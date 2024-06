La modification des règles américaines sur les armes pourrait désormais aider l’Ukraine à vaincre Poutine

ZOLOCHIV, Ukraine — Le bruit des bombes et le rugissement des sirènes de raid aérien transpercent l’air à Zolochiv, un village désolé de la région de Kharkiv. Le village n’a aucune valeur stratégique pour la Russie, mais sa proximité avec la frontière, à seulement 20 km, signifie que Zolotchiv n’est que peu ou pas averti de nouvelles attaques, et les victimes et les morts sont fréquents. La terreur est forte parmi les civils.

Trois ans après le début de la guerre, les habitants de Zolotchiv estiment que l’armée de Kiev doit renforcer les défenses du village en attaquant des armes, des sites de lancement, des aérodromes et des centres logistiques militaires en Russie, avant de pouvoir lancer des attaques contre les Ukrainiens. Jusqu’à présent, les restrictions imposées par les pays occidentaux les ont empêchés de le faire par crainte d’une extension de la guerre et face aux menaces nucléaires du président russe Vladimir Poutine. Beaucoup estiment désormais que ces règles doivent être bouleversées pour donner à l’Ukraine une chance de vaincre Poutine.

Tout au long de la guerre, la plupart des alliés internationaux de l’Ukraine ont insisté sur le fait que toutes les armes qu’ils fournissent devaient être utilisées exclusivement sur le territoire du pays. Les restrictions ont été initialement élaborées pour empêcher la guerre de s’étendre et ont été soutenues par l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, l’administration Biden et les pays européens. Cependant, les Ukrainiens affirment que le respect des restrictions limite la capacité du pays à se défendre et pourrait conduire à une victoire russe.

Le débat sur la question de savoir si l’Ukraine pourrait utiliser des armes occidentales en Russie a fait rage tout au long de la guerre, mais ces dernières semaines, il a été placé sous le feu des projecteurs. Le 10 mai, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Kharkiv, un tournant majeur pour la vie de la deuxième plus grande ville d’Ukraine et de ses villes et villages environnants. Les attaques se sont poursuivies dans toute la région de Kharkiv pendant toute la durée de la guerre, et les sirènes des raids aériens retentissent si souvent que la plupart des gens ont tendance à oublier les avertissements et à continuer leur journée. Cependant, depuis le début de la contre-offensive, la région a été frappée chaque jour et, compte tenu de sa proximité avec la Russie, le système de défense aérienne de Kharkiv n’est pas suffisamment avancé pour infiltrer toutes les attaques imminentes. En quelques secondes seulement, une attaque lancée depuis Belgorod, en Russie, peut frapper la région de Kharkiv, et lorsque la menace est détectée, il est souvent trop tard pour l’arrêter.

L’Ukraine a fait valoir qu’il était crucial qu’elle soit autorisée – en état de légitime défense – à attaquer les sites militaires qui les bombardent en Russie. Ils affirment également que les attaques pourraient détruire les installations militaires, les armes et le personnel avant qu’ils n’atteignent les lignes de front, et les pays alliés commencent à être d’accord. Le 28 mai, les 32 États de l’OTAN a adopté une déclaration exhortant les membres à autoriser les frappes sur des cibles militaires en Russie, et le secrétaire d’État Antony Blinken a exprimé son accord.

Jeudi, Politique a rapporté quet Biden avait approuvé Demande de l’Ukraine d’attaquer des cibles militaires en Russie, près de Kharkiv. Le changement de règle s’est limité à la défense de cette région, ne permettant pas à l’Ukraine de tirer des missiles à longue portée en profondeur sur le territoire russe – mais il a néanmoins marqué un changement majeur dans la guerre. L’article a été publié vers 23 heures, heure locale, et moins d’une heure plus tard, Kharkiv a été bombardée par des attaques qui ont blessé 25 personnes et tué quatre personnes.

Cauchemar total

La Russie a pu attaquer Zolotchiv depuis les airs sans même avoir à risquer de traverser l’Ukraine ; des avions s’approchent de la frontière voisine et lancent des bombes planantes sur le village, selon le sergent des forces armées ukrainiennes Sarah Ashton-Cirillo. « À maintes reprises, ces bombes planantes russes se concentrent sur la population civile de Zolotchiv, et au cours des dernières semaines seulement, nous avons vu des centres d’aide humanitaire, un complexe sportif et un jardin d’enfants détruits par ces instruments de mort russes », a-t-elle déclaré. dit.

