La modernisation de l’informatique aide les entreprises à faire plus avec moins

Ces deux institutions se concentrent presque comme le secteur public d’un pays donné. Ensuite, nous avons la Société financière internationale, qui se concentre sur le secteur privé d’un pays donné pour l’aider à atteindre ses objectifs, en mobilisant les investissements du secteur privé et en fournissant des conseils techniques. Ensuite, nous avons deux autres institutions qui fournissent un type différent de soutien financier pour ces derniers. L’Agence multilatérale de garantie des investissements fournit une assurance contre les risques politiques aux investisseurs privés dans les pays étrangers. Ils se présentent donc sans s’inquiéter des risques politiques et de la mauvaise utilisation de leur argent. Ensuite, nous avons le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui se concentre sur le règlement des différends entre pays. Ces cinq institutions du Groupe de la Banque mondiale travaillent donc vers deux objectifs communs, comme nous le savons tous, qui sont de réduire la pauvreté et de construire une prospérité partagée. Cela correspond donc au contexte du Groupe de la Banque mondiale lui-même. Donc, fondamentalement, qu’est-ce que nous faisons?

Nous essayons d’aider les pays en développement à échapper à la pauvreté et à partager la prospérité. Alors, comment faisons-nous cela? Nous ne sommes pas une entreprise à but lucratif. Nous ne vendons pas de produits et services. Nous ne pouvons pas être compétitifs sur les marchés privés dans ce sens. Alors, comment fonctionne-t-on ? Nous mobilisons de l’argent de diverses sources. Nous avons de nombreuses ressources financières qui viennent nous aider. L’un est que nos pays membres souscrivent au capital pour obtenir les droits de vote. Nous empruntons de l’argent par le biais d’obligations sur les marchés des capitaux à un faible taux d’intérêt, grâce à une cote de crédit triple AAA que nous avons, et nous avons également la contribution de donateurs. Nous mobilisons donc des ressources financières à partir de plusieurs canaux et les mettons à profit pour aider nos pays en développement qui ont besoin de notre aide financière et de nos conseils et services techniques. C’est donc ce que fait le Groupe de la Banque mondiale.

Maintenant, comment ça marche ? Deux éléments sont très critiques et essentiels au succès du Groupe de la Banque mondiale. Cette information, qui est la forme brute de, comme nous appelons ces données, la connaissance et notre main-d’œuvre. Notre main-d’œuvre est nomade. C’est une main-d’œuvre mondiale, toujours en mouvement. Atteindre des pays et sortir dans des endroits qui ne sont généralement pas les plus excitants pour une personne ordinaire. Avec tout cela, la technologie joue un très grand rôle, non seulement pour nous mais aussi pour nos clients. Nous aidons de nombreux pays en développement à utiliser la technologie pour soutenir leurs propres processus et innovations internes. Par exemple, nous aidons les pays à établir des systèmes de passation des marchés sous forme de subvention et de conseil technique. Ensuite, nous accordons un prêt pour construire un pont. Parce qu’il est très important pour nous de nous assurer que l’argent est dépensé efficacement et que nous sommes en mesure de retracer les résultats. Nous sommes en mesure de contrôler, nous sommes en mesure de superviser l’investissement, et certains pays en développement ne sont peut-être pas en mesure de le faire par eux-mêmes, alors nous les aidons.

Et d’autre part, nous les aidons également, nos collègues informatiques travaillent avec notre personnel opérationnel et fournissent de nombreuses solutions qui fonctionnent sur une faible bande passante et une faible infrastructure, car nous travaillons avec des pays où l’infrastructure ne peut pas être tenue pour acquise. Je me souviens du début des années 2000 où, dans des pays comme l’Afrique ou l’Inde, les SMS étaient la seule technologie la meilleure possible et accessible. Nous devons donc les aider à trouver des solutions qui peuvent également fonctionner sur une infrastructure à faible bande passante. Alors que des pays avancés comme les États-Unis et l’Europe peuvent disposer de nombreuses technologies modernes, innover dans un endroit où la technologie et l’infrastructure ne sont pas à leur meilleur augmente en fait les défis pour une organisation comme le Groupe de la Banque mondiale d’aider les pays à le faire. La technologie et l’innovation font donc partie intégrante de ce que nous essayons de faire pour aider les différents pays clients en termes d’agriculture, en termes de systèmes d’irrigation, partout où, quel que soit le secteur sur lequel nous travaillons, la technologie joue un rôle et nous essayons de voir comment aider à utiliser cela.

