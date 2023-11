La mobilité des inventeurs des grandes technologies conduit à une productivité plus élevée – USC Viterbi

Saluée par certains comme la « Quatrième révolution industrielle », la dernière décennie a été témoin d’une hausse significative de l’innovation. De nombreux géants de la Big Tech ont innové en réponse à l’évolution du paysage du marché et aux perturbations au sein du secteur.

En particulier, les sociétés Apple, Google, Meta, Microsoft et Amazon ont démontré qu’elles surpassaient les autres en termes d’influence économique. Parallèlement, ces cinq firmes ont souvent vu leurs inventeurs passer d’une firme à une autre.

Mayank Kejriwal, chercheur à l’Institut des sciences de l’information de l’USC, et Yidan Sun, doctorant, ont été intrigués par ce phénomène. Ils se sont demandés si ces inventeurs « en transition » découvriraient un meilleur potentiel après avoir changé d’entreprise, ce qui pourrait entraîner une productivité et un impact plus élevés sur l’innovation.

Leur article « Une étude structurelle sur la commutation des inventeurs des grandes entreprises technologiques dans l’ère post-récession », qui sera présenté au Conférence ASONAM le 6 novembre 2023, a décidé de répondre à cette question et d’analyser les données qui la sous-tendent.

Du problème au papier

En 2011, un procès a été déposée contre quatre sociétés de la Silicon Valley qui ont convenu en interne de ne pas recruter leurs employés les unes chez les autres. Kejriwal se souvient avoir été inspiré par ce conflit pour trouver des preuves fondées sur des données que la mobilité professionnelle devrait être améliorée, et non entravée, afin que les entreprises puissent récolter davantage de fruits de l’innovation.

« Il y a eu beaucoup de controverses autour de cette question », a déclaré Kejriwal. « Certains travaux affirment que les coûts d’une mobilité accrue seraient disproportionnés par rapport à ses avantages. Nous voulions donc voir ce qui se passe lorsque les gens changent d’entreprise. Deviennent-ils plus ou moins productifs et comment leurs contributions évoluent-elles ?

L’une des questions clés que se sont posées les chercheurs était de savoir comment mesurer la productivité. Ne pouvant accéder aux données privées sur les employés quittant l’entreprise ou en rejoignant une autre, ils ont opté pour des données accessibles au public : les dossiers de brevets.

“Les inventeurs ne peuvent déposer des brevets que sous une seule société à la fois, nous avons donc trouvé intéressant qu’ils changent soudainement de dépôt auprès d’une autre société au milieu de leur carrière”, a déclaré Sun. « Cela a vraiment éveillé ma curiosité, alors j’ai retracé l’historique professionnel de ces inventeurs via LinkedIn et j’ai découvert que leurs changements d’emploi correspondaient à ceux de leur brevet. C’est une manière précieuse de reconnaître le phénomène de transition qui se produit.

Ils ont émis l’hypothèse qu’une fois que les inventeurs sont passés d’une grande entreprise technologique à une autre, le nombre d’inventeurs à impact plus élevé le nombre de brevets (défini par le nombre de fois où le brevet est cité) augmente, stimulant ainsi la productivité globale de l’innovation.

Leurs efforts de recherche, à partir des données de 1 340 inventeurs travaillant chez les cinq géants de la technologie entre 2010 et 2022, ont prouvé que la productivité augmente effectivement après la transition.

Les effets du « réseau d’innovateurs »

Kejriwal et Sun souhaitaient également explorer l’importance de ces inventeurs pour leurs cercles d’influence plus larges et s’ils faisaient partie intégrante de leurs entreprises.

“Vous pouvez considérer l’écosystème des entreprises Big Tech comme un réseau social”, a expliqué Kejriwal. « Lorsque des inventeurs déposent des brevets avec d’autres et travaillent en étroite collaboration au sein de la même entreprise, ils forment un réseau de coauteurs de brevets. Si le réseau est étroitement tissé, si quelqu’un s’en va, il ne se passe pas grand-chose. Mais s’il y a une seule personne qui relie le réseau, si elle s’en va, d’autres pourraient être affectées.»

Kejriwal et Sun ont découvert que les inventeurs en transition jouaient un rôle central dans leurs réseaux en connectant d’autres inventeurs entre eux. Après leur départ, moins de collaborations ont été établies entre les inventeurs restants, ce qui a entraîné une fragmentation structurelle du réseau.

Une nouvelle approche, une nouvelle avenue

Dans les études sur l’innovation, les découvertes des chercheurs de l’USC occupent un créneau précieux qui n’a pas encore été exploré. Au lieu de décrire qualitativement ce qui « fait un inventeur à succès », leurs recherches quantifient scientifiquement ce problème au sein de l’écosystème Big Tech et offrent le potentiel de bien plus encore.

Kejriwal souhaite poursuivre ses recherches sur ce qu’il appelle la « science de l’innovation ». En utilisant les mêmes données, il espère approfondir d’autres domaines, comme une étude générationnelle de l’innovation d’il y a 20 ans par rapport à l’innovation d’aujourd’hui.

“Une étude plus ambitieuse pourrait consister à considérer tout ce qui se trouve dans l’espace Big Tech, comme les articles de blog et les référentiels de code GitHub, comme des manifestations de l’innovation”, a fait remarquer Kejriwal. “Grâce à cela, nous pourrions obtenir une image plus claire et plus complète de l’innovation au sein du secteur, mais cela nécessitera beaucoup de travail intensif en raison de la quantité de données impliquées.”

Sun fait écho à ce sentiment, affirmant qu’elle voit une application de leurs résultats à l’échelle de l’industrie et estime que leur ensemble de données actuel présente un grand potentiel.

“Nous pouvons également mener des recherches plus complètes sur ce sujet en utilisant l’exploration de texte et d’autres techniques de traitement du langage naturel”, a-t-elle ajouté. « Avec le même ensemble de données, nous pouvons identifier les sujets sur lesquels les entreprises travaillent au cours d’une certaine période en étudiant les noms de brevets. Nous pouvons observer à quel point les intérêts en matière d’innovation fluctuent avec le temps.

Ils sont convaincus que leurs découvertes constituent une étape majeure vers la compréhension des processus innovants et la cartographie des changements au sein de l’industrie Big Tech.

Publié le 7 novembre 2023