La modification de l’inscription des électeurs par le gouverneur de Pennsylvanie suscite la colère de Trump en écho aux affrontements électoraux de 2020

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) — Donald Trump a une cible familière en ligne de mire : les règles de vote en Pennsylvanie.

Il n’a jamais cessé d’attaquer les décisions de justice sur les bulletins de vote par correspondance pendant la pandémie de COVID-19, affirmant à tort que c’était la raison de sa défaite en 2020 dans cet État crucial du champ de bataille. Aujourd’hui, l’ancien président républicain profite de la décision du gouverneur démocrate Josh Shapiro de contourner l’Assemblée législative et de lancer l’inscription automatique des électeurs.

Ce retour de flamme fait écho aux élections de 2020, lorsque Trump et ses alliés ont critiqué sans relâche les décisions de la Cour suprême à majorité démocrate de l’État. Cela comprenait la prolongation du délai de réception des bulletins de vote par correspondance en raison des avertissements selon lesquels la pandémie avait ralenti la livraison des services postaux.

Les républicains se sont joints à Trump pour dénoncer l’action de Shapiro, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de garanties pour empêcher les mineurs ou les immigrants sans papiers de s’enregistrer. L’administration Shapiro conteste cela.

« LES DÉMOCRATES ESSENTENT DE VOLER ENCORE LA PENNSYLVANIE EN RÉALISANT L’arnaque à l’inscription automatique des électeurs », a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux.

Certains législateurs républicains menacent d’engager des poursuites, affirmant que Shapiro aurait dû demander l’approbation de l’Assemblée législative, où le contrôle est partagé entre les partis. Pendant ce temps, les partis républicains nationaux et étatiques cherchent des explications auprès de l’administration Shapiro sur la manière dont elle garantira que les citoyens non américains et les mineurs ne puissent pas s’inscrire sur les listes électorales.

Dans un communiqué, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré que Shapiro imposait aux électeurs un « changement de règle de dernière minute peu clair et inutile » quelques semaines avant les élections du 7 novembre, qui comportent une course pour un siège à la Cour suprême de l’État. Le gouverneur pour son premier mandat « se soucie davantage d’obtenir du temps d’antenne sur MSNBC que de s’assurer que les élections en Pennsylvanie sont sûres et transparentes », a déclaré McDaniel.

Shapiro essaie également de capitaliser sur son déménagement. Il a fait une série d’apparitions à la télévision nationale par câble après l’annonce du 19 septembre et l’a utilisé comme argument de collecte de fonds, en le présentant comme une avancée majeure pour la démocratie.

« Cela aidera des dizaines de milliers de Pennsylvaniens à faire entendre leur voix, peu importe pour qui vous choisissez de voter ou quelles que soient vos opinions », a déclaré Shapiro dans un e-mail de collecte de fonds.

Les démocrates ont soutenu que Shapiro avait tout à fait le pouvoir légal d’autoriser l’inscription automatique des électeurs. Un avocat électoral, Adam Bonin, a déclaré que les républicains qui le critiquent cherchaient simplement une couverture, si Trump perdait en 2024, et l’utilisaient pour collecter des dons pour la campagne.

Les États ont commencé à adopter des systèmes d’inscription automatique des électeurs en 2015, et des versions de ce système se sont désormais étendues à 24 États et au District de Columbia, selon la Conférence nationale des législatures des États. La plupart de ces États sont de gauche, mais ils comprennent également l’Alaska, la Géorgie et la Virginie occidentale, contrôlées par les républicains.

La Géorgie l’a mis en œuvre en 2016 et a connu une augmentation des inscriptions et aucun problème avec les citoyens non américains s’inscrivant sur les listes électorales, selon le bureau électoral de l’État. Une enquête menée dans plusieurs États dotés d’une inscription automatique sur les listes électorales a révélé des expériences similaires.

En Pennsylvanie, les gens remarqueront le changement lorsqu’ils se rendront dans un centre de permis de conduire pour obtenir ou renouveler un permis. Sur les ordinateurs, un message leur indiquera qu’ils seront inscrits pour voter « à moins que vous ne refusiez de vous inscrire ».

Auparavant, les invites demandaient aux utilisateurs s’ils souhaitaient s’inscrire et cocher affirmativement une case disant « oui ».

L’administration Shapiro a déclaré qu’elle avait déjà mis en place des protections pour empêcher les citoyens non américains ou les personnes de moins de 18 ans de se voir proposer un enregistrement.

