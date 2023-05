La moitié de l’opinion publique américaine approuve les livraisons d’armes de Washington à l’Ukraine au cours de la deuxième année de la guerre contre la Russie

WASHINGTON (AP) – Comme les drapeaux bleus et jaunes qui ont surgi autour des États-Unis lorsque la Russie a envahi l’Ukraine il y a 15 mois, le soutien populaire américain au soutien de Washington à l’Ukraine s’est un peu estompé mais reste répandu, selon une enquête de la Harris School de l’Université de Chicago. of Public Policy et NORC montre.

Il a révélé que la moitié de la population américaine soutient la fourniture continue d’armes du Pentagone à l’Ukraine pour sa défense contre les forces russes. Ce niveau est presque inchangé au cours de la dernière année, tandis qu’environ un quart s’opposent au maintien de la bouée de sauvetage militaire qui a maintenant dépassé 37 milliards de dollars.

De grandes majorités parmi les démocrates et les républicains pensent que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine était injustifiée, selon le sondage réalisé le mois dernier.

Et environ trois personnes sur quatre aux États-Unis soutiennent que les États-Unis jouent au moins un rôle dans le conflit, selon l’enquête.

Les conclusions sont conformes à ce que l’ambassadrice d’Ukraine dit qu’elle voit lorsqu’elle fait des apparitions dans des groupes de réflexion, des dîners raffinés, des fêtes d’ambassade et d’autres événements pour rallier le soutien vital des États-Unis à son pays.

« Je sens que le soutien est toujours fort », a déclaré l’ambassadrice Oksana Markarova, alors même que les tensions avec la Chine, la politique intérieure, les fusillades de masse et d’autres nouvelles sont souvent en tête de la guerre en Ukraine dans la couverture médiatique américaine ces jours-ci.

« Il y a d’autres choses qui se passent en même temps », a-t-elle déclaré. « Mais je ressens le très fort soutien bipartite. »

En ce qui concerne les types spécifiques de soutien américain à l’Ukraine, le soutien populaire aux sanctions américaines contre la Russie a connu la baisse la plus importante, passant de 71 % il y a un an à 58 % ce printemps, bien que cela reste majoritaire.

La baisse du soutien aux sanctions peut refléter la crainte des gens que les efforts pour isoler économiquement la Russie aient contribué à l’inflation, ont déclaré des analystes.

Dans l’ensemble, cependant, les résultats montrent que quelques-unes des premières préoccupations des décideurs américains concernant l’aide matérielle importante à l’Ukraine ne se sont pas encore concrétisées : que le soutien public s’effondrerait si la guerre se prolongeait et que l’aide massive à l’Ukraine deviendrait un problème de coin partisan, divisant les démocrates et les républicains.

« Il n’y a pas ici de vague de fatigue de l’Ukraine américaine, et cela a toujours été la peur », a déclaré Samuel Charap, politologue principal au centre de recherche de RAND Corp.

Pour Cameron Hill, un employé de l’État de 27 ans et républicain d’Anadarko, dans l’Oklahoma, il y avait beaucoup de choses à ne pas aimer à propos de la guerre de la Russie et de son chef, Vladimir Poutine : les déclarations de Poutine que Hill considérait comme de la propagande trompeuse, son régime autoritaire , et les attaques des combattants russes contre des civils et d’autres exactions.

Dès le début de la guerre en Ukraine, « il y a eu des meurtres de civils, des viols », a déclaré Hill. « Cela ne ressemblait pas à une armée dirigée par la morale en premier lieu. »

En revanche, une vidéo montrant le courage d’un combattant ukrainien alors qu’il semblait être exécuté par des combattants russes a retenu l’attention de Hill. « Ses derniers mots étaient quelque chose dans le sens de ‘Slava Ukraini' », ou Gloire à l’Ukraine, a déclaré Hill.

La grande majorité des adultes américains pensent que la Russie a commis des crimes de guerre pendant le conflit, dont 54% qui disent que la Russie est la seule partie à l’avoir fait. La Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas a émis en mars des mandats d’arrêt contre Poutine pour l’expulsion massive d’enfants ukrainiens par la Russie.

Les adultes plus âgés sont plus susceptibles de considérer l’invasion de la Russie comme une tentative injustifiée de renverser le gouvernement ukrainien – 79% parmi les personnes de 45 ans et plus, contre 59% pour celles de 44 ans et moins.

Au total, 62 % considèrent la Russie comme un ennemi – ou un ennemi numéro un – des États-Unis. Et 48% sont très inquiets de l’influence de la Russie dans le monde. Dans le même temps, 50% déclarent avoir une opinion favorable du peuple russe, contre 17% qui en ont une opinion défavorable.

Seulement 8% des personnes aux États-Unis disent avoir une opinion favorable de Poutine.

Le point de vue des Américains sur la Russie et son dirigeant a déjà été un point d’éclair dans la politique américaine, comme lorsque le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été critiqué ce printemps pour avoir qualifié la lutte de l’Ukraine contre les forces russes de «différend territorial». La remarque était associée à une baisse du soutien à DeSantis, un candidat républicain potentiel à la présidentielle.

En ce qui concerne la guerre elle-même, « c’est dommage qu’elle dure aussi longtemps. Et je ne peux pas imaginer, vous savez, vivre là-bas, et ce serait ma vie tous les jours, avec des bombes qui explosent », a déclaré Laura Salley, 60 ans, conseillère en santé mentale à Easton, en Pennsylvanie, et démocrate.

« Mais si nous nous retirons, je suis à peu près sûr que la Russie y trouvera une opportunité d’empiéter à nouveau », a déclaré Salley.

Le sondage auprès de 1 180 adultes a été réalisé du 13 au 17 avril à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,9 points de pourcentage.

Ellen Knickmeyer, Associated Press