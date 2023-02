La mode Grammy de Harry Styles : la combinaison arc-en-ciel divise les réseaux sociaux

Écrit par Oscar Holland, CNN

Harry Styles a passé une nuit inoubliable. Non seulement il a remporté deux Grammy Awards dimanche soir, mais il a également servi certaines des tenues les plus discutées de la cérémonie.

L’ancienne star de One Direction a commencé la nuit dans une combinaison technicolor plongeante qui a révélé une collection de tatouages ​​​​de papillons et d’oiseaux sur sa poitrine autrement nue. Le motif arlequin coloré a été animé par des cristaux Swarovski, tandis que les jambes du vêtement étincelant s’évasaient sur une paire de bottes blanches.

Harry Styles dans une combinaison arlequin aux couleurs de l’arc-en-ciel par Egonlab et Swarovski. Crédit: Amy Sussman/Getty Images

Bien que Styles opte souvent pour des looks de tapis rouge – et même des combinaisons – de la marque italienne Gucci, celle-ci a été conçue par Egonlab, une marque française émergente connue pour ses créations sans genre.

La tenue a divisé les médias sociaux, avec des commentaires allant de “il peut littéralement porter n’importe quoi” à “on dirait qu’il a oublié la veste”. D’autres ont surnommé le look un exemple de “clowncore”, tandis que le chanteur a également établi des comparaisons – à la fois favorables et désobligeantes – avec deux des icônes pop les plus flamboyantes de Grande-Bretagne : Elton John et David Bowie.

Les combinaisons sont devenues une sorte de look signature pour Styles, qui les portait régulièrement sur scène lors de sa tournée Love On Tour. Il n’était donc pas surprenant qu’il en ait un deuxième prêt pour sa performance très attendue aux Grammys.

Harry Styles en combinaison numéro deux alors qu’il interprète “As it Was”. Crédit: Mario Anzuoni/Reuters

Prenant la scène pour une interprétation de la chanson à succès “As It Was” (dont vous vous souviendrez peut-être comportait une vidéo du chanteur portant une – vous l’avez deviné – combinaison rouge à paillettes), la star a opté pour une version moins révélatrice, mais non moins exubérante, nombre.

La performance a attiré une ovation debout de Taylor Swift, et son design à franges argentées a également été applaudi en ligne, bien que les utilisateurs de Twitter l’aient également comparé à un décor décoré. Sapin de Noël et une paire de rideaux à franges métalliques

Harry Styles reçoit le prix du meilleur album vocal pop pour “Harry’s House”. Crédit: JC Olivera/WireImage/Getty Images

Styles, qui est connu pour sa mode audacieuse et fluide, a opté pour quelque chose de plus formel pour recevoir ses récompenses. Prenant la scène pour ramasser l’album convoité de l’année et le meilleur album vocal pop pour “Harry’s House”, il avait l’air pimpant dans une veste de costume blanche courte et un pantalon large de couleur beige.

Même alors, il n’a pas pu s’empêcher d’apporter un peu d’éclat à la tenue dans un haut décolleté scintillant.