La moitié des électeurs américains, dont 60% des indépendants, affirment que le vice-président Kamala Harris n’est pas qualifié pour assumer le rôle de président – une statistique de sondage troublante, étant donné que de nombreux Américains ne s’attendent pas à ce que Joe Biden purge son mandat.

Un sondage Rasmussen Reports publié lundi a montré que 41% des électeurs américains probables considèrent Harris comme « Pas du tout qualifié » reprendre les responsabilités de la présidence, et 9% estiment qu’elle est «Pas très qualifié.» La firme de recherche a basé ses conclusions sur une enquête auprès de 1 000 électeurs probables.

« Dans quelle mesure Kamala Harris est-il qualifié pour assumer les responsabilités de la présidence? » % = 60% 👈 Républicains: 10% + 64% = 74% Tous les électeurs: 9% + 41% = 50% https://t.co/Twf6RYTdMh – Rapports Rasmussen (@Rasmussen_Poll) 26 avril 2021

Les perspectives négatives sur l’état de préparation de Harris pour le poste de président sont particulièrement fortes parmi les républicains, dont 74% la considèrent comme non qualifiée. Mais les indépendants manquent également de confiance dans le vice-président, avec 48% des répondants affirmant qu’elle est « Pas du tout qualifié » et 12% la considèrent comme «Pas très qualifié.»

Parmi les démocrates, seulement 18% considèrent Harris comme non qualifiée, dont 15% qui disent qu’elle est « Pas du tout qualifié. » Harris a mal performé lors des primaires présidentielles démocrates de 2020, même dans son État d’origine, la Californie, bien qu’elle soit l’une des candidates préférées des médias grand public. Après avoir remporté la nomination du parti à la présidence, Biden a choisi le sénateur Harris de l’époque comme candidat à la vice-présidence en août dernier, et les médias l’ont saluée comme la première candidate noire à la vice-présidence et la première d’origine sud-asiatique.





Le sondage Rasmussen, qui a été mené les 19 et 20 avril, a montré que Harris est perçu favorablement par 46% des électeurs probables. Cela se compare à 51% qui ont une impression défavorable du vice-président, dont 43% qui ont décrit leur point de vue comme «Très défavorable.»

L’enquête sur l’état de préparation de Harris pour le rôle de président est particulièrement pertinente car de nombreux Américains considèrent que Biden est peu susceptible d’être physiquement et mentalement capable d’achever son mandat de quatre ans. Un sondage Rasmussen en août dernier a montré que 59% des électeurs, dont 49% des démocrates, ne s’attendaient pas à ce que Biden purge son mandat complet s’il était élu en novembre.

Un sondage Rasmussen publié en mars a indiqué que les Américains étaient divisés à parts égales sur la question de savoir si Biden était actuellement en charge, prenant les décisions importantes au jour le jour de son bureau.

En dépit d’être le président le plus âgé à prendre ses fonctions et des questions qui ont été soulevées sur sa forme physique, Biden, âgé de 78 ans, a déclaré aux journalistes en mars qu’il comptait se faire réélire en 2024. Un deuxième mandat de Biden courrait jusqu’en 2028, quand il aurait 86 ans.





