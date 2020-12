Malgré la fermeture des magasins, les jeunes d’environ 20 ans se sont tournés vers la mode pour apporter de la joie dans leur vie en 2020. Selon le rapport de révision de l’année 2020 de l’application de retouche photo VSCO, se concentrant spécifiquement sur la génération Z, 59% des personnes interrogées ont déclaré dépensé de l’argent en vêtements pour trouver plus de joie ou de positivité cette année comme aucune autre.

Les vêtements viennent juste derrière les aliments dans la liste (65%) et devant les produits de soin de la peau (57%) – les trois choix les plus populaires. Viennent ensuite les services de divertissement ou de streaming (44%), les gadgets technologiques (42%), les excursions d’une journée avec des amis (36%), les activités à la maison (34%) et les applications de médias sociaux (30%).

La créativité a également aidé la génération Z à continuer cette année. En fait, 34% des personnes interrogées ont déclaré que trouver des moyens d’être créatifs était le plus important pour les aider à traverser 2020. Les liens sociaux étaient également importants pour cette génération, près d’un tiers des personnes interrogées (32%) déclarant que trouver des moyens de rester en contact avec sa famille et ses amis a été important pendant cette année difficile. Dans une moindre mesure, prendre soin de soi (19%) et être politiquement actif (14%) ont également aidé.

Fenty touche une corde sensible avec la génération Z

La marque Fenty de Rihanna arrive en tête de liste des marques de mode et de beauté que la génération Z considère comme les plus inclusives et représentatives (44%), suivie de la marque de lingerie de la chanteuse, Savage x Fenty (29%) et Aerie (28%). Fenty de Rihanna occupe également la troisième place des marques de mode et de beauté que la génération Z considère comme les plus durables ou les plus bonnes pour l’environnement (8%), derrière Milk Beauty (9%) et Glossier (11%).

Lorsqu’on leur a demandé de quels articles de beauté et de mode ils ne pourraient pas se passer en 2020, les principales réponses étaient les hydratants (44%), les nettoyants pour le visage (43%) et les masques (23%).

Tiré du rapport VSCO 2020 Year in Review, le sondage a interrogé plus de 1000 répondants âgés de 14 à 25 ans dans le monde en novembre 2020.

Le rapport complet est disponible ici.