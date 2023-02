La mobilité rencontre la polyvalence sur les nouveaux PC qui stimulent la productivité et la créativité maximales – Samsung Global Newsroom

Les nouveaux Galaxy Book3 Pro et Galaxy Book3 Pro 360 de Samsung offrent une portabilité fine et légère et des performances optimisées à de nouveaux niveaux. Pour une flexibilité ultime partout, la série Galaxy Book3 Pro présente un design à clapet fin et léger. Le facteur de forme convertible 2-en-1 du Galaxy Book3 Pro 360 et la compatibilité avec l’écran tactile S Pen fusionnent les expériences PC et tablette en un seul appareil hybride.

Avec la compatibilité du chargeur universel 65 W sur tous vos appareils Galaxy, il n’est plus nécessaire de perturber votre productivité ou de transporter plusieurs chargeurs. La diversité des ports et des appareils compatibles signifie que votre PC est prêt à se connecter à tout. Outre leurs conceptions ultra-minces, les utilisateurs n’ont pas à faire de compromis entre adaptabilité et légèreté.

Explorez l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur la façon dont les performances et la mobilité se rejoignent dans le Galaxy Book3 Pro et le Galaxy Book3 Pro 360.