La mobilisation russe fustigée alors que les référendums organisés se poursuivent

Alors que de hauts responsables russes ont mis en garde dimanche contre les problèmes liés à la mobilisation précipitée d’hommes par Moscou pour combattre en Ukraine, la Russie a lancé de nouvelles attaques contre Odessa, où trois drones kamikazes iraniens ont frappé un bâtiment administratif, et contre la région de Zaporizhzhia, qui a été frappée par plusieurs missiles russes. pendant la nuit. La campagne de mobilisation de la Russie et l’organisation par le Kremlin de “référendums” illégaux pendant cinq jours dans quatre régions occupées d’Ukraine marquent une forte escalade du président Vladimir Poutine dans ses efforts pour maintenir la ligne dans la guerre contre l’Ukraine en réponse aux multiples échecs militaires russes. , y compris une retraite majeure dans la région de Kharkiv au début du mois.

Des échauffourées cassé dimanche à Makhachkala, la capitale du Daghestan, où des femmes hurlantes ont lutté avec la police, essayant de les empêcher de traîner des manifestants masculins vers des fourgons de police, dans de rares signes de dissidence qui ont souligné les dangers de troubles régionaux au cours de la mobilisation.

Plus tôt dimanche au Daghestan, une région méridionale appauvrie qui a subi une part disproportionnée des pertes militaires en Ukraine, habitants furieux a bloqué une mobilisation sur l’autoroute après que 110 hommes du village d’Endirey aient été enrôlés, dont certains récemment revenus de la guerre, ont rapporté des médias locaux indépendants.

L’organisation de référendums, au milieu des avertissements de responsables russes selon lesquels Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires pour défendre des régions illégalement annexées, semble destinée à ébranler la détermination de l’Ukraine et à saper le soutien militaire occidental à Kyiv.

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s’exprimant sur « Face the Nation » sur CBS, a déclaré que les actions de Poutine ont plutôt souligné que l’armée russe « n’est plus en mesure de se battre avec l’Ukraine. … Nous sommes devenus encore plus unis que jamais.

Alors que des soldats armés accompagnaient les responsables de maison en maison pour observer les gens remplir les bulletins de vote, les référendums n’ont satisfait à aucun des critères de base du vote démocratique et ils sont illégaux au regard du droit international.

Poutine devrait s’adresser aux deux chambres du Parlement vendredi, ont rapporté les médias officiels, où il approuvera probablement l’annexion des régions après l’annonce officielle attendue que les régions ont voté en faveur de l’adhésion à la Russie. La Russie a une longue histoire d’élections imparfaites et frauduleuses, mais le Kremlin ne se contentera de rien de moins qu’un vote «oui» massif, selon les analystes.

Poutine, dit Zelensky, dira : « Maintenant, c’est la Russie. C’est notre territoire. Écoutez, nous avons organisé des référendums. Maintenant, c’est l’Occident qui attaque la Russie. Maintenant, l’Occident attaque nos territoires.

Pourtant, même la Serbie, proche alliée de Moscou, a rejeté les référendums, lorsque son ministre des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, a déclaré aux journalistes qu’ils violaient les principes d’intégrité territoriale, de souveraineté et d’inviolabilité des frontières, selon le réseau câblé serbe Nova.rs dimanche et l’État russe. appartenant à RIA Novosti.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que personne n’avait été blessé lors des frappes de drones de dimanche sur Odessa, mais des images vidéo d’une grande explosion dans le centre-ville ont souligné le potentiel des drones iraniens à semer la destruction et la terreur dans les zones civiles et à déséquilibrer l’Ukraine.

Les médias d’État russes ont rapporté qu’une frappe ukrainienne contre un hôtel à Kherson avait tué un ancien législateur ukrainien pro-Kremlin, Oleksiy Zhuravko.

Moscou, quant à elle, a continué d’avoir ses propres problèmes, avec de nouvelles manifestations dimanche contre un effort de mobilisation si mal géré qu’il a déclenché une colère et une controverse généralisées, même parmi les responsables russes et les principaux propagandistes.

Il y a eu des dizaines de rapports d’hommes enrôlés alors qu’ils étaient âgés, malades, handicapés, inaptes ou exemptés du service militaire, par exemple, parce qu’ils s’occupaient d’un membre de la famille handicapé ou étaient étudiants ou informaticiens.

L’alarme suscitée par la mobilisation a souligné son potentiel d’opposition au sein du large segment de la population russe qui soutient passivement la guerre – bien que le Kremlin puisse miser sur une colère qui s’estompe après le choc initial et la peur qui ont suivi l’annonce.

Alexei, un Russe de 36 ans qui a été exempté de la conscription en raison de problèmes cardiaques, a déclaré dimanche lors d’un entretien téléphonique qu’il s’était enfui à Astana, au Kazakhstan, car il pouvait être appelé alors qu’il avait été précédemment exempté du service militaire pour des raisons médicales. .

