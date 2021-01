Doug Emhoff, Kamala Harris, Jill Biden et Joe Biden font signe à leur arrivée sur le front est du Capitole américain le jour de l’inauguration. | Joe Raedle / Getty Image

Joe Biden portait Ralph Lauren, tandis que Kamala Harris présentait le travail de deux jeunes designers noirs.

L’attention de la nation est sur Washington, DC, puisque Joe Biden est assermenté en tant que 46e président des États-Unis. L’occasion a été riche en symbolisme jusqu’à présent, alors que les première et deuxième familles entrantes cherchent à inaugurer une période de guérison. « Pour guérir, nous devons nous souvenir », a déclaré Biden mardi soir lors du mémorial de Covid-19. « C’est dur. Mais c’est comme ça que nous guérissons.

L’inauguration n’est pas seulement une aube idéologique pour l’Amérique; l’administration Biden a l’intention de signaler un changement de style avec cette apparence officielle. À première vue, ce transfert d’image et de pouvoir est mieux mis en valeur par les décisions vestimentaires de Biden et Harris. Bien que le choix de mode ne devine pas les objectifs politiques de la nouvelle administration, il s’agit d’une avenue subtile dans l’état d’esprit des première et deuxième familles et de la façon dont elles espèrent être perçues par le public américain comme la dernière distribution de personnages de Washington. Depuis le 20 janvier, la marque Trump, son esthétique impétueuse de l’âge d’or et sa tendance à l’imagerie fasciste sont dépassées, politique mise à part.



Alex Wong / Getty Images Joe Biden et Jill Biden lors de la cérémonie d’inauguration.

Biden, avec ses 36 ans en tant que sénateur et huit ans en tant que vice-président, porte un costume bleu marine de Ralph Lauren, une marque de design classique et américaine. L’homonyme de la marque et ancien designer avait des racines modestes du Bronx, mais l’étiquette et le logo (du polo ultra-élite à cheval) ont une ambiance preppy et patriotique. Biden semble avoir un penchant pour la marque, ayant porté deux fois un polo noir Ralph Lauren pour recevoir ses doses de vaccin Covid-19.

Pendant ce temps, la première dame porte un ensemble manteau et robe bleu océan de Markarian, la marque de design de la future créatrice de luxe new-yorkaise Alexandra O’Neill. Selon un communiqué de presse d’un designer, le bleu était la couleur choisie par Jill Biden «pour signifier la confiance, la confiance et la stabilité». L’ensemble en laine et tweed est un look élégant et ajusté, avec des gants en cuir bleu et un masque de la même matière.



Drew Angerer / Getty Images Kamala Harris et Doug Emhoff lors de la cérémonie d’inauguration.

L’image de la première vice-présidente restera gravée dans les livres d’histoire, et Kamala Harris, sans aucun doute, est consciente de l’impression qu’elle et sa tenue d’inauguration auront. Elle est accompagnée de son mari, Doug Emhoff, qui porte également Ralph Lauren en tant que premier second gentleman du pays.

Harris porte ses perles emblématiques et un ensemble violet royal avec des pièces de deux jeunes créateurs noirs: Christopher John Rogers et Sergio Hudson. Elle semble déterminée à élever de jeunes artistes américains pendant son mandat, tout comme l’ancienne première dame Michelle Obama. Hier soir, au Lincoln Memorial, Harris a enfilé un manteau camel du label Pyer Moss. La marque a été fondée par le designer Kerby Jean-Raymond, fils d’immigrants haïtiens, qui a transformé son studio en centre de don d’EPI pendant la pandémie. La tenue du jour de l’inauguration de Harris regorge de références symboliques: la chaîne de perles fait référence à sa sororité Alpha Kappa Alpha et à la nuance de violet de sa tenue – qui était présente dans le logo de la candidature d’Harris 2020 – semble être un signe de tête à Shirley Chisholm, la première femme noire au Congrès à se présenter à la présidence en 1972.