Selon les règles d’engagement précédentes, l’Ukraine ne serait pas en mesure d’utiliser les F16 qui devraient finalement être livrés pour abattre ces bombardiers russes. Les autorités belges ont déclaré cette semaine qu’ils ne seraient toujours pas autorisés à entrer sur le territoire russe.

En passant devant le site de l’un des centres d’aide humanitaire détruits, on pouvait entendre au loin le tir de l’artillerie. Mais quelques minutes plus tard, dans l’un des seuls restaurants de Zolotchiv, le maire adjoint Vitaly Sadovii a demandé au Daily Beast de ne pas quitter le bâtiment pendant quelques minutes alors qu’un drone survolait.

À l’intérieur du restaurant, une employée nommée Svitlana Izhakevych, 71 ans, a haleté et s’est bouchée les oreilles alors qu’un grand « boum » retentissait dans tout Zolotchiv. Izhakevych est originaire d’Ivashky, un village voisin situé juste à côté de la frontière russo-ukrainienne, et est parti pour Zolotchiv parce que c’était devenu trop dangereux. Zolotchiv était censée être plus en sécurité, quelque part où elle et son mari pourraient vivre, mais les explosions à l’extérieur du restaurant montrent que nulle part dans la région de Kharkiv n’est sûr.

Le maire adjoint Sadovii a déclaré au Daily Beast que la Russie avait frappé Zolotchiv presque tous les jours ce mois-ci. Assis à une table du restaurant, il tendit la main et compta le nombre d’attaques sur ses doigts. « 1er mai. Bombes aériennes. Un civil a été tué le 1er mai lors de l’attaque de la place centrale. 6 mai. Attaques. Et pendant les quatre derniers jours [last] semaine, des jours consécutifs de bombardements avec des roquettes Grad.

« Ils tirent, ils détruisent des biens civils, ceci est un hôpital, ceci est un complexe sportif, ce sont des biens civils. Pourquoi nos militaires devraient-ils perdre ? S’ils étaient touchés [plane], il ne volerait plus. Ils réalisent que nous ne pouvons rien faire », a déclaré Sadovii.

Il y a une semaine, Sadovii et son père se trouvaient à Epicentre, un grand centre commercial de Kharkiv qui est devenu samedi dernier l’exemple le plus récent des attaques meurtrières russes. Au moins 18 personnes ont été tuées et 48 autres blessées lors de l’attaque la plus meurtrière que l’Ukraine ait connue depuis des semaines. Sadovii a reconnu que si lui et son père avaient attendu quelques jours seulement pour se rendre au centre commercial, ils auraient pu être tués.

« Pour être honnête, la façon dont ils [Russia] détruisez-nous, les civils aussi savent tout. Ce n’est pas comme s’ils sortaient de toutes pièces. Pourquoi devrions-nous rester assis maintenant, craignant de vivre ? » » dit Sadovii.

« J’aimerais qu’ils ressentent la même chose, et 10 fois pire que nous. Nous vivions normalement, profitions de la vie », a-t-il ajouté.

Le propriétaire du restaurant, Alexander Goncharenko, 52 ans, avait une mère russe et un père ukrainien et a vécu la majeure partie de sa vie à Gurkazachok, un petit village situé à environ 50 mètres de la frontière russe, a-t-il déclaré. Avant la guerre, Goncharenko était pro-russe et pensait que la Russie et l’Ukraine étaient fondamentalement identiques. «Je me suis couché le 23 février [2022] et c’était la Russie. Je me suis réveillé le 24 février [2022] », et c’était l’Ukraine, a déclaré Goncharenko.

« Je les déteste [Russians] tout, du plus petit au plus grand. Après le 24 février, je m’en fiche. Je ne les connais pas, il faut ériger un mur. Ils n’existent pas pour moi. Je ne veux pas les connaître », a-t-il ajouté.

