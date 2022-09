La moitié des Britanniques aiment se démarquer de la foule en agrémentant leurs tenues, leurs voitures et même leur nourriture pour renforcer leur confiance

PLUS de la moitié des Britanniques aiment « se démarquer de la foule », car cela les rend confiants, uniques et fidèles à eux-mêmes.

Un sondage auprès de 2 000 adultes britanniques a révélé que 57 % aiment se distinguer de l’ordinaire.

Plus de la moitié des Britanniques aiment “se démarquer de la foule” car cela les met en confiance Crédit : Getty

Pas moins de six personnes sur 10 souhaitent s’exprimer de manière créative et 42 % recherchent toujours des moyens d’injecter de l’enjouement dans leur quotidien.

Parmi les principales façons dont ils ajoutent un peu plus de personnalité à leur vie, il y a la personnalisation des accessoires (26 %), des vêtements (23 %), de la papeterie (22 %) et même de leurs voitures (21 %).

L’étude a été commandée par OREO, qui a lancé son OREO Twists Lab unique en son genre.

L’expérience pop-up permet aux clients d’ajouter une touche ludique à leurs objets préférés avec l’aide de Tomiwa Sosanya, Aina Fontich, Nicolas Dixon, Rina Wanti et Stefano Meloni – un collectif d’artistes, des aérographes et peintres aux illustrateurs.

La porte-parole Katya Savelieva a déclaré: “Faire ressortir l’esprit ludique et trouver des rebondissements sur la norme incarne tout ce que nous faisons, il est donc merveilleux de voir que tant de gens peuvent s’identifier à cela, en particulier lorsqu’il s’agit de personnaliser et de mettre leur propre empreinte sur des choses.”

L’étude a également révélé que 57% sont plus susceptibles d’acheter quelque chose s’ils peuvent le faire eux-mêmes.

Les 18 à 35 ans estiment que le fait de marquer leurs affaires leur donne un sentiment de créativité (73%) et d’indépendance (48%), ainsi que renforce leur confiance (47%) et leur donne un sentiment de plaisir. (63 pour cent).

Ce ne sont pas seulement les possessions sur lesquelles les gens mettent une empreinte personnelle, puisque 32 % aiment « s’approprier » leur look à travers leur coiffure et 25 % dans la façon dont ils se maquillent.

Une autre sur quatre aime utiliser son choix vestimentaire comme moyen de s’exprimer, car cela les fait se sentir uniques (35 %) et apporte de l’enjouement dans leur journée (28 %).

Mais ce n’est pas qu’une question d’apparence, car 53 % aiment ajouter une touche à leurs collations pour créer des goûts plus inhabituels.

Parmi les moyens les plus populaires de le faire, il y a l’essai de saveurs alternatives (62 %) et le mélange de saveurs sucrées et salées (45 %).

Il est également apparu que les deux tiers des «créateurs culinaires» souhaitent que leurs amis (66%) et leur famille (60%) partagent les créations qu’ils proposent.

La recherche, menée via OnePoll, a également révélé que le fait d’avoir la confiance nécessaire pour donner une nouvelle tournure aux apparences et aux possessions a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, car 49% sont plus susceptibles de le faire maintenant qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans.

Et 29 % sont plus que jamais heureux d’adopter une apparence plus unique et personnalisée.

Cette explosion de confiance a été attisée par les médias sociaux (28 %), les célébrités (25 %), la musique (22 %) et les marques (17 %).

Katya Savelieva a ajouté : « C’est pourquoi nous sommes ravis d’ouvrir aujourd’hui le OREO Twists Lab pour célébrer un pays qui aime apposer sa propre marque sur les choses.