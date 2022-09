La mobilisation russe pourrait inciter les États-Unis à accélérer l’aide à l’Ukraine

Les États-Unis ont signalé mercredi qu’ils ne seraient pas intimidés par les dernières mesures du président russe Vladimir Poutine pour intensifier son effort de guerre en Ukraine, promettant de continuer à armer Kyiv pour sa contre-offensive avancée, alors même que Poutine ordonnait plus de forces pour la bataille et menaçait de utiliser des armes nucléaires. Le président Biden, dans un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : « Nous serons solidaires avec l’Ukraine. Nous serons solidaires contre l’agression de la Russie. Période.”

Ces commentaires sont intervenus quelques heures après que Poutine, dans un discours diffusé tôt mercredi, a annoncé son intention de mobiliser environ 300 000 réservistes russes pour le front et d’organiser des “référendums” dans les zones occupées de l’Ukraine, ce qui pourrait présager une large annexion des terres ukrainiennes.

Si l’intégrité territoriale et la population de la Russie étaient menacées, a prévenu Poutine : « Nous utiliserons certainement tous les systèmes d’armes à notre disposition. Ce n’est pas du bluff. »

L’escalade, selon les analystes, représente une tentative de Moscou de geler ses gains dans l’est de l’Ukraine et de dissuader tout nouveau soutien occidental à Kyiv, avant de perdre plus de terres occupées au profit d’une force ukrainienne qui a pris l’initiative ces dernières semaines. C’est aussi un effort de Poutine pour résoudre un problème de nombre de troupes qui empêche la Russie de mener des opérations offensives et risque de faire s’effondrer davantage ses positions sur le champ de bataille.

Kyiv a déclaré que l’orchestration de référendums et d’annexions organisés n’empêcherait pas les forces ukrainiennes de reprendre le territoire du pays.

« La Russie veut la guerre, c’est vrai. Mais la Russie ne pourra pas arrêter le cours de l’histoire”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours préenregistré aux Nations unies mercredi soir.

La Maison Blanche a déclaré que le flux d’armes vers l’Ukraine se poursuivrait.

“Nous allons continuer à soutenir l’Ukraine avec une aide à la sécurité et d’autres aides financières, comme l’a dit le président, aussi longtemps qu’il le faudra”, a déclaré John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, dans une interview avec ABC Nouvelles. « C’est le territoire ukrainien. Peu importe le référendum fictif qu’ils mettent en place ou le vote qu’ils détiennent. C’est toujours le territoire ukrainien.

Kirby a qualifié la menace nucléaire de Poutine d’irresponsable, mettant en garde contre de graves conséquences si Moscou utilisait de telles armes dans le conflit. Kirby a déclaré que les États-Unis surveillaient le complexe nucléaire russe et ne voyaient aucune raison à ce stade pour Washington de modifier sa position stratégique.

Kori Schake, directeur de la politique étrangère et de défense à l’American Enterprise Institute à Washington, qui s’est rendu à Kyiv la semaine dernière, a déclaré que les renforts russes prendraient des mois à s’entraîner et à se déployer et ne modifieraient pas nécessairement l’issue de la guerre. Elle a noté que les menaces de Poutine d’utiliser des armes nucléaires ne s’enregistrent pas de la même manière en Ukraine, après des mois de combat, qu’aux États-Unis.

“Là-bas, j’ai été frappée par l’unanimité et l’attitude tant parmi les membres du gouvernement que parmi la société civile selon laquelle la Russie utilisant une arme nucléaire en Ukraine ne changerait pas l’issue de la guerre”, a-t-elle déclaré. “Cela augmenterait simplement les coûts.”

En réponse à la menace nucléaire de Poutine, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a convoqué mercredi soir une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’UE. Il a déclaré qu’il prévoyait de publier une réponse de l’UE aux déclarations de Poutine lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine jeudi, à laquelle le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit assister avec le secrétaire d’État Antony Blinken.

“Ce que le président Poutine a annoncé aujourd’hui constitue une autre escalade majeure dans la guerre non provoquée”, a déclaré Borrell aux journalistes aux Nations Unies. « On aurait dit qu’il parlait dans une mesure de panique et de désespoir… en menaçant d’utiliser des armes nucléaires, il essaie d’intimider l’Ukraine et tous les pays qui soutiennent l’Ukraine. Mais il échouera. Il a échoué et il échouera encore.

