La mobilisation partielle de Poutine est un “moment de nervosité” pour ceux qui ne veulent pas se battre | Nouvelles du monde

Voici donc la réponse du président Vladimir Poutine à la contre-offensive réussie de l’Ukraine il y a un peu moins de deux semaines.

Il a besoin de plus de troupes sur le champ de bataille rapidement, pour résoudre le problème de main-d’œuvre au cœur de son “opération militaire spéciale” donc une mobilisation partielle commence maintenant.

Seulement 300 000 hommes, précise son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, soulignant que la force de réserve potentielle est de 25 millions.

C’est vraisemblablement une tentative d’apaiser les craintes des millions de personnes qui pourraient être appelées et qui ne veulent pas l’être. Mais ces chiffres pourraient grimper, 300 000 n’est pas négligeable en soi et seul le ministère russe de la Défense compte.

Poutine ordonne une "mobilisation partielle" en Ukraine

Le décret porte également un coup à ceux qui se sont portés volontaires pour signer des contrats et pourraient chercher à s’en sortir.

Désormais, ces contrats sont valables jusqu’à la fin de la période de mobilisation partielle, quelle qu’en soit la date (c’est-à-dire lorsque tout cela se termine). Plus si volontaire. Le licenciement n’est autorisé que pour des raisons d’âge, de santé ou d’emprisonnement.

Il y a eu beaucoup de reportages sur le fait que beaucoup de ceux qui ont signé des contrats de volontariat venaient des régions les plus pauvres de Russie, attirés par les sommes en jeu et la promesse d’avantages sociaux et d’un logement.

Maintenant, c’est le ministère de la Défense qui décide qui il veut, pourvu qu’il ait fait son service militaire, qu’il ait une spécialité militaire particulière et qu’il ait une expérience de combat antérieure.

"Je ne bluffe pas", déclare Poutine à l'OTAN



Il n’est pas clair si le ministère ciblera géographiquement les réservistes dans des zones moins susceptibles de faire du bruit (c’est-à-dire pas Moscou ou Saint-Pétersbourg), ou s’il s’agira d’un appel à tous les plus qualifiés.

L’avocat des droits de l’homme Pavel Chikhov, qui a traité de nombreux cas d’entrepreneurs cherchant à démissionner, a écrit sur Telegram qu’il pense que le ministère de la Défense établira des quotas pour chaque région que les gouverneurs devront ensuite respecter.

Sergei Shoigu a précisé que le décret ne s’applique pas aux étudiants ou aux conscrits effectuant actuellement leur service militaire sur le territoire de la Fédération de Russie.

Un message aux mères, peut-être, que vos jeunes de 18 ans n’iront pas se battre.

Ou peut-être que c’est juste pour le moment. Mardi prochain, à la clôture des sondages lors des « référendums » à Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, la Russie déclarera vraisemblablement ces régions territoire russe.

Cela signifie, en théorie, que les conscrits pourraient y être déplacés. Tout n’est pas encore clair.

C’est un moment nerveux pour beaucoup en Russie qui ne veulent pas se battre.

Les prix des billets d’avion ont explosé.

Il est probablement trop tard pour que ceux qui figurent sur une liste partent – ce moment était hier. Le conseil du groupe de défense des droits de l’homme OVD-info sur Telegram : “Si vous voulez manifester, préparez-vous à être arrêté.”