“Il y a déjà tellement d’exemples d’hommes et d’étudiants âgés et inaptes qui reçoivent des convocations”, a-t-il déclaré. « Ce qui se passe avec cette mobilisation est un désastre total. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour quelqu’un d’absolument fou et je n’ai pas honte de fuir maintenant.

« Ce n’est pas que je suis un lâche ou quoi que ce soit, mais personne n’attaque ma patrie. Au contraire, ma patrie est un agresseur et je ne veux pas faire partie de cette agression et évidemment je ne veux pas mourir », a-t-il déclaré. Il a dit que sa vie tombait en morceaux, “mais au moins je n’irai pas à la guerre”.

Il fait partie des milliers de jeunes hommes qui ont afflué aux frontières de la Russie ces derniers jours pour échapper à la mobilisation.

Plus tôt dans la ville de Iakoutsk, dans l’est de la Sibérie, plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées contre la mobilisation, scandant “Non à la guerre”, ont rapporté plusieurs médias locaux et groupes d’activistes, publiant des vidéos. La police a dispersé le rassemblement et arrêté les participants, ont-ils rapporté.

Valentina Matviyenko, une proche alliée de Poutine qui est la présidente de la chambre haute du parlement, le Conseil de la Fédération, a averti dimanche que la mobilisation partielle devait être gérée « sans une seule erreur ».

Les problèmes de mobilisation reflètent la précipitation des dirigeants régionaux russes à satisfaire la demande du Kremlin en nouveaux recrues en l’espace de quelques jours, au mépris de la qualité. Matviyenko, dans des commentaires sur les réseaux sociaux, s’est plaint de cas “inacceptables” de personnes mobilisées qui n’auraient clairement pas dû l’être.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré avoir reçu de nombreuses plaintes, dont 75 cas d’hommes mobilisés à tort qui ont été renversés après son intervention.

L’éminente propagandiste du Kremlin Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT et l’une des pom-pom girls les plus bruyantes de la guerre, a publié un étonnant fil Twitter répertoriant des cas de personnes mobilisées à tort, dont un homme de 63 ans atteint de diabète et d’ischémie cérébrale qui a été jugé apte à servir, un homme de 35 ans avec une fracture de la colonne vertébrale et un vertébré artificiel, ainsi que des étudiants et des aidants isolés de personnes handicapées. Simonyan a tweeté plus tôt que le processus était si médiocre, c’était comme si Kyiv l’avait mené à bien.

Vyacheslav Volodin, président de la Douma d’État, ou chambre basse du parlement, a également reconnu les problèmes dans des commentaires dimanche sur Telegram, appelant les gens à signaler les violations aux autorités.

La « mobilisation partielle » initiale de la Russie était censée être limitée aux hommes des réserves militaires ayant une expérience militaire. Une image différente a émergé depuis, cependant, beaucoup de ceux qui ont été appelés n’ayant jamais servi auparavant.

Le sentiment de panique s’est intensifié lorsque deux médias russes indépendants ont annoncé que de nouvelles restrictions de voyage interviendraient mercredi, interdisant aux hommes en âge de servir de partir sans l’autorisation des bureaux d’enrôlement militaire. Plusieurs régions russes ont déjà interdit aux réservistes de partir.

Alors que les autorités passaient en mode contrôle des dégâts, deux dirigeants régionaux ont annoncé que des avions remplis d’hommes qui avaient été enrôlés par erreur rentraient chez eux.

Le journaliste et éditeur russe Sergey Parkhomenko a plongé dans un groupe de discussion de quartier dans son ancienne banlieue de Moscou, qui discute généralement de “rien de plus grave que la recherche d’une bonne manucure, la disparition d’un chiot bouledogue français ou la nécessité de payer pour réparer une serrure sur une porte de cour.

“Et je vois des gens se disputer sur la mobilisation, sur la guerre et sur la question de savoir si les hommes sont prêts à mourir pour quelque chose dont ils n’ont absolument pas besoin, tuant des gens qui ne leur ont fait aucun mal”, a-t-il déclaré dans un message sur Facebook, affirmant que le Kremlin les efforts de propagande semblaient s’être «effondrés en un jour» alors que les gens ressentaient soudainement l’impact de la guerre sur leur vie.

Andrei Turchak, le chef du parti Russie unie de Poutine, a décrit les résultats du référendum comme une fatalité. “Il y a juste un peu [of time] gauche, et la région de Kherson reviendra à la grande famille russe », a-t-il déclaré lors d’une visite à Kherson occupée dimanche. “Comme nous l’avons toujours dit, la Russie est là.”

Il a déclaré après le dernier jour des référendums mardi, “nous officialiserons de jure ce qui existe de facto aujourd’hui et nous vivrons comme une seule grande famille russe amie, Kherson, Donetsk, Louhansk, Zaporozhye”, a-t-il déclaré, faisant référence à la population occupée. régions dont Zaporizhzhia.