Si Poutine annexe formellement le territoire occupé que détient son armée, il pourrait qualifier les futures opérations militaires ukrainiennes d’attaques contre la Russie elle-même, lui permettant de prendre des mesures plus extrêmes en réponse et de brandir à nouveau la menace nucléaire. Doctrine russe permis une réponse nucléaire à une attaque conventionnelle qui menace l’existence de l’État.

Bien que les recrues russes soient techniquement exclues d’être envoyées dans des zones de guerre telles que l’Ukraine, elles pourraient être déployées dans les territoires occupés, si Moscou considérait que ces terres faisaient partie de la Russie.

Selon les analystes, le coup de sabre nucléaire de Poutine est une tentative de faire réfléchir à deux fois les partisans occidentaux de l’Ukraine avant de permettre à Kyiv d’infliger une défaite retentissante à la Russie sur le champ de bataille par crainte des conséquences possibles.

“Il est conçu pour nous amener à envoyer moins en Ukraine et certainement pas pour augmenter le montant de l’aide que nous fournissons à la fois en quantité et en qualité”, a déclaré John E. Herbst, ancien ambassadeur américain en Ukraine et directeur du Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique. . Il a fait valoir que l’administration devrait fournir des missiles à longue portée, des chars, des systèmes de défense aérienne et des avions de chasse – des armes que l’administration a jusqu’à présent refusé d’envoyer – pour assurer la victoire ukrainienne quelles que soient les menaces russes.

Biden a refusé de préciser comment les États-Unis réagiraient à l’utilisation d’une arme nucléaire en Ukraine, disant seulement : « Ce sera conséquent. Ils deviendront plus un paria dans le monde qu’ils ne l’ont jamais été. Et en fonction de l’étendue de ce qu’ils font, déterminera quelle réponse se produirait.

Son administration a fait de la prévention de tout risque de conflit direct avec la Russie la pierre angulaire de sa réponse politique au conflit. Selon un responsable du Congrès familier avec l’affaire, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations sensibles, les États-Unis continueront de fournir à Kyiv davantage des mêmes armes qui ont aidé l’Ukraine à faire des gains contre les forces russes, mais ce n’est pas t envisager immédiatement de nouveaux types d’armes.

Un haut responsable américain a déclaré qu’il était peu probable que l’annonce de Poutine fasse autre chose qu’une “détermination d’acier pour un soutien continu” à la défense de l’Ukraine au sein de l’administration.

La décision de l’administration de fournir à l’Ukraine des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) a considérablement modifié la situation sur le champ de bataille cette année en faveur de Kyiv. Auparavant, les forces ukrainiennes avaient subi des pertes territoriales et humaines parce qu’elles étaient dépassées par l’artillerie russe à plus longue portée.

La mobilisation partielle de Poutine aidera à apaiser les nationalistes radicaux chez eux, qui ont appelé le Kremlin à libérer toute la force de la puissance russe contre l’Ukraine. Mais cette décision risque également de provoquer un mécontentement intérieur dans d’autres quartiers, alors que la Russie appelle des réservistes et les envoie dans une campagne militaire mal gérée, dans certains cas contre leur volonté.

C’est un “signe de désespoir”, a déclaré Dmitry Gorenburg, qui étudie les problèmes de sécurité russes pour CNA, un groupe de recherche sur la défense dans la banlieue de Washington.

Gorenburg a noté une confluence de plusieurs facteurs troublants pour Poutine ces derniers jours, notamment la déroute étonnante de l’armée russe dans le nord-est de l’Ukraine, le manque de soutien à Poutine lors d’un sommet international sur la sécurité la semaine dernière en Ouzbékistan et la frustration suscitée par les échecs de l’armée russe parmi d’autres. nationalistes russes extrémistes.

La Russie utilisera probablement les forces supplémentaires dans le but de soutenir les unités en Ukraine qui ont déjà subi de lourdes pertes au combat, plutôt que de tenter de construire de nouvelles unités à déployer, a prédit Gorenburg. Cela, a-t-il dit, peut être accompli plus rapidement et pourrait aider l’armée russe à creuser là où elle se trouve, même s’il est peu probable qu’elle puisse reprendre l’offensive.

“Je ne suis pas convaincu que cela fonctionnera partout”, a déclaré Gorenburg. “Et même avec une formation relativement limitée, il faudra quelques semaines pour y amener les gens.”

Le résultat est une opportunité pour les forces ukrainiennes d’essayer de faire avancer leur contre-offensive de la manière la plus agressive possible avant l’arrivée de renforts russes. Les Ukrainiens ont régulièrement réduit les défenses russes à l’extérieur de la ville méridionale de Kherson et dans la partie nord de la région de Donetsk.

Karen DeYoung a contribué à ce rapport.