La mode venue d’une assiette de chips (ou d’un Frankfurter) | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Au printemps dernier, la créatrice américaine Rachel Antonoff présentait une parka aux motifs pâtes, spécifiquement charabia sur fond noir. Le vêtement a provoqué une telle fureur que Le New York Times Il a déclaré que les motifs basés sur la nourriture étaient devenus « les nouveaux motifs floraux », l’imprimé le plus utilisé depuis des siècles.

Le journal new-yorkais a raison, car depuis le milieu du siècle dernier, le design des textiles et des accessoires s’est étendu aux spaghettis, aux pipes rigate ou aux macaronis (Dolce & Gabanna), aux œufs au bacon (Converse), aux cacahuètes (Candy Jrs), aux tomates. (Carolina Herrera) ou pizza accompagnée de votre bouteille de chianti (Moschino). Antonoff elle-même avait déjà attiré l’attention de fashionistas avec leurs pulls noirs brodés de « babka », le pain sucré ramené d’Europe par leurs ancêtres juifs.

L’empreinte

Le « New York Times » a déclaré que les créations alimentaires étaient devenues « les nouvelles fleurs »

La relation entre la nourriture et les vêtements va au-delà du fait qu’ils font partie des besoins fondamentaux de l’être humain : le choix de fleurs et de fruits comme imprimés sur les robes des femmes depuis des centaines d’années a une intention symbolique liée à des concepts tels que la fertilité. , beauté et jeunesse. Il suffit de se promener dans un musée du vêtement pour voir les nombreuses robes avec des imprimés de grenades ou d’épis de blé et les chapeaux décorés de toutes sortes de fruits, à commencer par les cerises classiques, dont la popularité demeure : robes avec des imprimés de cerises, boucles d’oreilles en forme de comme des cerises, des sacs avec des appliqués de cerises…



Robe de printemps Dolce&Gabanna, 2017 Musée au FIT

L’intersection entre l’alimentation et l’habillement s’est accentuée depuis le milieu du siècle dernier, lorsque la gastronomie et la mode, qui constituent la sublimation des deux besoins fondamentaux, sont devenues de plus en plus audacieuses : nouvelles combinaisons et saveurs, nouvelles pièces. Il était inévitable que tôt ou tard les créateurs se tournent vers une activité, la restauration, dans laquelle le luxe s’est aussi tourné, au point que les grands conglomérats du secteur ont ouvert des restaurants (pas pour tous les budgets, il faut le dire).



Jeremy Scott pour Moschino « Plus de 20 milliards servis », 2014, Musée au FIT



Robe Moschino couture, 1989 Musée au FIT

Louis XIV l’avait déjà vu venir, chargé de faire de la haute cuisine et de l’industrie de la mode deux formes jumelles de douce puissance de France. A la fin du XIXe siècle, l’aristocratie et la grande bourgeoisie avaient déjà adopté l’habitude de s’habiller en haute couture pour dîner dans les restaurants les plus selects. Désormais, les groupes de l’industrie du luxe possèdent également des hôtels et des restaurants : le Cheval Blanc, propriété du conglomérat LVMH, est l’un des centres qui rythment le plus le développement de Paris. mode.

Dans les années cinquante du siècle dernier, des créateurs comme Balenciaga ou Benjamin B. Green-Field optaient pour des chapeaux révolutionnaires qui rendaient hommage à un gâteau, dans le cas de l’Espagnol, ou comportaient de petits épis de maïs, comme le faisait le Nord-Américain. sa marque Bes Bes. . L’inspiration n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et l’un des excentricités présent dans l’exposition new-yorkaise est un chapeau en forme de sandwich.



Sac vintage, 1996 Musée au FIT

Et le pain, indissociable de l’être humain, a aussi été une source d’inspiration récurrente : le sac baguette, Créé par Silvia Venturini pour Fendi en 1997, il est devenu une icône dont la marque italienne a réalisé pas moins de 700 versions différentes, en effet pour le initiés c’est le premier ce sac. Plus tard, dans les années 80, un sac en forme de pain de mie a également été inventé en Italie et est également devenu un objet de désir. ancien.



