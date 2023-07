La mode d’aéroport de la fille Bawaal Janhvi Kapoor est confortable et chic

L’une des meilleures actrices de Bollywood est Janhvi Kapoor. Même si l’actrice n’est apparue que dans quelques films, elle s’est déjà imposée comme un talent. Elle a fait ses débuts d’actrice dans le film « Dhadak » d’Ishaan Khatter en 2018, réalisé par Shashank Khaitan. La diva garde son aéroport élégant et impertinent. Elle opte toujours pour des tenues confortables en voyage et a l’air superbe. L’actrice vêtue de blanc et de marron avait l’air incroyable à l’aéroport. Janhvi Kapoor portait un haut court blanc avec un pantalon marron confortable. Elle portait également une paire de baskets blanches pour compléter son look et a été vue portant un sac à bandoulière de grande taille.