Certaines de ces protections datent de 2017, lorsque l’État a déclaré avoir corrigé un problème vieux de deux décennies qui aurait pu permettre à plusieurs milliers de citoyens non américains de s’inscrire par inadvertance sur les listes électorales. Les responsables estiment que les membres de ce groupe ont voté environ 540 fois lors de 35 élections en 17 ans.

Les républicains de certains États qui sont passés à l’enregistrement automatique affirment que cela entraînera des fraudes ou des votes illégaux, et les conservateurs de l’Alaska ont tenté d’abroger l’enregistrement automatique de cet État.

Les chercheurs électoraux affirment qu’aucune fraude généralisée ni vote illégal n’a émergé du processus. Les problèmes les plus courants sont les problèmes initiaux liés à la correspondance d’informations obsolètes ou au fait de donner des instructions peu claires aux personnes qui s’inscrivaient ou mettaient à jour leurs informations d’électeur.

Les partisans affirment qu’il s’agit d’un moyen plus sûr, plus efficace et plus rentable de maintenir les listes électorales.

« Il est plus important d’examiner quels sont les avantages ici, et cette réforme particulière présente de nombreux avantages et il y a une raison pour laquelle de nombreux États ont évolué dans cette direction », a déclaré Tammy Patrick, directrice des programmes de l’Association nationale. des fonctionnaires électoraux.

Là où des recherches ont été effectuées, elles n’ont montré aucun avantage particulier pour aucun groupe, hormis une légère augmentation de l’inscription républicaine et de celle des électeurs blancs ruraux, a déclaré Charles Stewart III, directeur du laboratoire de données et de sciences électorales du Massachusetts Institute of Technology.

« C’est quelque chose que les démocrates et les républicains doivent garder à l’esprit : cela ne changera pas la donne comme quiconque le croit, l’espère ou le craint », a déclaré Stewart.

En Pennsylvanie, environ 8,6 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, tandis qu’un peu plus d’un million ont au moins 18 ans mais ne sont pas inscrites, selon les chiffres du gouvernement.

Les groupes de gauche ont applaudi l’adoption de l’enregistrement automatique. Le New Pennsylvania Project a déclaré qu’il « contribuera sans aucun doute à combler l’écart dans l’inscription des électeurs, en particulier dans les communautés de couleur, où l’écart est le plus prononcé ».

Des chercheurs du Public Policy Institute of California, de l’Université de Californie du Sud et de l’Université de Californie à Berkeley ont conclu dans une étude de 2021 que l’inscription automatique des électeurs avait augmenté l’inscription de 3 % dans les États où elle était en vigueur.

Mais l’augmentation du nombre de personnes ayant effectivement voté n’était que d’environ 1 %, ce qui signifie que la plupart des personnes qui se sont inscrites de cette manière n’ont finalement pas voté.

Pourtant, même ce faible pourcentage pourrait signifier que des dizaines de milliers de nouveaux électeurs se rendraient aux urnes en Pennsylvanie, ce qui pourrait être un chiffre significatif dans une élection serrée. En 2020, le démocrate Joe Biden a gagné par environ 80 500 voix, tandis que Trump a gagné en 2016 par environ 44 200 voix.

L’ordonnance de Shapiro pourrait donner lieu à une contestation judiciaire, ce qui constituerait un point d’atterrissage familier pour les différends sur les lois électorales dans l’État.

Dans les mois qui ont précédé les élections de 2020, la campagne de Trump, les responsables de l’État, le Parti démocrate et d’autres se sont battus sur les règles du vote par correspondance, alors que Trump craignait que ces bulletins de vote ne lui coûtent l’élection et les qualifiait sans fondement de fraude.

Sam DeMarco, président du GOP du comté d’Allegheny, qui comprend Pittsburgh, a déclaré qu’il n’était pas prêt à dire que 2024 sera une répétition de 2020. Mais la façon dont Shapiro a mis en place l’enregistrement automatique – sans audiences, sans législation ou processus d’éducation du public – n’a pas changé. Cela ne contribuera pas à promouvoir le type de transparence qui pourrait dissiper les théories du complot, a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas où nous allons. Cela dépendra des actions de certains quant à la gravité de la situation », a déclaré DeMarco. « Mais je pense que les deux parties doivent être prêtes car, comme l’histoire l’a montré, elles ne peuvent pas s’en empêcher. »

__

La journaliste d’Associated Press Christina A. Cassidy à Atlanta a contribué à ce rapport.

___

Suivez Marc Lévy sur twitter.com/timelywriter.

Marc Lévy, Associated Press