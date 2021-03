Le Royaume-Uni est en passe de vacciner la moitié de la population adulte d’ici la fin de la semaine alors que le déploiement du vaccin se prépare.

Quelque 24 453 221 ont reçu au moins une dose du vaccin – moins de deux millions de moins de la moitié de tous les plus de 18 ans au Royaume-Uni. Cela fait suite à un week-end exceptionnel, avec près de 770 000 coups distribués – 512 108 d’entre eux rien que samedi.

Le nombre de doses disponibles cette semaine devant doubler à quatre millions, le programme de vaccination pourrait atteindre le jalon clé avant le week-end.

Le gaspillage de vaccins est enregistré pour la première fois et le NHS a commencé à envoyer des invitations à des groupes d’âge plus jeunes pour s’assurer que tous les créneaux de rendez-vous sont occupés.

L’augmentation de l’offre a conduit NHS England à écrire à tous les fournisseurs de vaccins, les exhortant à s’assurer qu’ils disposent du personnel nécessaire pour renforcer leurs capacités. Sa lettre déclare: «À partir de la semaine du 15 mars, nous demandons maintenant aux systèmes de planifier et de soutenir tous les centres de vaccination et les services de vaccination locaux pour fournir environ deux fois le niveau de vaccin disponible la semaine du 1er mars.»

L’analyse de MailOnline montre que la Grande-Bretagne, qui travaille à travers la population par âge, devrait être en mesure de passer aux moins de 50 ans au plus tard le 29 mars, si elle maintient la moyenne actuelle de 280000 premières doses par jour.

Et si le déploiement parvient à doubler de vitesse – comme l’espèrent les responsables après une augmentation massive de l’offre d’AstraZeneca – l’objectif des moins de 50 ans pourrait être atteint encore plus tôt le 20 mars.

Les ministres visent à ce qu’au moins 90% de la population adulte accepte l’offre d’un vaccin, soit environ 28,8 millions de personnes dans les neuf principaux groupes prioritaires pour la vaccination, y compris tous les plus de 50 ans, les agents de santé et de soins et les personnes conditions de santé à long terme.

Si le taux actuel est maintenu, la Grande-Bretagne atteindra 50 pour cent de sa population adulte – 26 millions sur 52 millions – d’ici la fin de cette semaine.

Le Royaume-Uni a administré des premières doses à 24,2 millions de personnes et des secondes doses à 1,6 million à compter de dimanche

BORIS DÉFEND LE VACCIN ASTRAZENECA TANT QUE L’UE LE FAUT Boris Johnson et Nicola Sturgeon ont aujourd’hui défendu fermement le vaccin AstraZeneca après que la France, l’Italie et l’Allemagne soient devenues les derniers États de l’UE à suspendre son utilisation. Le Premier ministre a insisté sur le fait que les coups étaient « à la fois sûrs et efficaces », tandis que le Premier ministre a exhorté les Britanniques à continuer à se manifester, soulignant « des preuves significatives et croissantes des avantages » en termes de sauvetage, de prévention des symptômes et de réduction de la transmission. L’UE semble maintenant prête à adopter le vaccin russe Spoutnik V Covid alors même que ses dirigeants évitent les vaccins AstraZeneca de fabrication britannique, plusieurs pays arrêtant leur utilisation par crainte qu’ils ne provoquent des caillots sanguins. Et ce, malgré les régulateurs européens, l’Organisation mondiale de la santé et la société elle-même insistant sur le fait que le vaccin à deux doses est sans danger. La France, l’Italie et l’Allemagne sont devenues aujourd’hui les derniers pays à faire une pause cet après-midi – à l’instar de l’Irlande, des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège, de l’Islande et de la Bulgarie. Le ministère de la Santé de Berlin a déclaré que cette décision était une « précaution », tandis que le président français Emmanuel Macron et l’agence italienne des médicaments ont révélé qu’ils attendraient demain la décision finale de l’Agence européenne des médicaments sur la sécurité du vaccin. Pendant ce temps, l’Italie – qui a déjà suspendu l’utilisation d’un lot particulier de jabs AZ – entamera aujourd’hui un nouveau verrouillage, Paris fait face à des mesures plus strictes alors que les cas submergent les hôpitaux, et les médecins allemands des USI disent qu’un retour « immédiat » au verrouillage est nécessaire.

