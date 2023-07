La mode du début des années 2000 est à nouveau populaire – NBC New York

D’abord vint la mort supposée des jeans skinny. Puis, la résurgence des pantalons cargo, des dos-nus et des t-shirts pour bébés.

S’il y a une chose sur laquelle les détaillants peuvent s’entendre, c’est que la génération Z est en vogue pour les tendances de la mode du début des années 2000, dont la popularité est en plein essor.

Les stagiaires universitaires et les jeunes travailleurs enfilent des pantalons larges au bureau. La pince à griffes, incontournable des cheveux rétro, est de retour ; tout comme les hauts en maille, les minijupes et une foule de vêtements colorés qui peuvent donner l’impression que les consommateurs sortent d’une émission de Disney Channel à partir de 2004.

Alimentée par les plateformes de médias sociaux, y compris TikTok, la soi-disant tendance Y2K a refait surface alors que les consommateurs ont commencé à assister à des fêtes et à sortir après les fermetures pandémiques. Ce qui a commencé avec des accessoires pour cheveux comme les pinces papillon et le retour des jeans à jambe droite s’est étendu aux vêtements entièrement en denim, aux pantalons cargo et évasés et à tout ce qui brille, entre autres looks.

Casey Lewis, une analyste des tendances à New York, a noté tellement de micro-tendances – souvent étiquetées avec le suffixe « cœur » – lancées au cours des dernières années qu’elle a créé une newsletter à leur sujet.

Pensez « Barbiecore » et « Mermaidcore », qui mettent en valeur le rose vif rappelant la poupée Barbie de Mattel Inc. ou des matériaux transparents avec des teintes et des paillettes océaniques. Il y a aussi la « petite-fille côtière », la mise à jour jeune qui a évolué à partir de la tendance « grand-mère côtière » avec des cardigans surdimensionnés et des ensembles de lin.

« La génération Z n’est même pas près d’avoir fini de revisiter ces anciennes tendances », a déclaré Lewis, dont le bulletin « After School » documente le comportement des consommateurs des jeunes. « Ils vont creuser dans toutes les tendances étranges depuis longtemps et les ramener. »

Les détaillants, du haut de gamme Nordstrom aux discounters et aux points de vente de mode rapide, poussent les styles dans les campagnes et sur les étagères. Et les consommateurs semblent en manger.

Les ventes de pantalons cargo pour femmes ont bondi de 81 % de janvier à mai, le dernier mois de données disponibles, selon Circana, qui suit les achats au détail. Les chaînes de mode à bas prix H&M et Zara disent connaître du succès avec les vestes de motard, les vêtements en jean et les hauts courts. Et le détaillant chinois de mode rapide Shein, qui s’adresse aux jeunes femmes, a déclaré que ses ventes de t-shirts pour bébés avaient triplé cette année, ce qui en faisait de loin le style de t-shirt le plus en vogue de 2023.

La société constate également une forte augmentation des ventes de pantalons évasés, de corsets, de vêtements de couleur métallisée et de survêtements pour femmes, qui sont souvent fabriqués à partir de tissu de velours brillant rappelant certains choix de garde-robe de la mondaine Paris Hilton au sommet de sa popularité.

Les observateurs de style le classent dans l’ère McBling, qui chevauche l’an 2000 mais met l’accent sur des articles plus flashy personnifiés par des marques comme Juicy Couture et Baby Phat, la ligne streetwear emblématique de la personnalité de la télévision et designer Kimora Lee Simmons, qui a été relancée en 2019.

Comme toujours, les tendances sont alimentées par des célébrités comme le mannequin Bella Hadid, dont les choix de tenues sont analysés par des magazines de mode et d’autres spectateurs. Le style jaillit également directement des consommateurs via les médias sociaux, défiant les détaillants habitués aux défilés de mode qui donnent le ton.

« Il n’y a pas un an à l’avance que ces tendances vont se répercuter », a déclaré Kristen Classi-Zummo, analyste qui couvre les vêtements de mode pour Circana.

Les détaillants, dont Macy’s et Walmart, ont déclaré qu’ils accordaient une plus grande attention à ce qui apparaît sur les sites sociaux et à l’analyse des sujets recherchés par les utilisateurs. Mais il peut être difficile de reconnaître la différence entre les tendances qui ne font que susciter l’attention et celles que les acheteurs achèteront réellement, a déclaré Jake Bjorseth, qui dirige trndsttrs, une agence qui aide les entreprises à atteindre les jeunes consommateurs.

Alison Hilzer, directrice éditoriale de Walmart pour les vêtements de mode, a déclaré qu’elle voyait également beaucoup de micro-tendances. Certains ont plus de longévité que d’autres, ce qui rend difficile de savoir quand sauter dessus.

Le discounter, qui commercialise des pantalons cargo inspirés de l’an 2000 et Barbiecore, a accéléré le développement pour commercialiser plus rapidement les tendances, bien que la société ait refusé de fournir des détails plus spécifiques. Walmart suit également des influenceurs clés tels qu’Alix Earle, qui a collaboré avec des personnalités telles que Selena Gomez.

Bien que les détaillants s’adressent aux jeunes consommateurs, beaucoup n’achètent pas vraiment. Au lieu de cela, ils portent des articles des placards les uns des autres, contribuant à alimenter un marché de la revente qui a triplé depuis 2020, selon une étude du Boston Consulting Group et de Vestiare Collective, un site français de revente de luxe. L’abordabilité était le principal moteur, mais les acheteurs ont également acheté des articles d’occasion pour être plus respectueux de la planète.

Yasmeen Bekhit, une étudiante diplômée de 22 ans à Manheim, en Pennsylvanie, a déclaré qu’elle fréquentait une friperie locale presque chaque semaine et qu’elle faisait des emplettes sur des sites de revente comme Depop, qui propose des options lourdes pour l’an 2000 telles que des sacs à baguette et des jeans amples.

Bekhit gravite généralement vers des pantalons amples et fluides, des jeans à jambes évasées et des chemises plus serrées comme des hauts en maille, qui l’aident à rester au frais en été tout en portant un hijab. Elle s’inspire de la façon dont les anciennes stars de Disney Channel comme Gomez et Hilary Duff avaient l’habitude de se coiffer, a-t-elle déclaré.

L’influenceuse populaire de TikTok Aliyah Bah, qui a rassemblé plus de 2,5 millions d’abonnés présentant son look inspiré de l’an 2000 connu sous le nom de « Aliyahcore », inspire également Bekhit. Le look est un peu plus alternatif, avec souvent des minijupes ou des shorts assortis à des hauts courts, des bas résille et des bottes à fourrure jusqu’aux genoux.

« J’aime vraiment sa façon de styliser les tenues », a déclaré Bekhit.

Mais pour tous les jours, Bekhit a déclaré qu’elle cherchait généralement des idées de tenues sur les réseaux sociaux et y apportait sa propre touche.

Les cheveux rétro font aussi sensation. Tahlya Loveday, maître styliste au The Drawing Room New York Salon, a déclaré qu’elle avait vu beaucoup plus de tendances des années 90 et de l’an 2000, comme des chignons hérissés et des petits pains spatiaux, des looks rebondissants et des colorations en bloc, où des sections de cheveux sont colorées dans des couleurs contrastées. Les clients de la génération Z adoptent ces looks plus que les milléniaux, a-t-elle déclaré.

« Pour la génération Z, tout cela est nouveau pour eux », a déclaré Classi-Zummo de Circana. «Ils ne le revivent vraiment pas. Donc, même si nous pouvons le voir comme quelque chose de cyclique et qui revient, ils l’obtiennent en quelque sorte pour la première fois.