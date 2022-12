La Moille Second Chance Shop donne aux étudiants locaux une chance de répandre la joie des Fêtes – Shaw Local

Mercredi, la boutique de la deuxième chance de l’Église Méthodiste Unie de La Moille a accueilli les élèves de la maternelle à la sixième année du district scolaire de La Moille alors qu’ils étaient invités à venir acheter des cadeaux pour leurs parents, frères et sœurs, amis ou qui ils voudraient répandre la joie des fêtes à.

Bien que la journée ait été significative pour les enfants, qui ont passé du temps à dire à tous ceux qui voulaient écouter pour qui ils achetaient un cadeau, la journée aurait peut-être signifié encore plus pour Ginny Becker et les nombreuses mains serviables de La Moille Second Chance Shop.

“C’est leur journée et ils s’amusent tellement à faire du shopping”, a déclaré Becker.

Une fois que les enfants ont acheté leurs articles, ils ont ensuite eu la chance de rencontrer le Père Noël avant d’avoir la possibilité d’emballer eux-mêmes les cadeaux qu’ils ont choisis.

Becker et son mari ont initialement eu l’idée de lancer la boutique de la seconde chance en mars. Grâce à de nombreuses heures de travail dans les coulisses, il a pu ouvrir ses portes pour la première fois en novembre.

“Nous sommes venus au conseil de l’église et avons demandé si nous pouvions faire cela pour la communauté”, a déclaré Becker. « Maintenant, nous avons grandi pour avoir un conseil d’administration avec des membres des quatre églises de la région. Nous avons quatre autres personnes qui nous aident, alors nous faisons en quelque sorte tout cela ensemble.

Becker a déclaré que l’objectif de la boutique de la seconde chance était de s’assurer que tout ce qu’ils proposaient était à des prix responsables afin que, peu importe qui entre, ils puissent acheter certains articles dont ils pourraient avoir besoin.

Tout ce qui est disponible à la boutique de la seconde chance a été donné sous forme de don, car il a également vu un afflux d’articles nouvellement achetés que les membres de la communauté ont donnés à l’organisation.

“Nous voulons toujours que les gens s’arrêtent et soient à l’aise de nous vérifier”, a déclaré Becker.

Becker a ajouté que le soutien qu’ils ont reçu d’autres personnes impliquées dans l’organisation, les églises locales et le reste de la communauté se sont tous réunis pour rendre cela possible.

“Nous avons vu une excellente réponse, les gens appellent constamment”, a déclaré Becker. “Si quelqu’un ne peut vraiment pas pendant les heures d’ouverture, nous essayons de travailler avec lui.”

Tous les fonds recueillis par l’organisation seront réinvestis dans la communauté locale de La Moille d’une manière ou d’une autre par l’intermédiaire de son conseil d’administration.

L’organisation a un inventaire en constante évolution, mais espère toujours avoir des vêtements pour enfants, des bottes, de la vaisselle, des couvertures et tout ce qui peut être nécessaire pour ceux qui en ont besoin.

Les personnes intéressées à faire un don à la boutique de la seconde chance de La Moille sont invitées à appeler le 815-488-8242 à l’avance car le nombre de places est limité. Plus d’informations sur l’organisation peuvent également être trouvées sur le site de l’église la page Facebook.

Le lieu est ouvert de 10 h à 14 h les mardis et jeudis et de 9 h à midi les deuxième et quatrième samedis de chaque mois à l’église méthodiste unie de La Moille, située au 73 N. Main St.