Gilet et robe Moschino de la collection Cheap and Chic 1983 Musée au FIT

L’arrivée du pop-art, avec sa prédilection pour la consommation de masse et la publicité, a également eu une grande influence sur la mode dans sa version. comestible, comme le montrent les dessins qui jouent avec le logo d’une marque de hamburgers de la firme Moschino, qui a également lancé une robe inspirée de la bouteille de Coca-Cola ainsi qu’une barre de chocolat. La marque de soupe Cambell elle-même a profité de l’image du célèbre tableau d’Andy Warhol pour confectionner une robe promotionnelle en papier qui pouvait être obtenue avec quelques coupons de soupe et un dollar. C’étaient des époques différentes.



La boîte « Pleats please » simule une boîte à bento, par Miyake, 2018 Musée au FIT

La relation entre alimentation et mode connaît également une dérive de réaffirmation nationale. Au printemps 1998, la marque Han Feng lance un ensemble en soie aux imprimés de théières : thé et soie, deux des membres essentiels de la société chinoise. Et si l’on parle du Japon et de la gastronomie, l’une des premières images qui nous viendra à l’esprit est celle des sushis : le designer Issey Miyake a créé en 2018, pour célébrer le vingtième anniversaire de l’ouverture de sa boutique à Soho, à New York, une boîte de bois avec accessoires enroulés comme si c’était ça, des rouleaux de sushi. La boîte elle-même est une reconstitution du bento, ces récipients dotés de petits compartiments contenant différents types de préparations que des millions de Japonais achètent au moment des repas.



Robes à imprimé épis de maïs et tomates de Cynthia Rowley, 1993 Musée au FIT

Mais sans aucun doute, ceux qui ont le plus choisi de balayer devant eux lorsqu’ils sont inspirés par la nourriture sont les créateurs italiens. Moschino a conçu une ligne de vêtements dont les imprimés comprenaient des pizzas, des bouteilles de Chianti et des fourchettes avec leurs spaghettis pendants. Dolce&Gabanna n’est pas en reste, qui a inclus toutes sortes de pâtes, pour que ses robes ressemblent à une carte (appétissante) de restaurant, sans oublier les délicieuses glaces, autre signe de la gastronomie italienne. Mais leurs motifs les plus appréciés sont sans aucun doute ceux qui les rapprochent de leur Sicile bien-aimée, à commencer par les citrons, dont l’arôme nous remplit de saison dès notre arrivée sur l’île.



Robe hommage Moschino Chocolate Bar, automne 2014 Musée en forme

L’influence de l’alimentation sur la mode va plus loin et prend un caractère éthique lorsqu’on parle, par exemple, de Stella McCartney, non pas la seule, mais la plus connue des créatrices qui ont opté pour le véganisme et la durabilité pour leurs créations. productions, et ce ne sont pas de simples postures. L’entreprise britannique étudie le recyclage des déchets alimentaires pour créer de nouveaux matériaux textiles, ou encore la production de substituts du cuir à partir de champignons ou d’écorces de pomme.

C’est la monnaie de notre époque : tandis que certaines marques lancent collection après collection, avec pour conséquence une accumulation de déchets lors de la fabrication et une élimination ultérieure par le public lorsqu’ils ont déjà été utilisés, d’autres marques s’engagent à fabriquer moins et avec de meilleurs matériaux. Oui, cela coûte plus cher dans de nombreux cas, mais cela durera beaucoup plus longtemps.



Pochette par Judith Leiber, 1994 Musée au FIT

Et si vous voulez savoir quelle forme auront les robes ou les sacs les plus tendances, regardez votre tableau, vous y trouverez peut-être l’inspiration. D’ailleurs, un ancien La pochette 1994 de Judith Leiber est un excellent cadeau : une tomate scintillante à paillettes. Ou encore les sachets de la marque belge Delvaux, un en forme de ticket de frites, des frites, plat national du pays d’ailleurs, un autre avec un hamburger et un autre de Francfort avec sa moutarde et tout. Ils sont là pour manger.

Mode et alimentation.

Musée au FIT. New York

www.fitnyc.edu. Jusqu’au 26 novembre.

