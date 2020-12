Le NHS England part du principe que moins de la moitié de la population recevra le vaccin Covid en 2021, a révélé un rapport hier soir.

Le National Audit Office, qui surveille les dépenses du gouvernement, a déclaré que les plans supposaient que seulement 25 millions de personnes recevraient des coups si suffisamment de ressources devenaient disponibles.

Cela suffirait pour les groupes prioritaires – les plus de 50 ans, les agents de santé de première ligne, ceux des maisons de retraite et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Mais cela laisserait les jeunes adultes attendre jusqu’en 2022.

Hier soir, NHS England a insisté sur le fait que le chiffre de 25 millions n’était pas un plafond et que davantage de Britanniques recevraient des coups s’ils étaient disponibles.

Le rapport du NAO a révélé que la vaccination de l’ensemble de la population coûterait 12 milliards de livres sterling – et que les ministres ont accepté des paiements initiaux de près d’un milliard de livres sterling au total pour cinq des sept contrats de vaccins signés.

Le chien de garde a conclu que le contribuable pourrait être responsable des frais de justice s’il s’avère que quelque chose ne va pas avec l’un des vaccins – car les entreprises pharmaceutiques ont exigé l’immunité de responsabilité avant de signer des contrats.

Et il a révélé que le gouvernement pourrait devoir payer des millions pour les vaccins, même s’ils s’avèrent ne pas fonctionner, car les contrats stipulent que l’argent ne peut pas être retourné.

Le rapport indique qu’une fois que la vaccination de masse entre en action, la capacité des médecins généralistes ne sera pas suffisante – et 45 000 employés devront peut-être être embauchés.

Il a déclaré que le gouvernement prévoyait un taux de participation de 75 pour cent du coup. De nombreux Britanniques devront se rendre dans des stades sportifs, des centres de conférence et des aéroports pour leur jab. Des sites tels que les bureaux de vote pourraient être utilisés dans des zones à forte proportion de personnes à risque et des «sites de vaccination itinérants» pourraient transporter le vaccin dans les maisons de retraite.

Gareth Davies, chef du NAO, a déclaré: «Le gouvernement a travaillé rapidement et efficacement pour sécuriser l’accès aux vaccins potentiels, en utilisant les informations disponibles pour prendre de grandes décisions dans un environnement intrinsèquement incertain.

«Avec un vaccin maintenant approuvé pour utilisation et son déploiement commencé, des défis importants demeurent. Une livraison efficace à la population britannique présente des défis logistiques complexes et nécessite une excellente communication avec le public ».

Le rapport a révélé que le gouvernement avait rapidement conclu des accords pour des vaccins potentiels contre le Covid-19.

Mais il a déclaré qu’il n’y aurait peut-être pas assez de capacité pour tous les livrer sans engager des dizaines de milliers de personnes supplémentaires. Le document disait: «La compréhension actuelle de la majorité des vaccins est que chaque personne aura besoin de deux doses à environ quatre semaines d’intervalle pour que cela soit efficace. Cela équivaut à jusqu’à 50 millions de vaccins pour Covid-19 seul.

Près d’un quart du monde pourrait ne pas avoir accès à un vaccin avant 2022, ont averti les experts.

Ils ont déclaré que les pays à revenu élevé, y compris l’UE, avaient réservé 51% des doses, mais ne représentaient que 13,7% de la population mondiale.

Dans le British Medical Journal, des experts de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health aux États-Unis ont déclaré que 13 développeurs avaient conclu des accords pour 7,5 milliards de doses au total, mais que six seulement se sont vendus à des pays à revenu faible et intermédiaire, dont Oxford / AstraZeneca et Novavax.