Gontcharenko estime que Kiev devrait être autorisée à mener des attaques à l’intérieur de la Russie, ce qu’elle a fait à l’occasion au cours des derniers mois pour tenter de détruire du matériel militaire à Belogord. Dans la tentative de l’Ukraine de détruire les armes destinées au pays, il y a eu des victimes. Le 6 mai à Belgorod, sept personnes ont été tuées et 35 autres blessées dans une attaque de drone orchestrée par Kiev, et en mars, 9 000 enfants ont été évacués de la ville. En décembre dernier, une attaque de drone et de roquette a tué 25 personnes et en a blessé 100 autres. Pourtant, les attaques ont été planifiées dans l’espoir de nuire aux chances de la Russie de gagner la guerre, et Goncharenko a déclaré : « Vous n’êtes pas obligé de tuer des civils. Ils [Ukraine] va abattre des avions. Au moins, s’ils abattent un avion aujourd’hui, [Russians] Nous réfléchirons pendant une semaine à la manière de contourner cette affaire, ce qui donnera à l’armée ukrainienne le temps d’avancer », a-t-il déclaré.

Derrière les lignes ennemies

Porter le combat en Russie a été un élément stratégique clé de toute la guerre. Les drones ukrainiens ont frappé jusqu’à Moscou et, depuis le début de l’année, de nombreuses attaques contre des raffineries de pétrole et des cibles militaires ont eu lieu.

Même certains résidents russes ont pris conscience de l’importance d’organiser des attaques à l’intérieur de la Russie pour tenter de mettre fin à de futures attaques contre l’Ukraine. Tout au long de la guerre, des groupes partisans ont attaqué des trains transportant des armes vers l’Ukraine, des bureaux de recrutement militaire et des fabricants d’armes.

Le Daily Beast a reçu l’été dernier une vidéo de membres d’un de ces groupes partisans russes. La vidéo montrait trois hommes portant des masques de ski et des lunettes de soleil pour cacher leur apparence. Un homme à gauche tenait un fusil pendant que le député du milieu parlait, faisant référence aux hommes de chaque côté de lui, le partisan du milieu a déclaré : « Mes collègues tiennent maintenant des armes à la main. Ils le tiennent pour montrer que nous avons réellement des armes. »

Ce groupe partisan comprenait six hommes qui ont commencé leur combat en août 2022 après avoir réalisé que des manifestations pacifiques ne suffiraient pas à mettre fin à la guerre. À l’époque, les partisans avaient déclaré que les membres avaient décidé : « D’une manière ou d’une autre, la guerre se terminera par des poursuites administratives ou pénales contre les manifestants. C’est pourquoi nous avons décidé que pour mener de véritables activités visant à renverser le régime, nous prendrions les armes.»

Il existe également des groupes militaires russes, comme le Corps des volontaires russes d’extrême droite, qui combattent aux côtés des Ukrainiens sur la ligne de front.

« Je considère notre travail comme une croisade d’une certaine manière, et tous les gars qui sont à nos côtés ont des motivations différentes, des pensées différentes », a déclaré Denis Kapustin, le chef autoproclamé du Corps des volontaires russes, au Daily Beast. «Certains d’entre eux pensent qu’il ne faut pas franchir la frontière et que ce n’est pas un problème que nous libérions l’Ukraine. Bien entendu, l’objectif principal est commun, car tant que la Russie existera dans son état actuel, nous ne serons tous pas en sécurité », a-t-il ajouté.

Le 2 mai, une explosion a fait dérailler un train de marchandises dans la région russe de Briansk, à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne. Les opérateurs ferroviaires ont signalé que les 20 wagons avaient déraillé en raison d’une « interférence non autorisée », et les responsables russes ont accusé les partisans pro-ukrainiens d’être responsables de l’attaque, mais n’ont pas nommé les responsables. Dans la vidéo, cependant, l’orateur a déclaré que c’était son groupe qui avait orchestré l’attaque.

« Nous comprenons que notre peuple ne vivra pas en paix avec cette situation. [Putin] régime. Si le régime commence à tomber à cause de la défaite de la guerre, nous sommes là pour l’aider à s’effondrer », a-t-il déclaré. « Nous voulons que les Ukrainiens sachent qu’il y a des gens en Russie qui protestent et luttent également contre ce régime, et que nous avons un ennemi commun et qu’il est assis au Kremlin. »

Si l’Occident veut voir cet ennemi vaincu, affirme Kiev, il doit lever l’interdiction de frapper profondément en Russie et donner à l’Ukraine la chance de gagner cette guerre.