela, 39 % souhaitent s’installer à la campagne parce que c’est plus calme, pour profiter des vues panoramiques et de l’air plus pur qu’en ville, selon l’étude réalisée via OnePoll.

Ashley Andrew, président de Hyundai Motor UK, qui a organisé la fête du village avec ses tout nouveaux KONA Electric, IONIQ 5 et IONIQ 6, a déclaré : « Nous avons choisi la communauté rurale de Chettle car nous avons été impressionnés par l’accent mis sur la sauvegarde de son magnifique paysage pour l’avenir tout en agissant de manière plus responsable sur le plan environnemental, ce qui correspond à notre philosophie.

« Nous espérons que l’événement inspirera la communauté dans son ensemble à réfléchir de manière créative à ce qu’elle peut faire dans sa propre vie pour vivre mieux pour l’avenir.

« Alors que nous avançons vers un avenir net zéro, nous pensons que les véhicules électriques offrent de nombreux avantages et que l’éducation des consommateurs reste une partie importante de ce cheminement. »