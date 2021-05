La moitié des adultes américains entièrement vaccinés, selon la Maison Blanche

Plus tôt ce mois-ci, le président Joe Biden s’est fixé comme objectif d’amener 70% des adultes à recevoir au moins leur première dose d’un vaccin Covid d’ici le 4 juillet. Le président mentionné son espoir était que les États-Unis «célèbrent notre indépendance en tant que nation et notre indépendance face à ce virus», avant le jour de l’indépendance.

La dernière étape importante dans l’effort radical des États-Unis pour se sortir de la pandémie survient alors que les infections et les décès dus à Covid tombent à des niveaux que la nation n’a pas connus depuis près d’un an.

À près de six semaines avant la date limite auto-imposée par Biden, neuf États ont déjà atteint ce seuil de 70%.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies traqueur de vaccin a montré lundi que 49,8% de la population américaine âgée de 18 ans ou plus avait été complètement vaccinée et que 61,5% de ce groupe avait reçu au moins une dose.

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis, qui font face à des risques beaucoup plus importants pour la santé liés à Covid, 74% ont été entièrement vaccinées, selon le suivi du CDC.

Les chiffres du CDC devraient être mis à jour plus tard mardi pour refléter l’annonce de la Maison Blanche.