Laurier: Donc, compte tenu de l’éventail de clients que vous avez, à quoi ressemble actuellement le parcours de modernisation informatique du Groupe de la Banque mondiale ?

Vijay: Encore une fois, revenons aux racines du Groupe de la Banque mondiale et comment nous fonctionnons et pourquoi nous existons même. Oui, nous opérons dans un environnement de plus en plus complexe avec une main-d’œuvre mondiale et nous opérons constamment sous de nombreuses contraintes qui viennent de l’intérieur et de l’extérieur de l’organisation. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? La Banque mondiale est constamment sous pression pour faire plus avec moins, comme nous l’appelons. Il faut donc mobiliser plus de financements, beaucoup de financements, et continuer à aider les pays en développement dont les besoins ne cessent d’augmenter. Ainsi, dans un environnement en constante évolution, en raison de la complexité, des risques et des menaces de sécurité avec une main-d’œuvre mondiale, et la Banque mondiale étant sous pression pour faire plus avec moins, nous cherchons à capitaliser sur la technologie pour remplir notre mission et nos objectifs. Ainsi, nos activités et l’informatique vont de pair pour contribuer à la réalisation de la mission du Groupe de la Banque mondiale.

Alors, sur quoi nous concentrons-nous en tant que parcours de modernisation informatique ? Avant de parler de ce que nous faisons exactement, permettez-moi de parler de ce que nous visons. Notre objectif est de permettre aux entreprises d’être plus agiles, d’être en mesure de répondre plus rapidement aux besoins changeants qui nous entourent dans un environnement contraint, d’aider notre personnel à être plus productif et de collaborer où qu’il travaille à travers le monde. Et la sécurité, les risques et les données sont des éléments clés. Sans parler du besoin continu d’intelligence d’affaires et de prise de décision rapide. Cela dit, notre parcours de modernisation informatique se concentre sur plusieurs flux. Les données utilisant la technologie moderne, la modernisation des plateformes et la modernisation de la façon dont nos clients et nos utilisateurs internes peuvent consommer les données est un aspect critique. C’est un élément de la modernisation des données où nous transférons nos systèmes et nos plates-formes de données vers le cloud pour qu’ils soient plus accessibles, plus sécurisés et plus rapides depuis les régions du monde à faible réseau.

Ensuite, nous nous concentrons également sur les systèmes qui sont nos systèmes d’enregistrement, comme nos ressources humaines, nos systèmes de planification des ressources financières, nos systèmes de trésorerie et de risque où nous devons continuellement nous assurer que nous détenons une cote de crédit triple AAA, nous sommes transparents, nous sont responsables et nous sommes en mesure de retracer chaque dollar qui entre et qui sort. Ainsi, un autre segment de la modernisation informatique se concentre sur les systèmes financiers. Ensuite, nous avons des systèmes de gestion de portefeuille de projets où d’autres systèmes qui aident notre personnel externe, quand ils disent du personnel externe qui opère toujours en première ligne. Moderniser les systèmes opérationnels pour les aider. Et moderniser les systèmes liés à notre back office. Nous nous concentrons donc sur la modernisation informatique en fonction de l’entreprise que nous aidons, et chacune d’entre elles aura une saveur différente de techniques et de technologies de modernisation qui doivent entrer en jeu. Mais tout cela aura en commun l’agilité, la gestion des risques, la productivité et une prise de décision plus rapide.