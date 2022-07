La modification des gènes du cholestérol pourrait arrêter le plus grand tueur sur terre

Certains nouveaux médicaments biotechnologiques impliquent des injections deux fois par mois, voire seulement deux fois par an. Ces médicaments sont assez puissants et Braunwald spéculé récemment ce qui se passerait s’ils étaient administrés à grande échelle dans le cadre d’une intervention de santé publique, un peu comme un vaccin annuel contre la grippe. “Je le calcule si vous le donnez à partir de 30 ans, vous vivrez jusqu’à 100 ans sans maladie coronarienne”, dit-il.

Cependant, ces médicaments ne sont pas encore largement utilisés. Ils restent coûteux, sont toujours peu pratiques et les assureurs rechignent à payer. “Donc, l’édition de gènes est le gros bâton, car c’est un et c’est fait. Vous n’avez jamais besoin de revenir », déclare Braunwald. “C’est un très gros problème, car la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse est la cause la plus fréquente de décès dans le monde industrialisé, et le LDL en est la principale cause.”

En Nouvelle-Zélande, où se déroule l’essai clinique de Verve, les médecins administreront le traitement génique à 40 personnes atteintes d’une forme héréditaire d’hypercholestérolémie connue sous le nom d’hypercholestérolémie familiale ou FH. Les personnes atteintes d’HF peuvent avoir des lectures de cholestérol deux fois supérieures à la moyenne, même lorsqu’elles sont enfants. Beaucoup apprennent qu’ils ont un problème seulement lorsqu’ils sont victimes d’une crise cardiaque, souvent à un jeune âge.

L’étude marque également la première utilisation chez l’homme de l’édition de base, une nouvelle adaptation de CRISPR qui a été développée pour la première fois en 2016. Contrairement au CRISPR traditionnel, qui coupe un gène, l’édition de base remplace une seule lettre d’ADN par une autre.

Le gène que Verve édite s’appelle PCSK9. Il joue un rôle important dans le maintien des niveaux de LDL et la société affirme que son traitement désactivera le gène en introduisant une faute d’orthographe d’une lettre.

Avant de créer Verve, Kathiresan était généticienne travaillant au Broad Institute de Cambridge, Massachusetts, à la recherche de causes héréditaires de maladies cardiaques. Il a commencé Verve après que son frère, Senthil, ait été frappé subitement par une crise cardiaque; l’édition de base, pensait-il, pourrait être un moyen d’éviter de telles tragédies.

L’une des raisons pour lesquelles la technique d’édition de base de Verve évolue rapidement est que la technologie est sensiblement similaire aux vaccins à ARNm pour le covid-19. Tout comme les vaccins, le traitement consiste en des instructions génétiques enveloppées dans une nanoparticule, qui transporte tout dans une cellule.