Il y a quinze jours, les dirigeants du NHS ont exhorté les centres de vaccination à se préparer à des livraisons exceptionnelles dans la seconde quinzaine de mars après une accalmie fin février et au début de ce mois.

Environ 280 000 premières doses ont été distribuées chaque jour la semaine dernière, en moyenne. Mais ce chiffre était en baisse par rapport au chiffre de près de 450 000 au début de février, alors que le déploiement progressait.

Au rythme de la semaine dernière, il faudrait à la Grande-Bretagne juste 16 jours de plus pour vacciner 28,8 millions de personnes – l’équivalent de 90% des groupes prioritaires, y compris toutes les personnes de plus de 50 ans, les adultes souffrant de maladies sous-jacentes et les travailleurs à domicile du NHS et des soins à domicile.

Si la Grande-Bretagne devait doubler la vitesse actuelle et atteindre 560 000 doses par jour, l’objectif serait atteint le 20 mars.

L’objectif serait toujours atteint le 23 mars si la vitesse était de 400 000 par jour, plus rapide que la semaine dernière mais plus lente que le doublement auquel les médecins devaient s’attendre.

Le NHS England n’a pas encore étendu le déploiement aux 20 millions d’adultes âgés de 50 à 55 ans – même si l’Irlande du Nord a fait le choix la semaine dernière.

Le Pays de Galles a commencé à inviter les plus de 50 ans pour des photos plus tôt ce mois-ci et l’Écosse dit qu’elle commencera à offrir des rendez-vous aux personnes âgées de 50 à 54 ans à partir de la semaine prochaine.

On s’attend à ce que les chiffres de vaccination quotidiens ralentissent à mesure que la Grande-Bretagne s’approche de son objectif, car les centres qui ont piégé les groupes prioritaires devront attendre jusqu’à ce qu’ils puissent descendre d’un niveau.

L’analyse était basée sur le taux de participation de 90% observé chez les plus de 75 ans. Les ministres s’étaient initialement attendus à ce que seulement 75% des Britanniques à risque reçoivent le vaccin, mais ils ont été époustouflés par les taux élevés de participation.

Cela vient après qu’il est apparu que les footballeurs de Premier League seront utilisés dans un blitz de relations publiques pour encourager les jeunes Britanniques à se faire vacciner contre Covid lorsque le déploiement se déplace vers les moins de 40 ans.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, aurait écrit aux meilleurs clubs pour leur demander leur aide dans le déploiement gigantesque.

Il y a des craintes que l’adoption soit plus faible chez les jeunes adultes, qui sont les moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir de Covid. Mais leur participation au programme est essentielle car ils sont parmi les plus susceptibles de porter et de propager la maladie.

Une source de Whitehall a déclaré au journal The Sun que la Premier League était « impliquée » dans le programme visant à stimuler l’adoption chez les moins de 30 ans.

L’initié a ajouté que les footballeurs seraient utilisés parce qu’ils sont des « personnes que les jeunes groupes admirent ».

Le président du comité de sélection du sport a déclaré au journal: « Cette campagne devrait … faire appel à de grandes personnalités sportives telles que la Premier League afin de faire passer le message selon lequel la vaccination est sûre et la bonne chose à faire pour vous-même. et d’autres.’

Une enquête du Bureau des statistiques nationales publiée la semaine dernière a montré que plus de neuf Britanniques non vaccinés sur dix recevraient le vaccin. Les ministres avaient initialement prévu que 75% des candidats se présenteraient aux nominations.

Les chiffres du NHS montrent que plus de 90% des plus de 60 ans ont déjà eu au moins une de leurs injections.

Mais il y a toujours des inquiétudes quant à l’adoption chez BAME, jeunes et pauvres Britanniques.

L’enquête de l’ONS a révélé que, parmi les adultes noirs, 44% ont déclaré une hésitation à la vaccination, soit plus du double de la proportion de tout autre groupe ethnique.

Le groupe d’âge des 16 à 29 ans était le plus susceptible de refuser le coup (17 pour cent), tandis que le chiffre était de 16 pour cent chez les adultes dans les régions les plus défavorisées de l’Angleterre.