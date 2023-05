La modification des messages arrive sur WhatsApp

WhatsApp a officiellement annoncé la disponibilité d’une nouvelle fonctionnalité d’édition qui sera disponible pour tous les utilisateurs du monde entier au cours des prochaines semaines.

« Pour les moments où vous faites une erreur, ou changez simplement d’avis, vous pouvez désormais modifier vos messages envoyés », indique un communiqué de WhatsApp. Cette fonction d’édition n’est disponible que 15 minutes après l’envoi et les messages modifiés sont marqués comme « édités ».

Le service de messagerie appartenant à Meta suit l’exemple d’autres applications de messagerie telles que Telegram et iMessage d’Apple, qui vous permettent de modifier les textes après leur envoi. Le premier autorise une fenêtre de 48 heures, le second de 15 minutes.

« Les messages modifiés afficheront « modifié » à côté d’eux, de sorte que ceux que vous envoyez sont au courant de la correction sans afficher l’historique des modifications. Comme pour tous les messages personnels, médias et appels, vos messages et les modifications que vous apportez sont protégés par un cryptage de bout en bout », indique le communiqué.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité notable pour WhatsApp. Jusqu’à présent, il n’était pas possible de modifier le contenu d’un message WhatsApp déjà envoyé à moins de supprimer le message et de le renvoyer après l’avoir corrigé. Actuellement, il peut être embarrassant qu’un message contienne trop de fautes d’orthographe ou de fautes de frappe. Avec la nouvelle fonction d’édition, les erreurs peuvent être corrigées rapidement.

Comment fonctionne la nouvelle fonction d’édition des messages WhatsApp

Il y aura une règle importante lors de l’utilisation de la nouvelle fonctionnalité : un utilisateur n’aura que 15 minutes pour corriger un message envoyé. Passé ce délai, plus aucune modification ne sera possible.

Les premiers utilisateurs sélectionnés peuvent déjà essayer la fonction dans les versions bêta de WhatsApp. La fonction d’édition est disponible dans la version bêta de WhatsApp pour les smartphones Android et WhatsApp Web.

En pratique, la fonction fonctionne comme suit : L’utilisateur sélectionne le message déjà envoyé et clique sur « Modifier ». Ils corrigent ensuite le message et l’envoient. Le destinataire est alors informé que le contenu du message a été modifié par la suite et exactement quand cela s’est produit. Une fois le délai de 15 minutes écoulé, il n’est plus possible d’apporter des modifications.

