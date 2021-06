La moitié des adultes britanniques ont eu deux injections de Covid en vue de la Journée de la liberté le 21 juin

On pense que la MOITIÉ de tous les adultes britanniques ont maintenant eu deux coups de Covid, selon les derniers chiffres.

C’est un coup de pouce prometteur à l’approche du 21 juin, surnommé « Freedom Day », où l’on espère que la distanciation sociale sera abandonnée.

Cela survient après que le Royaume-Uni a franchi une étape importante dans son programme de vaccination contre les coronavirus, car 75% des Britanniques ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin.

Cela survient quelques jours après qu’aucun décès de Covid n’a été signalé, au milieu du débat sur la fin des restrictions de verrouillage.

La prochaine série de restrictions de verrouillage doit prendre fin le 21 juin, mais le doute avait été jeté sur cette date en raison d’une augmentation des cas de la variante indienne – en particulier dans le Nord-Ouest.

Des jabs supplémentaires ont été déployés dans les zones sensibles et le Royaume-Uni a également reçu un coup de pouce supplémentaire la semaine dernière après l’approbation du jab Johnson & Johnson.

Commentant l’étape du vaccin, M. Hancock a déclaré: « Je suis incroyablement heureux que plus des trois quarts des adultes britanniques aient reçu leur première dose. C’est un pas en avant incroyable dans le programme de vaccination le plus important et le plus réussi de notre histoire.

«Bien que nous ayons parcouru moins de six mois depuis que le premier jab autorisé au monde a été donné au Royaume-Uni, notre travail vital n’est pas terminé. Nous devons redoubler d’efforts sur la deuxième dose pour assurer au plus grand nombre une protection maximale.

«Nous avons avancé les rendez-vous de 12 à 8 semaines pour une deuxième dose, et tous les plus de 30 ans sont désormais éligibles pour le jab. J’encourage tout le monde à se manifester lorsque l’offre arrivera et à jouer un rôle pour nous ramener à la normalité. »

Au total, 39 585 665 premières doses ont été délivrées depuis le début du déploiement de la vaccination il y a près de six mois.

C’est l’équivalent de 75,2 pour cent de toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

Les ministres veulent supprimer la distanciation sociale, mais garder les masques faciaux et le travail à domicile en place après le 21 juin.

La souche indienne est à l’origine de près des trois quarts de tous les cas au Royaume-Uni et a été trouvée dans plus de 250 des plus de 300 autorités anglaises.

Mais le succès du déploiement du vaccin au Royaume-Uni serait responsable du faible nombre de décès récents – malgré l’augmentation des cas de mutation indienne.

Boris Johnson ne voit toujours rien dans les données suggérant que le plan visant à mettre fin à toutes les restrictions légales de verrouillage en Angleterre le 21 juin devra être retardé, a suggéré Downing Street.

Interrogé sur les plans du Premier ministre au milieu des avertissements concernant la propagation de la variante indienne, un porte-parole n ° 10 a déclaré: « Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises que nous n’avions rien vu dans les données mais nous continuerons à regarder les données, nous continuerons à examiner les dernières preuves scientifiques alors que nous nous dirigeons vers le 21 juin. »