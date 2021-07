La modification corporelle la plus horrible au monde alors que le rappeur arrache la chair du visage pour donner un «sourire de démon»

DANS ce qui pourrait être la modification corporelle la plus horrible au monde, un rappeur a arraché la chair de son visage pour se donner un « sourire de démon ».

Renato de Santa, qui a des implants sous sa peau pour lui donner des cornes, des globes oculaires teints en noir-noir, une langue bifurquée et le nombre « 666 » gravé dans sa tête, a fait un pas de plus dans son parcours de modification corporelle.

3 De Santa dit que certaines femmes ont des « fétiches » pour ses modifications corporelles Crédit : Crédit : Pen News/Renato de Santa

3 Cependant, venant d’un pays si religieux, il dit que ses efforts ne sont pas toujours appréciés Crédit : Crédit : Pen News/Gattoo Moreno

Dans sa modification la plus extrême à ce jour, le joueur de 41 ans originaire de São Paulo, au Brésil, a maintenant eu des pans de sa chair pelée entre les coins de la bouche et des oreilles.

La transformation, qui a été appelée un sourire de Glasgow, est créée avec un scalpel.

« Ma nouvelle scarification est inspirée de la légende japonaise de Kuchisake-onna – la femme à la bouche coupée », a déclaré de Santa.

Dans le folklore japonais, Kuchisake-onna est un esprit malveillant dont la bouche est coupée d’une oreille à l’autre.

On dit qu’elle demande à ses victimes si elles pensent qu’elle est belle – les tue si elles disent non et les coupe pour qu’elles lui ressemblent si elles disent oui.

Mais le look de de Santa n’est pas censé être effrayant – en fait, il dit que certains le considèrent comme sexy.

« Certaines femmes ont des fétiches pour mes changements et sont pleines d’admiration, mais il y a aussi des femmes qui ont une sorte d’aversion », a-t-il déclaré.

« Il y a encore beaucoup de préjugés même dans le monde du tatouage, et les gens avec des tatouages ​​commerciaux ou à la mode ont parfois peur de mes changements, mais ce n’est pas un problème pour moi. »

La réaction des gens dépend souvent de l’âge, a-t-il déclaré. .

« Les enfants l’aiment beaucoup et me voient comme un super-héros. Ils demandent comment les implants ont été fabriqués et aussi mes yeux.

« Les personnes âgées sont plus réticentes à accepter mes changements car elles sont d’un autre temps et habituées à d’autres coutumes.

De Santa a également des implants sous-cutanés dans son bras et une langue qui a été coupée en deux, ainsi qu’une rangée de clous en titane qui remontent sur son crâne depuis son front.

« Il y a encore beaucoup de préjugés même dans le monde du tatouage, et les gens avec des tatouages ​​commerciaux ou à la mode ont parfois peur de mes changements. » Renato de Santa

Le musicien fait remonter sa fascination pour l’auto-transformation à 1996, lorsqu’il travaillait comme apprenti dans un studio de tatouage.

« Mon premier tatouage était une pièce tribale sur mon bras gauche », se souvient-il.

« Mon premier piercing était sur le sourcil et aussi quelques petites boucles d’oreilles. »

« En 2000, j’ai installé mon premier studio chez des amis tatoueurs, mais petit à petit de plus en plus de clients sont apparus et j’ai développé l’entreprise.

« Aujourd’hui, je n’ai aucune idée du nombre de tatouages ​​que j’ai, mais je crois que 65% de mon corps est tatoué. »

Au total, il estime qu’il a dépensé environ 10 000 $ – 7 270 £ – pour transformer son apparence.

Venant d’un pays aussi religieux, cependant, ses efforts ne sont pas toujours appréciés.

« Parfois, je reçois des messages offensants sur Internet », a-t-il déclaré.

« Ce sont généralement des chrétiens qui disent que je vais en enfer et qui font la promotion de discours haineux.

« Le 666 est une protestation contre l’église et le système qui oblige tout le monde à se convertir au christianisme d’une manière ou d’une autre. »

De Santa a déclaré que les abus ne le dérangeaient plus.

« Je me sens bien en ayant l’air d’un « démon », comme disent les haineux.

« Je veux montrer que le monde n’est pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui vivent ici, quelles que soient leurs croyances, leur couleur, leur race et leur sexe.